О дотациях и субсидиях для отечественного производителя

Наши либералы из финансового сектора, услышав очередное предложение о необходимости дотаций и субсидий для отечественного производителя, впадают в панику. Самые сильные аргументы, услышанные от них:

-Ну мы не можем себе это позволить, потому что наше государство не такое богатое…

-Действительно? Не можете позволить субсидии – освободите от налогов! Пусть их предприятия пилят бюджет, а наши – экономят на податях – все равно доходная часть формируется большей частью за счет природной ренты…

-Ну-уууу, – тянут либералы, – это же будет нерыночно, ТАМ же знаете какие налоги!? У-у-у-у-у, нам и не снилось…

Значит, западным капиталюгам получать государственные субсидии в виде прямых финансовых вливаний – рыночно и либерально, а нашим предоставлять льготы и преференции – нерыночно и тоталитарно. Известные изгиб сознания наших либералов, которых правильно было бы называть западными агентами.