Новости

 

 

Авторы

Экономика

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Новая система ОСАГО должна быть сбалансирована

автомобили
Октябрь 01
00:51 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

Нужно тщательно проанализировать, к чему приведёт отмена двух коэффициентов и расширение в 4 раза лимита выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью. Так считает президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс. Он отметил, что ко второму чтению у депутатов могут возникнуть вопросы к этим положениям законопроекта.

«В РСА есть некоторая озабоченность, потому что расширение покрытия по жизни и здоровью (по ОСАГО) до 2 млн рублей, т.е. в 4 раза, происходит на фоне существенного увеличения частотности обращений в страховые компании по здоровью и жизни. Это актуальная тенденция, — считает Юргенс – безусловно, модель (новой системы ОСАГО) должна быть сбалансирована, мы должны представлять, с чем столкнемся в дальнейшем. Однако сообщество и ЦБ в настоящий момент не готовы точно сказать, как следует поступить с отменой 2х коэффициентов (территориального и надбавки за мощность двигателя) плюс с расширением лимита. Некоторые страховщики оценивают это как очень серьезный фактор риска для ряда регионов, где аварийность и стиль вождения отличаются от среднего по стране. Мы не видим проблем в Москве и Санкт-Петербурге, и в некоторых других регионах, но для целостной картины нужно учесть все риски».

Напомним, законопроект о реформе ОСАГО Госдума рассмотрит в октябре текущего года. Документ вместе с отменой действующих коэффициентов предполагает введение персонализированных показателей для автовладельцев. Так, тариф станет учитывать характеристики вождения самого автомобилиста: манеру езды и наличие грубых нарушений ПДД.

Тэги
Автомобили
Страны
Россия

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Глава Airbus в России рассказал о системе Connected Experience

Глава Airbus в России рассказал о системе Connected Experience

XIV Международный авиа-космический салон оказался богат на премьеры и запомнился гостям и участникам форума как богатой наземной экспозицией, так и впечатляющей полетной программой. Количество представленных на МАКС-2019 воздушных судов в

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright Legatus theme. All Rights reserved.