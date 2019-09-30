Новая система ОСАГО должна быть сбалансирована

Нужно тщательно проанализировать, к чему приведёт отмена двух коэффициентов и расширение в 4 раза лимита выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью. Так считает президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс. Он отметил, что ко второму чтению у депутатов могут возникнуть вопросы к этим положениям законопроекта.

«В РСА есть некоторая озабоченность, потому что расширение покрытия по жизни и здоровью (по ОСАГО) до 2 млн рублей, т.е. в 4 раза, происходит на фоне существенного увеличения частотности обращений в страховые компании по здоровью и жизни. Это актуальная тенденция, — считает Юргенс – безусловно, модель (новой системы ОСАГО) должна быть сбалансирована, мы должны представлять, с чем столкнемся в дальнейшем. Однако сообщество и ЦБ в настоящий момент не готовы точно сказать, как следует поступить с отменой 2х коэффициентов (территориального и надбавки за мощность двигателя) плюс с расширением лимита. Некоторые страховщики оценивают это как очень серьезный фактор риска для ряда регионов, где аварийность и стиль вождения отличаются от среднего по стране. Мы не видим проблем в Москве и Санкт-Петербурге, и в некоторых других регионах, но для целостной картины нужно учесть все риски».

Напомним, законопроект о реформе ОСАГО Госдума рассмотрит в октябре текущего года. Документ вместе с отменой действующих коэффициентов предполагает введение персонализированных показателей для автовладельцев. Так, тариф станет учитывать характеристики вождения самого автомобилиста: манеру езды и наличие грубых нарушений ПДД.