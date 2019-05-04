О новомучениках в изданных учебниках по Основам православной культуры. Янушкявичене Ольга Леонидовна

Янушкявичене Ольга Леонидовна: Материалы о новомучениках в изданных учебниках по Основам православной культуры.

Представляем запись выступления Ольги Леонидовны Янушкявичене — доктора математических наук, доктора педагогических наук, профессора православного

Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автора учебника «Основы нравственности».

6-7 октября 2017 г. в Вильнюсе проходила II Международная научно-практическая конференция «Православная святость на литовской земле», ставшая представительным форумом,

посвященным изучению темы исповедничества и мученичества в истории русской православной святости ХХ века.

В ней приняли участие ученые из России, Венгрии, Латвии и Литвы, представители духовенства, творческой интеллигенции, преподаватели воскресных и общеобразовательных школ.

Мероприятие координировал Институт православного образования и воспитания Виленско-Литовской епархии.

Председательствовал на конференции прот. Сергий Нейфах, руководитель епархиальной комиссии по религиозному образованию и катехизации.