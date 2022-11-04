В ЕС нарисовался дефицит молочных продуктов. Оказывается для их производства нужны корма и теплые коровники, требуются удобрения для выращивания кормов, топливо и энергия для машин и механизмов. Эти новости приводят в изумление еврочиновников, твердо уверенных, что булки растут на деревьях, электричество берется из розетки, а деньги – из банкомата.

Первыми ощущают все прелести тупой самоубийственной европолитики “прибалтийские тигры”, оказвшиеся на поверку драными бездомными кошками.

Из прибалтийской нищебродии сообщают:

Сырое молоко в Литве стало самым дорогим в ЕС, увеличившись на 65% по сравнению с августом 2021 года, самая дешевая сметана подорожала на 26%, самый дешевый творог – на 79%, сыр – на 72%, а йогурт – на 67%.

Из 22 000 литовских фермерских хозяйств, содержащих коров, только 14 000 продают молоко – остальные оставляют его для собственного потребления, то есть ведут натуральное хозяйство образца 18-19 века – что произвел, то и употребил.

Судя по всему, мы постепенно начнем наблюдать возвращение маргарина и других продуктов, содержащих растительные жиры вместо молока. Ведь цена смеси маслянистых жиров составляет 3-4 евро за килограмм, а сливочное масло стоит 10 евро. – комментирует ситуацию Пятрас Чепкаускас, руководитель продовольственного направления на портале мониторинга цен Pricer.lt.

Здравствуй “Рама” Прямо девяностыми пахнуло.

Вывод постороннего – страны Прибалтики – лидеры ЕС по инфляции – уверенно скатываются в нищету. Это пропасть, в которую можно падать вечно. Нищета современная – полностью рукотворна и на 101% является результатом политики, проводимой правительствами этих стран, а точнее – теми финансовыми группами, что на корню скупили постсоветские окраинные территории вместе с населением и всем скарбом.

Теперь хозяева жизни выбрасывают из купленного дома ненужное. Им оказалось местное титульное население. Так не раз бывало в мировой истории. Мемориальные скрижали хранят огромное количество наций – геополитических неудачников, от которых не осталось ничего, кроме названия. Сегодня к ним присоединяются прибалтийские “тигры”.

Европе прибалтийский “скрипач не нужен”(с). И да – русофобия – это дорого!