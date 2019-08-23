О глобально-историческом смысле нашего времени

«Сущность религии в свойстве людей пророчески предвидеть и указывать тот путь жизни, по которому должно идти человечество, в ином, чем прежнее, определении смысла жизни, из которого вытекает и иная, чем прежняя, вся будущая деятельность человечества». Лев Толстой

Главной чертой нашего времени является глобализация мирового сообщества как процесса консолидации человечества на основе претворения «универсальных законов» коллективной жизни людей. Наиболее общей формой реализации духовной связи между людьми служит религия как идеальная проекция целостности общественного организма. Нарождающийся ныне глобальный социум предполагает в своей духовной основе совмещение в практической деятельности народных масс высших нравственных установок мировых религий – идеалов «безграничной Свободы» буддизма и «всеобщей Любви» христианства, «вечной Справедливости» ислама и «высшего Разума» иудаизма.

В наиболее отчетливом виде гуманистическая установка «разумного самоопределения» глобального социума выражена в христианской религии, признавшей божественной первоосновой бытия такое сокровенное человеческое чувство, как Любовь, и призвавшей людей к ненасилию в отношениях друг с другом. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф.5:43). Гармоничная соразмерность природного бытия как творения Высшего Разума отвергает, по логике христианства, применение в исторической практике людей гибельной стратегии насилия и направляет их к взаимному примирению, согласию в созидании будущего. Первоосновой этой созидательной энергии в душе человека служит живой дух религиозной Веры. В своей полной социальной проекции, «вера» являет собой идеальный способ разумной организации целенаправленных практических действий людей в претворении целостности общественного организма, то есть выступает как предметная объективация полноты их коллективного разума. Такая полнота истинной Веры состоит в «идеологии братства» людей, в утверждении, «что Бог – духовный отец всех людей и что высшее благо человека достигается тогда, когда он сознает свою сыновность Богу и братство всех людей между собою» (Толстой Л.Н. Избранные философские произведения. – М.: Просвещение, 1992. – 528 с. – С.28). Поэтому важнейшей социальной функцией религиозной веры в благоустройстве человеческой жизни является поддержание разумного равенства между людьми как «детьми» Бога, нацеленными в своей деятельности на претворение совместного будущего: если в обществе нет должного равенства граждан, то это говорит об отсутствии веры между ними, предрекая близкое крушение данного социума.

Исповедуемое ныне значительной массой русского народа христианство представляет собой религиозную доктрину вселенского братства людей и утверждает идеологией Любви коллективно-созидательную суть социальной реальности, раскрывающей разумное единство Святой Троицы в историческом генезисе человечества на основе творческих приоритетов Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Но можно ли абсолютизировать в содержании христианского учения о триединстве божественных основ бытия идеологию Любви как генеральную силу в устроении всей мировой реальности? Сомнительно, поскольку Бог-Отец, гневаясь за прегрешения на первые поколений людей, уничтожает их «всемирным потопом», а потом казнит за тяжкие грехи жителей Содома и Гоморры.

В контексте прямых свидетельств Библии следует признать, что «первоначальный замысел» Бога-Отца о воспитании Адама и Евы безгрешными существами был расстроен кознями Сатаны, определившими изгнание прародителей рода человеческого из Рая и толкнувшими их наследников к взаимному насилию, первой жертвой которого стало убийство Каином брата своего Авеля. Таким образом, «первоначальный проект» Бога по созданию «благочестивых людей» потерпел неудачу. Поэтому «историческую эпоху» правления Бога-Отца в жизни человечества следует охарактеризовать как время взаимного «противоборства», динамической «равномощности» Благих и Злых сил в устроении мироздания.

Второй этап всемирной драмы человечества начинается с приходом в мир Иисуса Христа как «нового Адама», соединившего в своем существе телесное достоинство человека и духовную силу Бога и всецело настроенного на утверждение «добра» в отношениях между людьми. Однако его «мученическая смерть» на кресте служит очевидным свидетельством господства злых сил в современном укладе общественной жизни, говорит о власти Сатаны в управлении развитием мирового сообщества. Ныне эти силы обрели почти неограниченную власть над земной жизнью людей, подготавливая своим размахом всемирное закабаление человечества: показателем безмерной власти Зла над современным социумом служит гигантский разрыв в уровне жизни между «богатыми» и «бедными» слоями общества, отвергающий святую волю Бога в утверждении социального равенства между людьми.

Началом спасения человечества от власти дьявольских сил должно стать «второе пришествие» Христа в земной мир, но уже не в облике безвинного страдальца за грехи людские, а «грозного судии», карающего род людской за его прегрешения против воли Бога. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34). Главным признаком близости «второго пришествия» Христа, характеризующего заключительный акт второй эпохи в религиозной истории человечества, должно стать явление Антихриста в качестве посланника Сатаны для овладения православным людом как наиболее верным хранителем христианского благочестия, самым стойким защитником святынь христианской веры. Таким посланником Дьявола, помеченным в Откровении Иоанна Богослова числом 666, является идейный отец российского большевизма В.И.Ульянов-Ленин, продолжительность жизни которого составила 665,5 месяцев Лунного календаря. Дата телесной смерти Ленина и служит «точкой отсчета» в установлении временных параметров «нового прихода» Христа в этот мир: «Истинно говорю вам: не прейдет род сей , как всё сие будет» (Мф. 24:34). Поэтому «второе пришествие» Спасителя должно состояться в интервале 100 лет после телесной яви Антихриста, то есть свершиться в наше время, не позднее 21 января 2024 года.

Хотя марксистско-ленинское учение о борьбе классов как генеральной силе в развитии мировой цивилизации отвергнуто на словах руководством РФ, но в реалиях постсоветской действительности, разорванной социальными антагонизмами на роскошную жизнь кучки богатеев и массовую нищету остальных россиян, «сатанинские законы» классовой борьбы продолжают управлять страной, провоцируя граждан на бунт против власти. Чтобы россияне развеяли дух классовой борьбы в жизни современной РФ, надо для начала захоронить тело Ленина по православному обряду и снять этим «сатанинское заклятие» с земли Русской, призвать русский народ к единению.

Второй «приход Христа» в этот мир должен положить конец 2-х-тысячелетнему периоду господства злых сил в жизни человечества, на смену которому придет эпоха «Святого Духа» как благодатная эра развития духовно-творческих способностей людей. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей» (Мф. 25:31). Эта духовная слава, способная остановить рост Зла в мире и возродить «Божью Благодать» в человеческом сообществе, будет связана с преображением русского народа в карающую десницу Бога-Сына, нацеленную разрушить царство Зла и утвердить в жизни людей идеологию братства.

Ныне род человеческий переживает кульминационный момент в своей исторической судьбе, связанный с прямым столкновением на мировой арене сил Добра и Зла. На наших глазах в исторической практике современных народов осуществляется окончательный выбор человечеством генерального пути в будущее – библейского или масонского, национально-державного или же космополитического. Если библейский проект утверждает главными субъектами созидательных усилий людей национально-государственные сообщества, то масоно-олигархические круги видят будущее человечества лишенным национального колорита и представляют мировой социум по аналогии с «безнациональным» устройством США в виде территориальных объединений социально унифицированных, национально обезличенных гражданских масс.

Исторические подвижки в направлении реализации масонского проекта ясно видны в трансформации мировой цивилизации после крушения СССР: первым шагом в духовной стерилизации современных народов стала унификация в конце ХХ века жизни европейских стран в виде образования «Соединенных Штатов Европы» (ЕС). Продолжением политики изживания «национального духа» в жизни человечества стало уничтожение Западом в 0-е годы нового века наиболее независимых общественно-политических режимов арабских стран в Ираке, Ливии, Сирии. Во 2-м десятилетии Запад хочет взорвать единство народов Северной цивилизации, спровоцировав «революционный взрыв» на Украине и ее геополитический конфликт с РФ. Если Россия падет, то в 3-м десятилетии Запад нанесет свой удар по народам восточной цивилизации во главе с Китаем, подчиняя их жизнь воле мирового олигархата.

Лишь полное напряжение духовных сил всех российских народов способно сорвать масонский проект унификации человечества: такая концентрация жизненной энергии народных масс обеспечивается, как показал опыт СССР, созданием национально-государственнных институтов власти. Для спасения России необходимо экстренное образование в рамках федеративной целостности на базе традиционных областей массового проживания русского населения особой Русской национально-государственной автономии: только полнота русской воли в утверждении будущего страны приведет россиян к победе. Сегодня мы ясно видим на мировой арене ожесточенную схватку РФ и США за лидерство в обустройстве будущего, когда между ними возникло, говоря языком бокса, состояние «клинча», максимального сближения кулачных бойцов и предельного напряжения их сил для удержания рук противника от нанесения решающего удара. В этой схватке победит тот, кто первым нанесет свой главный удар по противнику – или Кремль создаст суверенный орган русского государственного разума в управлении российским обществом и нейтрализации агентов западного влияния, или Запад нанесет опережающий военный удар по России.

Если «второе пришествие» Христа, связанное с «возрождением» русского государственного разума, принесет победу России в схватке с сатанинскими силами Запада, то это станет социальной предпосылкой для начала третьего этапа в развитии мировой цивилизации как реализации Духа Святого в жизни человечества. Утверждение Духа Святого в действиях народных масс будет означать их отказ от стратегии насилия в созидании будущего и потребует самоопределения мирового сообщества на основе приоритетов познания Истины и применения объективных законов мировой целостности в обустройстве глобального социума. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанн. 8:32).

Реализация «духовной стратегии» в разумном самоопределении человечества предполагает появление нового «избранника» Высшей воли, связанного с Русским миром, но нацеленного уже не на разрушение «империи Зла», а на созидание «царства Добра». Если красота Украинской земли взрастила чувственный характер малороссов, а разноликие просторы России сформировали локальный рассудок великороссов, то наибольшую твердость воли и силу мысли в благоустройстве «родной земли» проявил белорусский народ, который и станет первым восприемником Духа Святого в претворении будущего на основе повелений Истины и распространения духа Любви среди людей. «Исполнение учения, – обозначает Лев Толстой конечный смысл христианства, – только в безостановочном движении – в постигновении все высшей все высшей и высшей истины, и все большем и большем осуществлении ее в себе все большей и большей любовью, а вне себя все большим и большим осуществлением царства божия».

Ныне созидательная, творческая сила белорусской души должна стать нравственным истоком возрождения всего Русского мира, побуждая и великороссов, и украинских малороссов к духовному и социальному единению, к сплочению в братскую семью русских народов. Утверждение Белоруссии в качестве нравственного лидера Русского мира требует от нее прежде всего революционного прорыва в развитии научных знаний, ставших в ХХ веке главным источником социального обновления. Беларусь должна подтвердить собственное право на лидерство в Русском мире революционными успехами своего интеллектуального сообщества по обогащению научных знаний об окружающей действительности, способных обеспечить передовыми технологиями ее хозяйственно-экономическую самостоятельность в мировом сообществе и дать надежную защиту от внешних угроз. Лишь идейная мощь, концептуальный размах белорусской науки в постижении законов мировой целостности сможет обеспечить духовное лидерство Русского мира в развитии глобального социума

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.