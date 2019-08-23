Нравственный смысл Русского имени

«Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?

Mes arriere-neveux me devront cet ombrage!»*.

(*Мои правнуки будут мне обязаны этой сенью! – фр.;

Пушкин А.С. Сочинения в трех томах. Том третий.

Проза. – М.: Худож. лит-ра, 1986. – С. 444).

История развития российской цивилизации не сохранила для нас живые побеги древнерусской, дохристианской религиозно-нравственной традиции, и лишь подлинное чудо может воскресить их к новой жизни. Таким историческим чудом в судьбе отечественной культуры стало нежданное обретение в ХХ в. «Велесовой книги», в которой говорится не только о религиозной вере наших предков, но также о главных принципах их земной жизни, о легендарном прошлом всего славянского племени (Асов А.И. Свято-Русские Веды. Книга Велеса. – М.: Фаир-Пресс, 2005). С момента обретения текстов древнеславянской религиозной традиции, представленных «Книгой Велеса» (Велес, Волос – в славянской мифологии бог скота, богатства и наставник людей в практической мудрости), споры профессионалов–лингвистов, представителей научной и околонаучной общественности об их исторической подлинности не утихают (Зализняк А.А. О профессиональной и любительской лингвистике // Наука и жизнь. 2009. № 1‒2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.nkj.ru/archive/articles/15245; http://www.nkj.ru/archive/articles/15349.; Рудницкий Ю.В. «Мистификаторы поневоле» // Зеркало недели. №13 (642). 7‒13 апреля 2007 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.zn.ua/3000/3150/56306.; Что думают учёные о «Велесовой книге». СПб.: Наука, 2004. 220 с.). В этой полемике мы разделяем мнение тех исследователей, которые признают их достоверность. Укажем на нравственно-этические основания своей позиции в данном вопросе. В какой мере нравственный облик «первооткрывателей» литературного памятника дает нам право усомниться в их моральной чистоплотности? И в какой степени их творческие способности соответствуют «вселенскому духу» данного литературного шедевра, не менее гениального по своему историческому смыслу, чем «Повесть временных лет», «Слово о Законе и Благодати», «Слово о полку Игореве»? Если «Книга Велеса» – это подделка, то надо признать, что ее создатель – подлинный «национальный гений», о жизни и творчестве которого должен знать всякий русский. Или все же это – «народный гений», т. е. сам народный Дух, творящий историческую жизнь и запечатлевший ее деяния в литературном предании своей исторической памяти?

Исторические корни русского народа «Велесова книга» производит от легендарного прародителя Отца Богумира и его детей – трех дочерей (Древы, Скревы и Полевы) и двух сыновей (Севы и Руса): «от них идут северяне и русы» (Асов А.И. Свято-Русские Веды. Книга Велеса. – М.: Фаир-Пресс, 2005. – С. 53). По мысли создателей «Велесовой книги», в имени прародителя всех славян была закреплена духовная связь с Богом–Творцом как их небесным Отцом. «И тот Богумир был наречен Твастырем, ибо Тот Праотец ему и всем славянам. И было так, и так будет, ибо боги нарекли имя сие… И вот оставил он роды после себя, и потому Боги – причина родов, и так пошли от родов иные роды. И так Сварог – Отец, а прочие – суть сыны Его» (Асов А.И. Указ.соч. – С. 57).

Добрососедские отношения первых славянских родов с иными племенами вели к образованию новых межродовых объединений, главным из которых стал скифо-славянский союз, символически представленный образом праведного огнищанина Ария Оседня и его сыновей, возглавивших поход объединившихся родов в поиске лучших земель (Асов А.И.Указ. соч.– С. 65). Перейдя через великие заснеженные и обледенелые горы, ведомые «арийскими родами» племена «притекли в степи … И там скифами–скотоводами были. И тогда впервые Правь была изречена отцам нашим от праотцов» (Асов А.И.Указ.соч. – С. 71). Так в VIII в. до н.э. степи северного Причерноморья стали для прарусских родов «землей обетованной», духовным детищем которой оказалась земля Русская, расположенная между Ильменем, Карпатами и Доном с центром в Киеве: «И после стояла земля та пятьсот лет» (Асов А.И. Указ.соч. – С. 81).

Бытовые особенности скифского общества получили выражение в ряде его этнических именований: «сколоты», «сполы», «споры», «склавины», «сакалиба» (Шамбаров В.Е. Русь: дорога из глубин тысячелетий. ‒ М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – С. 152–153). Близким по значению этим именам оказывается и самоназвание «росы» у русских людей. Славяно-скифский союз просуществовал как государственно-политическое образование до начала II в. до н. э. и погиб в результате вторжения сарматских племен (Шамбаров В.Е. Указ. Соч. – С. 208). Три столетия понадобилось прарусским родам, чтобы восстановить силы после сарматского погрома для нового обустройства своей обретенной родины, для утверждения в мире нравственного достоинства славянского имени.

Высший смысл религиозной жизни наших предков запечатлен, согласно текстам «Велесовой книги», именем славянского этноса, происходящим от глагола «славить» – «прославлять», «восхвалять»: род «славянский» славен тем, что прославляет богов своих и словом, и делом. «Велес учил праотцов наших землю пахать, и злаки сеять, и жать, снопы свивая, на полях страдных, и ставить сноп в жилище, и почитать Его как Отца Божьего: Отцом нашим, а матерью – Славу… Так мы шли, и не были нахлебниками, а были славянами – руссами, которые Богам славу поют и потому – суть славяне» (Асов А.И. Указ.соч. – С. 27). Славянская вера напрочь отвергает какое-либо двоедушие в жизни человека и вверяет его судьбу «высшему провидению», не требуя для себя от богов никаких жизненных благ. «А какие мы сами – то Перунько и Сноп знают. И так как мы молили Бога, славу вознося, но никогда не просили Его, и никогда не требовали с Него то, что необходимо нам для жизни» (Асов А.И. Указ. соч. – С. 75). Самоотрешенность, безусловная вера славянского племени в высший промысел определяет его практическую жизнь как «Путь Прави», как «религиозно-нравственный Праведизм», связующий земные дела людей с божьей волей. «И Громовержцу – Богу Перуну, Богу битв и борьбы говорили: «Ты, оживляющий явленное, не прекращай Колеса вращать! Ты, кто вел нас Стезею Прави к битве и тризне великой!» О те, что пали в бою, те которые шли, вечно живите вы, в войске Перуновом!» (Асов А.И. Указ. соч. – С. 7). Исторически путь Прави начинается для славян с утверждения Божьей Правды на Русской земле. «И тогда впервые Правь была изречена отцам нашим от праотцов, охраняющих нас от Нави, кои в великой борьбе силы дают нам отражать врагов Божьих» (Асов А.И. Указ. соч. – С. 71).

Абсолютная покорность древних славян воле богов является не слепым повиновением бесправных рабов требованиям господина, а преклонением верных детей перед праведной волей своих небесных родителей. «И это – есть и будет нашей истинной жертвой Богам, которые суть наши Праотцы. Ибо мы происходим от Дажбога, и стали славны, славя Богов наших, и никогда не просили и не молили их о благе своем» (Асов А.И. Указ. соч. – С. 73). Безграничное доверие древних русичей своим богам есть выражение их сыновнего долга, когда род славянский представляется божьим народом, творящим на земле святую волю своих небесных родителей. «И Святовиту мы славу рекли. Он есть и Прави, и Яви Бог! Песни поем мы Ему, ведь Святовит – это Свет. … Славьте великого Святовита: «Слава Богу нашему!» И восскорбите же сердцем своим, дабы вы смогли отречься от злого деяния нашего, и так притекли к добру. Пусть обнимаются Божии дети» (Асов А.И. Указ. Соч. – С. 9). Религиозный «Праведизм» славян утверждает их духовное родство с богами, которые всегда придут в трудную минуту на помощь своим верным детям. «Будьте сынами своих Богов и сила их пребудет на вас до конца!» (Асов А.И. Указ. соч. – С. 49). Поэтому славяне должны оставаться духовно чистыми перед богами, не поклоняться чужим богам, не отступать от своих небесных покровителей, следовать их заветам, идти по жизни путем Прави, быть защитниками высшей Правды на земле. «Так шли на юг к морю и мечами разили врагов, шли до горы великой, до долины с травами, где много злаков. И там освоился Кий, который начал строить Киев, ставший русским. Много крови стоил тот исход славянам. Анты пренебрегли злом и шли туда, куда Арий говорил. Ибо «кровь наша – святая кровь», — про это он говорил в Семиречье. И все мы русичи. И мы не слушаем ворогов, которые говорят недоброе. Мы происходим от отца Ария» (Асов А.И. Указ. соч. – С. 73).

Первым законом праведной жизни древних русичей было требование свободы как главной ценности земного бытия человека. «Там Перун идет, тряся золотой головой, молнии посылая в синее небо, и оно от этого твердеет. И матерь Слава поет о трудах своих ратных. И мы должны ее слушать и желать суровой битвы за Русь нашу и святыни наши. … И с этим мы не боимся смерти, ибо мы – славные потомки Дажьбога» (Асов А.И. Указ. соч. – С. 89). Только при сохранении свободы, самоотверженной защите русской земли от врагов, независимости Руси от чужих властителей реально подтверждается преданность славян высшему промыслу и сохраняется высшее попечение о них как божьих детях. «И вот Боги говорят нам: «Ходите по Руси и никогда к врагам!» И Матерь Сва-Слава поет, чтобы мы шли в поход на врагов. И мы верили Ей, так как Слава – Суть Птица Вышня, летящая из Сварги над Русью» (Асов А.И. Указ. соч. – С. 73). Поэтому каждый русич должен быть прежде всего воином, защитником родной земли, и ради свободы родной страны обязан пожертвовать своей жизнью, ибо в свободе кроется сакральная связь человека с небесными прародителями «И вот Сварог, который суть Сам Творец, сказал Арию: «Сотворены вы от перстов Божьих. И будут про вас говорить, что вы – сыны Творца, и станете вы как сыны Творца, и будете как дети Мои, и Дажьбог будет Отцом вашим. И Его вы должны слушаться, и он вам скажет, что вам иметь, и о том, что вам делать, и как говорить, и как творить требы. И вы будете народом великим, и победите вы весь свет, и растопчите роды иные, которые извлекают свои силы из камня, и творят чудеса – повозки без коней, и делают разные чудеса без кудесников» (Асов А.И. Указ.соч. – С. 77).

Религиозный «Праведизм» славянского племени провозглашает родственные узы русских родов с богами: поэтому родовые связи обретают сакральный смысл, становятся земным и вполне зримым выражением присутствия высшей воли в делах людей. А потому не может быть подлинной любви между родителями и детьми вне родственных чувств между братьями и сестрами. Единство рода является главным внутренним фактором сохранения народной свободы и праведной веры. «И тут начали ведать истину, что мы имели силу, лишь когда были вместе – тогда никто не мог одолеть нас. И в степях нас, объединившихся, не одолели, ибо мы – русские и себе славу получили от врагов, проклинающих нас» (Асов А.И. Указ. Соч. – С. 47). Священный дар свободы лишь тогда может сохраниться в жизни людей, когда они жертвуют собой ради будущего всех сородичей. Поэтому павшие в битве за родичей обретают жизнь вечную. «И вот потому мы смерть не имели, имели же мы – жизнь вечную, и братья всегда трудились для братьев!» (Асов А.И. Указ. соч. – С. 15).

Семейные отношения, узы родства носят в мировоззрении русичей священный, нерасторжимый характер, определяющий путь Прави как исполнение нравственного долга перед праотцами, как утверждение духовного братства поколений в свершении общего дела. «И так провозглашали мы славу Богам, которые суть Отцы наши, а мы – сыны Их. И будем достойны Их чистотой телес и душ наших» (Асов А.И. Указ. Соч. – С. 69). Сыновнее самопожертвование, нравственное чувство любви и братской солидарности, самоотверженности, жертвенности ради русской земли и родичей определяет главное качество древнеславянской ментальности. «Услышь, потомок, песню Славы! Держи в сердце своем Русь, которая есть и пребудет землей нашей! И мы были обязаны оборонять ее от врагов. И умирали за нее, как день умирает без Солнца» (Асов А.И. Указ. соч. – С. 25).

«Русские» или современные «россы», исповедуя «Славу» древних «росов», выступают на исторической арене как духовно «чистые», «светлые», «ясные» и «прозрачные», «открытые» для всех, искренние люди, «верные» и «истинные» в словах и делах, утверждающие Божью Правду высшей ценностью своей земной жизни. Поэтому нынешние поколения русского этноса должны гордиться своим родовым именем как обозначением нравственного благородства «чистых людей», не скрывающих от мира своих замыслов, не таящих в себе черных помыслов: душа наша открыта для всякого доброго замысла. Искренность, запечатленная нашим именем, – вера в Божий промысел о человеке как воплощении истины – делает нас непобедимыми в противоборстве с силами зла и обмана. И потому русские люди должны хранить свою веру в высший промысел и чтить родное имя как живое напоминание о главной цели своей жизни – утверждении Божьей Правды на земле: наше Слово – свято, ибо претворяет Правду в человеческом мире. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Иоанн 1:3‒4).

Конечный исторический смысл общерусского дела хранится в религиозных заветах нашего древнего Слова и концентрируется в идее «Святой Руси» как просветленной жизни всего человечества. «Великое историческое призвание России, от которого только получают значение и ее ближайшие задачи, − определяет В. С. Соловьев коренной смысл русского дела, − есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова. Только когда воля и ум людей вступят в общение с вечно и истинно-сущим, тогда только получат свое положительное значение и цену все частные формы и элементы жизни и знания, все они будут необходимыми органами или посредствами одной цельной жизни» (Соловьев В.С. Философские начала цельного знания. // Сочинения в 2 т. – 2-е изд. − Т. 2. − М., 1990. – С. 173). Конкретизацией этой высшей идеи становятся три религиозных замысла исторических деяний восточнославянских народов – украинского (малоросского), русского (великоросского) и белорусского (чисто русского). Каждый из русских народов мыслит «Святую Русь» по-своему, опираясь на собственные представления, руководствуясь своими склонностями и способностями. Украинский исторический замысел концентрируется в идеи Нового Иерусалима как Града Любви Божьей не к отдельному народу, а ко всему Человечеству. Главной исторической задачей великоросской нации выступает проблема обустройства Отчего Дома как совершенного земного царства – Третьего Рима, способного примирить народы на основе идеи равенства как залога всеобщей социальной справедливости. Главная цель белорусского этноса – это сохранить Любовь в Отчем Доме, укрепить мир между братьями, связать небесную правду Нового Иерусалима и земную правду Третьего Рима внутренними, духовными узами на основе нравственных усилий одухотворенной личности. Самоотверженный душевный настрой белорусского народа руководствуется идеей «сыновнего долга» перед земными и небесными родителями, определяется принципом святости родовых уз как реальным свидетельством подлинной Любви в отношениях между Богом Отцом и его духовными детьми из рода человеческого, как исповеданием конечной небесно-земной правды грядущего Богочеловечества в собрании просветленных личностей. В практической реализации данных замыслов и заключается историческое назначение русских народов, конечная судьба всего Русского мира.

Каждая из этих идей в отдельности бессильна и только в своем единстве они могут быть претворены в действительность и воплотиться в облике Святой Руси. Лишь единство этих трех путей исторических деяний русских народов приведет их к победе над темными силами. Таким образом, общерусская национальная идея может быть реализована в своем истинном существе лишь на основе объединения трех путей духовной жизни народных масс – религиозно-мистического пути украинского этноса, социально-технологического пути великорусского этноса и социокультурного усилия белорусского этноса. Религиозно-мистическое стремление украинского этноса к общению с Богом предполагает прежде всего объединение всех исторических ветвей русского православия, что означает возрождение нравственной силы «древнерусской веры», освободившей некогда русский народ и от монгольского рабства, и от польского насилия, а сегодня столь нужной русскому народу для спасения от собственного безумия подвигом «высшей веры».

Но этот путь к Богу должен быть подкреплен и соответствующими земными средствами в преобразовании действительности на основе знаний, научно-философского мышления. «По классическому и вечному определению веры, – подчеркивает Н.Бердяев, – одинаково ценному и в религиозном, и в научном отношении, вера есть обличение вещей невидимых. В противоположность этому знание может быть определено как обличение вещей видимых… видимые, т.е. принудительно данные вещи – область знания, не видимые, т.е. не данные принудительно вещи, вещи, которые должно еще стяжать, область веры» (Бердяев Н.А. Философия свободы // Сочинения. – М.: Мысль, 1994. – С. 42‒43). Путь Веры и путь Знания должны быть едины и дополнять друг друга. Если Украина идет путем Веры, а Россия следует путем Знания, то Беларусь избрала путь Любви как практического скрещения Веры и Знания в подвиге самопожертвования, духовного, творческого самосовершенствования личности. Поэтому подлинным началом утверждения Святой Руси в практической деятельности русских народов должно стать явление исторической Личности как истинного выразителя духовного существа русской нации в претворении Высшей Воли. Именно Беларусь и выступает сегодня действительным средоточием Русского духа братской любви в отношениях между людьми, реальным воплощением духовной сути Святой Руси в исторической практике русских народов.

Ныне не Киев и не Москва, а Минск становится путеводной звездой русского народа в претворении своего одухотворенного будущего. В современных условиях глобализации общественной жизни и концентрации всех ее противоречий во главе общерусского дела должен стать Третий Брат и практически утвердить идеологию братства в реалиях глобального социума. Пока жива Беларусь, действительна в мире и Святая Русь! Не в силе Бог, а в Правде – на том стояла и будет стоять Святая Русь. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. … Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого; Он был облечен в одежду, обагренную кровию. Имя ему: Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченных в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя» (Апокалипсис 19: 11–15).

Гореликов Л.А. – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук