О мерах для людей с ограниченными возможностями здоровья

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Варфоломеев провел «круглый стол» на тему развития инклюзивного образования в Российской Федерации. Мероприятие прошло на базе Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Московского государственного гуманитарно-экономического университета.

Участники «круглого стола» обсудили вопросы социализации и предпрофессионального развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, подготовки специалистов для работы с этой категорией граждан, нормативно-правового регулирования, а также экономические аспекты инклюзивного образования.

«Вопросы инклюзии в образовании продолжают оставаться острыми, и Московский гуманитарно-экономический университет активно реализует это направление», — отметил Александр Варфоломеев.

Сенатор рассказал о принимаемых государством мерах по повышению доступности и качества образования для людей с ограниченными возможностями здоровья, осуществления их права на трудоустройство. Он напомнил, что с 2011 г. реализуется государственная программа «Доступная среда», а недавно в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» внесены изменения, инициаторами которых стали члены Палаты молодых законодателей.

«Речь идет о сохранении социальной доплаты к пенсии детям — инвалидам и детям, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца в периоды их временного трудоустройства в свободное от учебы время или в период участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости», — пояснил Александр Варфоломеев.

Такое же право на получение социальной доплаты к пенсии предоставлено детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, являющимся студентами, старше 18 лет, в период их очного обучения до 23-летнего возраста.

Парламентарий также напомнил, что с 1 марта 2022 г. регулирование вопросов установления квоты для приема на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется законом о занятости населения, а не законом о социальной защите инвалидов.

По словам и.о. ректора Московского государственного гуманитарно-экономического университета Игоря Михалева, высшее образование для людей с ограниченными возможностями здоровья является одним из важных прав.

Участники мероприятия приняли ряд решений, направленных на повышение качества инклюзивного образования, а также на тиражирование передового опыта по развитию организаций, реализующих инклюзивные образовательные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В заседании приняли участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Елена Писарева, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус, члены Палаты молодых законодателей при СФ, представители профессионального сообщества.