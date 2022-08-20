Новые стандарты для бережливых европейцев

Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия “Зелёные”) в рамках экономии электроэнергии и газа предлагает отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.

“Тряпка для мытья — полезное изобретение”, — сообщил Кречман изданию Südwest Presse. По мнению политика, таким образом можно перестать “постоянно принимать душ”.

Отказ от душа, отопления жилья, многоразовая туалетная бумага. Новые европейские стандарты комфорта и личной гигиены.

Потому что за русофобию нужно платить.