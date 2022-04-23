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Новогодний отдых в Турции: куда ехать за атмосферой праздника?

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Еще не определились, где встретить Новый год? Отдых в Турции — всегда в тренде! По статистике тревел-ресурса Poehalisnami.kz, все больше туристов отдают предпочтение зимним турецким каникулам. Ведь вопреки сложившейся репутации «пляжно-олл инклюзивного» направления, отпуск в холодную пору здесь пройдет ничуть не хуже летнего. Чем ближе к праздникам, тем меньше путевок доступно для бронирования. Поскорее заказывайте туры в Турцию, если хотите провести новогоднюю ночь в атмосфере восточной сказки.

Турецкая Ривьера

У моря хорошо вне зависимости от сезона. Хоть в канун Нового года, пляжный отдых вряд ли будет комфортным, туристы смогут насладиться другими истинно турецкими «привилегиями». Во-первых, юго-западному побережью характерна вовсе не зимняя погода — столбик термометра не опускается ниже отметки +10 °C, так что тяжелые пуховики можно оставить дома, а с собой в поездку прихватить пару толстовок и весеннюю куртку. Гулять по набережной и осматривать местные красоты в таких условиях — одно удовольствие. Во-вторых, еще с первых чисел декабря в отелях тщательно готовятся к праздничному периоду и составляют для постояльцев яркие шоу-программы. В гостиницах, ориентированных на путешественников из стран СНГ, гостей развлекают Дед Мороз и Снегурочка, а лучшие VIP отели Турции приглашают известных звезд эстрады. Тематические мероприятия не ограничиваются лишь датой с 31-го на 1-е. Как правило, сюрпризы подготовлены на период с 25 декабря по 7 января.

Еще один приятный бонус — отсутствие огромного количества туристов. Хоть в преддверии праздников спрос на путевки высокий, отдыхающих все же меньше, чем в летние месяцы. А значит, можно приобрести экскурсионный тур у местных гидов, и осмотреть интересные исторические локации по сниженной цене и в более спокойной атмосфере.

Горнолыжные курорты

Предпочитаете отмечать Новый год в «традиционной» обстановке?! Тогда горнолыжный отдых в Турции — то, что вам нужно! Местные курорты Эрджиес, Улудаг, Паландокен, Сарыкамыш встречают туристов подготовленными трассами разной сложности, «дикими» участками для фрирайда, уютными отелями и шумными гуляниями среди снежных склонов. Атмосфера праздника гарантирована: нарядные елки, тематические развлечения, согревающий глинтвейн и Санта-Клаусы здесь на каждом шагу.

Зимние каникулы в горных регионах будут отличными независимо от возраста путешественников. Так, для семей с детьми на турецких курортах обустроены отдельные пологие участки для катания, открыты лыжные школы с инструкторами и аттракционы.

Стамбул и Анкара

Яркой иллюминацией и колоритными ярмарками встречают туристов и восточные мегаполисы. В ночь на 1-е января устраиваются уличные гуляния, звучат новогодние песни, а в небе мерцают огни фейерверков. Декабрь в Анкаре и Стамбуле бесснежный. Погода в это время больше похожа на осень в Восточной Европе, но все же здесь гораздо прохладнее, чем на побережье Средиземного или Эгейского моря, потому зимние вещи придутся кстати.

Имейте в виду: Новый год — светский праздник и в мусульманских странах его отмечать не принято. На здешних площадях вы не увидите большую елку, нет елочных базаров и боя курантов в полночь. Конечно, в популярных туристических зонах атрибуты праздника присутствуют, но скорее для гостей страны. Именно поэтому путевка в Турцию на Новый год в небольшие города, где не привыкли принимать туристов из Европы — не лучший вариант.

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