Новый президент Туркменистана ввёл ряд запретов для женщин

Новый президент Туркменистана (единственный сын нынешнего лидера Гурбангулы Бердымухамедова) — 40-летний Сердар Бердымухамедов ввёл ряд запретов для женщин:
— «Облегающая» одежда признана вне закона. Женщинам настоятельно рекомендуют одеваться только в национальные платья;
— Наращивание ногтей и ресниц отныне запрещено. Наказание за ноготочки – 15 суток лишения свободы или большой штраф;
— Красить волосы тоже нельзя – ни дома, ни в салоне;
— Женщина может ездить в Туркменистане в машине только в сопровождении родственника и не позднее 20:00. И, главное, не на переднем сиденье. Иначе штраф;
— Ботокс признан ядом и запрещён к ввозу и применению;
Как пишут местные издания, в ближайшее время туркменским женщинам могут также запретить выезд за границу, ибо там они могут порочить светлый образ гражданина такой прекрасной страны.