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Новомученики и исповедники Санкт-Петербургской Митрополии. Поиски святого образа

Новомученики и исповедники Санкт-Петербургской Митрополии. Поиски святого образа
Май 03
14:57 2019
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Представляем запись выступления Кутейниковой Нины Сергеевны — кандидата искусствоведения, профессора кафедры русского искусства Института имени И.Е. Репина
Российской академии художеств (Санкт-Петербург, Россия).
6-7 октября 2017 г. в Вильнюсе проходила II Международная научно-практическая конференция «Православная святость на литовской земле», ставшая представительным форумом,
посвященным изучению темы исповедничества и мученичества в истории русской православной святости ХХ века. В ней приняли участие ученые из России, Венгрии, Латвии и Литвы, представители духовенства, творческой интеллигенции, преподаватели воскресных и общеобразовательных школ. Мероприятие координировал Институт православного образования и воспитания Виленско-Литовской епархии. Председательствовал на конференции прот. Сергий Нейфах, руководитель епархиальной комиссии по религиозному образованию и катехизации.

Тэги
ВильнюсНиколай IIПравославие
Страны
ЛитваРоссия

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