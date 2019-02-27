О неотложных мерах русского разума в созидании будущего: новгородский проект

«Один в поле не воин, а путник» (народная мудрость)

Главной особенностью нашего времени является глобализация мирового сообщества и его подключение к универсальным закономерностям социально-исторического процесса. Генеральными субъектами всемирной истории человечества выступают этнокультурные сообщества, представляющие собой «органические», духовно «целостные» объединения людей, связанных между собой не только узами телесного родства, но также нравственными ценностями, определяющими их способность саморазвития, их стремление к претворению социального идеала. Закон этнокультурной дифференциации людских масс, согласно библейскому преданию о Вавилонской башне, был установлен самим господом-Богом для обуздания непомерных претензий людей в утверждении своей воли. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что начали делать. Сойдём же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого» (Быт. 11:5–7). Дух этнокультурной «целостности» в функционировании общественных организмов служит определяющим условием их продуктивного развития в современных реалиях глобального социума. Первоосновой созидательной энергии национальных сообществ в созидании будущего является коллективный разум людей, сформированный особенностями их языкового общения. Родная речь устанавливает разумные пределы целенаправленных действий людей, утверждая себя главной созидательной силой в истории мирового сообщества: от языка общения зависит будущее человечества.

Глобальный прорыв в утверждении духовной целостности общественной жизни осуществила в ХХ столетии Россия. Если в начале прошлого века она выступала как православная империя, укрепившая политико-правовыми узами традиционный уклад жизни множества евразийских народов, то падение Российской монархии и рождение советского государства как социально-политического и идейно-нравственного объединения граждан разных национальностей привело к бурному росту их духовной и материальной культуры. Разгром советским народом европейского фашизма, последующее овладение отечественной наукой секретами ядерной энергии и освоения Космоса наглядно показали научно-техническую и духовно-нравственную силу советской державы, обеспечившую интенсивный рост научного образования ее граждан и расцвет многонациональной культуры. Крушение СССР на рубеже 80-90-х годов было вызвано не только политическими диверсиями агентов «западного влияния», но также политическими просчетами руководства страны, связанными с отрицанием в Третьей Программе КПСС роли «интеллигенции» в построении социально справедливого, «коммунистического общества» и недооценкой значения русской культуры в укреплении советского государства.

Распад СССР привел к значительной деградации как духовно-нравственной, так и научно-технологической базы бывших советских республик, в том числе и РФ, основным источником финансовых поступлений которой стал экспорт за рубеж своих нефтегазовых ресурсов. Сегодня на фоне нарастающего экономического давления на Россию западных стран и выдвижения к российским границам их боевых средств мирное будущее нашего отечества выглядит все более проблематичной реальностью, требуя от граждан максимального единодушия в борьбе за неотъемлемое право нашего отечества на независимость. «Россия была и будет суверенным, независимым государством, — подчеркивает президент РФ нравственную максиму страны в современном мире. — Это просто аксиома. Она будет либо такой, либо вообще её не будет. Для всех нас это должно быть понятно, мы должны это понимать и осознавать. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия — нет» (Послание Федеральному Собранию / https://rg.ru/2019/02/20/stenogramma-poslaniia-vladimira-putina-federalnomu-sobraniiu.html). Конечный успех в идущем ныне сражении за будущее нашей родины будет во многом зависеть от эффективности действий россиян на трех направлениях общественной жизни: 1/ от глобального научно-технического прорыва российского социума в освоении мировой целостности; 2/ от максимально просчитанной и социально слаженной системы общественного воспроизводства; 3/ от идейно-нравственного единения русских народных масс как «этнокультурного ядра» российской державы.

1/ Важнейшим направлением в пополнении созидательных ресурсов современной РФ должен стать культ научных знаний, утверждение науки идейной первоосновой практической стратегии страны в освоении универсальных законов мироздания и коллективной деятельности людей. «Я уже говорил об этом много раз, — обозначил Президент Путин в общении с прессой главную задачу страны на 2019 год, — хочу повторить: нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего» (Большая пресс-конференция / https://rg.ru/2018/12/20/polnyj-tekst-bolshoj-press-konferencii-vladimira-putina.html). Логика Президента проста: если Россия хочет сохранить свою независимость в XXI веке, то она должна совершить концептуальный прыжок к новому технологическому укладу, осуществив научно-теоретический прорыв в познании целостности окружающего мира. Субъективно-личностные начала исторического движения России в будущее глава государства видит в трех общечеловеческих потенциалах общественной жизни – Науке, Образовании и Здравоохранении. «Первое – это здравоохранение, образование, наука. Человеческий капитал, то, без чего никакой прорыв вообще невозможен. Ну и второе – это чисто производство, экономика» (Конференция). Та же идеология «интеллектуального прорыва» прозвучала и в его послании Федеральному собранию на предстоящий год. «Уважаемые коллеги! Мы видим, что глобальная конкуренция всё больше смещается в область науки, технологий, образования» (Послание).

В мировой конкуренции отечественная наука смогла отстоять собственное достоинство, создав эффективные боевые комплексы по нейтрализации военных угроз со стороны западного противника, по надежной защите страны от вражеского удара. Так, по оценке Президента, «создание, например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы «Авангард» соразмерно по своему значению запуску первого искусственного спутника Земли» (Послание). Другим значительным успехом отечественной экспериментальной науки стал, по словам Президента, «запуск установки класса megascience реактора ПИК. В течение ближайших 20 лет он будет одним из самых мощных источников нейтронов в мире, позволит проводить уникальные исследования в области физики, биологии, химии, поможет разрабатывать новые лекарства, средства диагностики, новые материалы» (Послание). Безусловно, указанные системы являются колоссальными достижениями отечественной науки и производственной технологии. Однако данные успехи все-таки представляют потенциал научной мысли прошлого столетия, тогда как гарантией безопасности страны может служить лишь глобальное превосходство над противником, которое способно обеспечить лишь научная революция, то есть качественный прорыв российской науки в теоретическом познании природных процессов.

Возникает принципиальный вопрос: есть ли в научном опыте, идейном арсенале современной РФ «концептуальные заделы» для осуществления в ближайшие годы глобальной научной революции, способной полностью перечеркнуть происки западных недругов? Да, есть: уже более двух десятков лет я настойчиво призываю коллег по научно-философскому цеху к существенному концептуальному обновлению научной картины мира. Ведь, вряд ли кто-либо из естествоиспытателей будет оспаривать, что установленный мной в эмпирической ретроспекции возраст Вселенной продолжительностью в 1 трлн 259 мрд лет заметно отличается от ныне принятой величины в 10-20 млрд лет, а введенный мной в научный оборот принцип постоянного ускорения электромагнитного сигнала величиной в 300000 км/сек2 (300000 км/сек в квадрате) вместо ныне принятого принципа постоянства скорости света (300000 км/сек) является существенным обновлением в теоретической реконструкции мировой целостности, позволяющим объяснить необъятную темноту космической ночи (См.: Темпоральная структура мироздания // Гореликов Л.А., Лисицына Т.А. Русский путь. Опыт этнолингвистической философии. Кн. 1-3. Великий Новгород, 1999. — 384 с.; Кн. I. Символика смысла в структурах бытия. — 100 с.). Содержательное обоснование новых величин в научном описании объективной реальности я неоднократно излагал как в годы своей работы в Новгородском университете, так и на Украине, как в специализированных научно-философских изданиях, так и на информационных площадках общедоступных электронных сайтов (См.: Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.16879, 10.10.2011).

Но оказалось, что самый эффективный путь «опровержения» нежелательны результатов в научном познании заключается в их замалчивании. В условиях угрожающего обострения международной обстановки лишь неоспоримое, качественное превосходство российской науки в постижении законов мироздания будет необоримой преградой на пути агрессора. Если сегодня российская наука не «проработает» намеченный мной путь в разработке физических закономерностей, то завтра наши геополитические враги могут достичь здесь решающих успехов: обстоятельства диктуют необходимость действовать на опережение противника.

2/ Объективным завершением созидательных усилий граждан России в претворении будущего должны стать успехи в хозяйственном развитии страны. Та экономика, которая в полной мере выразит гуманистический потенциал передовой науки, медицины, образования, должна носить, по замыслу Президента, максимально разумный, математически исчисляемый характер, обеспечивающий утверждение нового робототехнического уклада общественного производства. «Все связано с экономикой, – подчеркивает он в своем предновогоднем общении с прессой. – И первая часть. Но вторая – напрямую. Это цифровая экономика, развитие робототехники» (Конференция). Главной социально-экономической сложностью в развитии страны является проблема собственности. Но вопрос о «приватизации» или «национализации» общественного достояния лишен в своей абстрактной раздвоенности реального социально-исторического смысла в утверждении общественной жизни как саморазвивающегося единства общего и особенного. Поэтому «научно-организованная» система производственно-экономической деятельности российского социума должна включать три главных уровня организации хозяйственной жизни – общенациональный, региональный и местный.

Во-первых, генеральным базисом функционирования социально-экономической системы страны должен служить высший, «общегосударственный уровень» (http://mirtesen.ru/action/comments/42107224737) ее организации,

связанный в основном с национализацией и разработкой природных ресурсов, а также с развитием стратегических производств оборонного сектора экономики, обеспечивающих выживание российского общества в любых условиях геополитической изоляции: здесь привлечение «частного капитала»должно носить крайне «ограниченный характер». «В своё время, – обозначает Президент перед Федеральным собранием верхние этажи отечественной производственной системы, – атомный оборонный проект дал стране атомную энергетику. Создание ракетного щита, которое началось в том числе и с запуска первого искусственного спутника Земли, позволило начать мирное освоение космоса. Сегодня те кадры, знания, компетенции, материалы, которые мы получили при разработке оружия нового поколения, нужно столь же результативно использовать в интересах гражданских сфер» (Послание). В наступившем столетии такой «революционно-прорывной» сферой общественного производства должны стать космические технологии. «Для настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Россия обладает для этого уникальными технологиями, но такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли» (Послание).

Вторым по жизненной значимости сектором в хозяйственно-экономической организации страны служит средний уровень «регионального производства», обусловленный прежде всего природными особенностями каждого региона и представленный в основном сельскохозяйственными предприятиями. «У России, — подчеркивается в президентском Послании, — должен быть весь набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос практически национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия».(Послание). На этом уровне общественного производства главной социально-экономической задачей является обеспечение населения продуктами питания, воспроизводство пищевых ресурсов региона, пополнение которых в равной мере зависит от усилий как государственных предприятий, так и частного капитала. «Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, – указывает Президент, – конечно же, должно стать, повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание Правительства, уже в этом году необходимо принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года» (Послание).

Нижний или «местный уровень организации хозяйственной жизни страны представлен в основном деятельностью торговых кампаний «частного капитала», нацеленных на максимально широкое и разнообразное удовлетворение растущих индивидуальных запросов местных жителей. Здесь усилия государства нацеливаются на бесперебойное обеспечение «массовых потребностей» граждан, не претендуя на удовлетворение их особых личных интересов. Но на всех уровнях хозяйственно-экономической жизни страны направляющую роль в ее развитии должны играть «высшие», общие виды производства как технологические основания для локальной дифференциации российского социума в рамках единого производственного и нравственно-правового пространства. В президентском послании Федеральному собранию среди 4-х приоритетов хозяйственно-экономической стратегии России указывается на важнейшую роль научно-технологической и профессионально-образовательной поддержки национальной системы общественного производства. «И четвертое – подготовка современных кадров, разумеется, создание мощной научно-технологической базы» (Послание).

3/ Нарастающая ныне военная угроза российскому будущему со стороны Запада требует от россиян максимальной социально-политической и нравственно-правовой сплоченности. В условиях глобализации мирового сообщества важнейшим условием поступательного развития России становится тщательно продуманная, разумно скорректированная организация ее гражданских сил как в производственном разделении труда на основе идеи «социальной справедливости», исключающей какую-либо угрозу революционного взрыва, так и в духовно-нравственном взаимодействии российских народов в построении совместного будущего. Правовым основанием формирования многонационального облика страны является укрепление в составе федеративной целостности на территориях традиционного проживания отдельных российских народов их национально-государственных автономий.

И лишь русский народ за все годы советской власти и существования постсоветской России так и не создал в рамках федеративного союза евразийских народов своей национально-государственной автономии как важнейшего социального органа в поддержании собственной духовной идентичности, в целенаправленном претворении своего социального идеала разумно устроенного общества. А если русский этнокультурный стержень не обладает государственной прочностью в поддержании российского социума и рациональной гибкостью в достижении жизненных целей, то в условиях глобализации мирового сообщества эта политическая слабость грозит обернуться для страны гражданской катастрофой. Поэтому все более актуальной проблемой, как показали деструктивные процессы 1991, 1993, 2014 годов, является образование в реалиях Российской Федерации особой «Русской автономной республики» как политико-правового центра разумной консолидации практической воли русского народа. Лишь полная концентрация, максимальная сплоченность разумных усилий русских масс сможет гарантировать суверенное будущее России в глобальном социуме. «Хочу вновь подчеркнуть, — обращается президент России к политическим лидерам мирового сообщества, — для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны» (Послание).

В связи с нарастающей военной угрозой российскому будущему со стороны западных стран следует для обеспечения максимальной сплоченности россиян в деле защиты своего отечества образовать на основе административно-правовой интеграции областей с подавляющей массой русского населения особую национально-государственную автономию в виде «Русской Конфедерации Российских Земель». Среди всех городов России наиболее достойными претендентами быть столичными центрами «русской государственной автономии» являются два социальных очага рождения русской государственности – Великий Новгород, определивший телесную мощь Русской земли, и Севастополь как социальный преемник древнего Херсонеса, откуда пришла на Русь святая православная вера, определившая духовную силу русского народа. В дальнейшем к этому административно-правовому союзу главных «зачинщиков русского дела» должны будут присоединиться и другие области массового проживания русских людей от Калининграда до Владивостока.

Будем надеяться, что Кремль услышит призыв нашего времени к возрождению социального союза древних очагов русской культуры и даст ДОБРО на создание «Русской автономной республики» с двумя столичными центрами организации жизни русских масс в Севастополе и Великом Новгороде. Однако в кабинетах российской власти царствует, как известно, дух бюрократии, затрудняющий быстрое решение вопроса, тогда как динамика исторических событий требует сегодня экстренных мер. Чтобы задержка в решении «русского вопроса» не стала «роковой» для России необходима массовая гражданская поддержка в реализации «Новгородского проекта».

Для практического зачина в осуществлении плана построения в рамках Российской федеративной целостности Русской национально-государственной автономии следует прежде всего установить идейно-образовательное сотрудничество университетов Великого Новгорода и Севастополя. Главным направлением этого сотрудничества университетских центров должна стать совместная разработка «общенациональной концепции» Русского мира: если статья 13 Конституции РФ от 1993 года запрещает россиянам иметь государственную идеологию, то она не имеет ничего против разработки «региональной идеологии» для будущей «Русской Конфедерации Российских Земель». Важнейшим «концептуальным ориентиром» при разработке современной научно-философской идеологии Русского мира должна стать пришедшая на Русь из древнего Херсонеса «православная традиция» в понимании мироздания как продукта творческой силы мирового Слова. Если в далеком прошлом эта идея о созидательной силе вселенского Слова пришла на Русь из Крыма, то современная концепция вербально-символьного понимания мировой реальности была сформулирована и получила первую апробацию в Великом Новгороде под научно-философским именем «онтологического символизма». Сегодня всякий заинтересованный россиянин может ознакомиться с максимально сжатым вариантом этой научно-философской системы через интернет (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011653.htm).

Завершая изложение «Новгородского проекта» по идейной консолидации и социальной организации российской действительности, я хочу обратить внимание общественности на такое важное обстоятельство в жизни современной РФ, как строительство моста между Таманью и Крымом, материально связавшего регион возникновения русской православной веры с социальным пространством Новой России. Этот мост должен стать символическим свидетельством исторической судьбы русского народа как создателя православной державы, пережившей в ХХ столетии тяжелейший тысячелетний рубеж своей исторической судьбы и вновь возродившейся для претворения великого одухотворенного будущего. При окончании основных работ в обустройстве автомобильной трассы моста в прессе обсуждался вопрос о названии возводимого сооружения: ведь для русского сознания характерен символический взгляд на имена вещей как прообразы их жизненной судьбы. Принятое ныне название «Крымский мост» нельзя считать удачным и окончательным, так как оно не выражает качественную особенность данного строения: существует множество «Крымских мостов». Поэтому окончательным названием величественного сооружения между Таманью и Крымом должно стать его «истинное имя», принятое и «узаконенное», по русскому обычаю, «православным крещением» после полного завершения проекта как в обустройстве автотрассы, так и железнодорожного пути. Я предлагаю новгородцам выступить с инициативой именования этого моста названием «Русский Путь», символически выражающим духовное возрождение Великой России.

Будем надеяться, что коллективная инициатива новгородских граждан в деле укрепления российского социума станет хорошей поддержкой усилий российского Президента по защите страны от агрессии Запада.

Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.