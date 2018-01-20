Ночная передача Захара Прилепина

Тут как то раз наш Хоругвеносец Алексей рассказал мне преинтереснейшую историю. В ночной телепрограмме где-то в 02.30 знаменитый наш красный комиссар, необольшевик-лимоновец и писатель, создавший Сагу о том, как прекрасно строили художественный социализм заключённые Соловецкого лагеря «СЛОН», и какая там была романтическая любовь между молодым политическим заключённым к главной вертухайкой лагеря – вчера в ночь с 11 на 12 ноября Захар Прилепин, изображая из себя Ленина, и сидя за столом с зелёной лампой в его Ленинском кабинете, как говориться, на чём свет стоит честил Хоругвеносцев и их деятельность. Предистория же этой передачи такова. 4 ноября в Москве как обычно прошли несколько «Русских маршей». Один молодёжно-«фашистский» – Слава Украине! — Хероям Слава! – которым руководили из Вильнюса Юрий Горский, и другой – традиционно-патрио-нацио-монархический, которым руководил Андрей Николаевич Савельев и помогавший ему вести выступления Николаем Владимировичем Курьяновичем.

Хоругвеносцы как всегда шли впереди. «Картина» была мощная. В самом центре наша огромная «Царебожническая» икона Святого Царя-Искупителя Николая. Справа от неё огромное же чёрное знамя Казанской Божией Матери, а слева такое же мощное и тоже чёрно-коричневое – Владимирской. За ними же, возвышалось выше их, Монархическое Чёрно-Золото-Белое знамя с иконой Пресвятой Троицы на нём. А впереди всех шёл Валерий Александрович Левченко и нёс в руках чудом пришедший на этот Русский марш чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери. Шли долго. Но вот пришли к сцене. Так как Валера должен был выступать одним из первых, он подошёл к Савельеву и сказал ему, что Хоругвь Царя-Искупителя тоже поднимается на сцену, а когда он закончит, то она за ним уйдёт. На что Савельев ответил, что это будет выглядеть как некий «демарш», и поэтому лучше если она – икона – на сцене останется до конца митинга. Так и сделали. Валера выступил ясно и хорошо – сошёл со сцены, а Алексей Манухин и Владимир Французов остались на сцене с иконой. Но тут подошёл в длинном чёрном эсэсовском плаще Николай Владимирович Курьянович и сказал, что на сцене будут только он – главный и ведущий митинга – и Андрей Николаевич Савельев. Тогда Валера приказал поставить хоругвь древками на пол сцены, а самим слезть вниз, и так и стоять на земле. Не очень, конечно, удобно, но другого выхода не было. Так все и выступали все два или три часа на фоне этой хоругвеносной иконы Царя Искупителя Николая…

А между тем в этот раз оба Русских марша – и Люблинский, и Октябрьского поля, и, кажется, шествие от «Спортивной» к Лужникам – снимал с небес квадрокоптер, и сделал трёхчасовой фильм. Вот из этой самой съёмки Захар Ильич Прилепин – Ленин, сидя, повторяю, за Ленинским столом с зелёной лампочкой грибком, и ругал идеологию Хоругвеносцев, все их иконы, хоругви, черепа, кости, кинжалы в зубах, Нерукотворенные убрусы Господа нашего Иисуса Христа, Богородиц Казанскую, Владимирскую, Прсвятую Троицу, Спаса Ярое Око, разные огромные хоругви и образами Спасителя, Голгофы, Царской Семьи, Сербского Белого Милошевского Ангела, четнические сербские знамёна с черепом и надписью

С ВЕРОМ В БОГА

СЛОБОДА ИЛИ СМРТ!

и наши чёрные и красные знамёна с тремя черепами и с кинжалами в зубах и с надписью на греческом и русском

OРФОDOKCIA IO TONATOC!

ПРАВОСЛАВИЕ ИЛИ СМЕРТЬ!

Не нравится всё это стороннику «Другой России» – Красному писателю Захару Прилепину. Ох, как не нравится! Да и не мудрено. Ведь уже лет десять другой наш великий писатель-фантаст, сторонник русской мечты, воскрешения мёртвых, и «амальгамы» (т.е. «сплава») Красных и Белых пытается примерить Колчака и Уборевича, Семенова и Якира, Фрунзе и Врангеля. Идея, конечно же, совершенно фантастическая. Но дело даже не в фантастичности этой идеи. Дело, как говорят философы, в неправильной поставке вопроса. Дело в том, что никак и никаким способом нельзя примерить Христа и Велиара, любовь к Церкви и к Вере и ненависть к ним же. Причём ненависть не человеческую, а именно сатанинскую. А соответственно нельзя примерить две «идеологии» — идеологию Русского Царства и идеологию русского Бунта. Тут дело не во Фрунзе с Будённым, и не в Колчаке с Врагелем. Тут дело, как я уже сказал, в искушении в пустыне, когда древний и могучий Дух поставил Христа на горе и, показав ему все царства, сказал:

— Поклонись мне и все эти царства будут твоими!

— Господу Богу своему, Ему одному поклоняйтеся! – отвечал измождённый Христос. И могучий древний тот дух отошёл от Него.

Так же и тут. Русский народ под гигантским влиянием атеистической пропаганды «Internacionala» — и вообще под влиянием, прямо скажем, сатанинских веяний русско-польско-еврейской интеллигенции начал отходить от Бога, и соответственно и от Царя и многотысячелетнего сакрального Монархического строя. Говоря иначе, народ – а тогда это был простой народ, в основном, на 90%, крестьяне – народ начал постепенно отходить от той великой Русской народной – именно народной – традиции, которая развивалась в нём веками, тысячелетиями и тысячелетиями. От деда к отцу, и к сыну, от бабушки к матери, от матери к дочери, от дочери к внучке, и так поколения, и поколения, и поколения вечной сакрально-мистической традиции, которую в конце концов духовно оплодотворило Православие и учение Русской Православной Церкви и сакрально утвердило ещё более древнее учение о Царстве и о человеке – Помазаннике Божием, которого народ называл сначала Вождём – тем, кто ведёт за собой, затем Князем – то есть человеком на коне, потом Царём – т.е. Солнцем, и, наконец, Императором – т.е. тем, кто вслед за Александром, Цезарем и Русскими Царями создавали непобедимую Империю. Это и только это есть настоящая Божественная Традиция, повторяющаяся через семью, род, народ, родину, Державу, живой народный дух и, что очень важно, через живое устное народное предание которое является основой всей вообще человеческой культуры.

Но есть и другая «традиция», так сказать, «анти-традиция» — это «традиция» не созидания, а разрушения, Смысл её не род, не семья, не коллектив, не дружина, не земля, не небо, не Держава, а тотальное завоевание всего и вся с последующим разрушением этого всего и вся и, что самое главное, изгнание всех и всяческих традиционных ценностей, и прежде всего изгнание, уничтожение – Бога! Именно в этом был главный тайный, а потом и явный пафос всех до одной «великих» революций – английской, французской, мексиканской, русской, китайской, югославской и т.д. и т.п. Смысл этих революций убийство веры в Бога и убийство религии. И замена их верой в создание вавилонского столпа до неба – Импайр Стейтс билдинг в Нью-Йорке, Дворец Советов в Москве, и полное построение реального рая не где-то там на Небесах, а здесь на Земле. Причём как можно быстрее, как можно большими, гигантскими шагами. При этом все старые, «отжившие» классы – как-то священники – священники в первую очередь! – офицерство, дворянство, врачи, учителя, учёные, деятели искусств, то есть все те, на ком собственно и держится та самая многовековая книжная, «высокая» культура – они просто-напросто уничтожались в том же самом «СЛОНе» в бывшем Соловецком монастыре. Их, привязанных к бревну, сбрасывали с длинной крутой лестницы на Анзере, так что в конце, в низу был уже не человеческий труп, а окровавленный кусок мяса. И такого «мяса» было масса в тех или иных Анзерах, подвалах Харьковских чрезвычаек, где лютовал садист Савенко, где лютовал и Вихман и Роза Шварц, которая особенно страстно любила изощрённые пытки, связанные с мужскими половыми органами. В Крыму Землячка и Бела Кун, площадь которого до сих пор есть в Москве. Да и станцию метро «Войковскую» до сих пор отказываются переименовывать. Станцию «Подбельского» в «Бульвар Рокосовского» переименовали, а здесь ни-ни. А почему? А я скажу почему.

Потому что изуверское убиение, и источение крови, отрезание голов, расчленение тел на части, сжигание их на огне, сжигание серной кислотой, рассылание крови и пепла по тайным «молельнам», транспортировка царственных голов в кабинет Захара…, то есть, извините, Владимира Ильича Ленина, рассматривание им вместе со Свердловым этой плавающей в сосуде с формалином головы…

— Как он посидел! Яков Михайлович…

— Да уж, Владимир Ильич, Старались…

— Ну, что ж, теперь приказ мирового синедриона исполнен. Это архиважно. И посему, Яков Михайлович, посему власть на этой вот Царской крови наша с вами власть в России будет стоять крепко.

— Да уж, Владимир Ильич, на наш с вами век хватит…

И не думали, болезные, что одного скоро ударят по голове тяжёлым молотком для ремонта паровозов, в второй, парализованный от третьей степени сухотки спинного мозга – будет, превозмогая последние силы, писать завещание, в котором по сути дела потребует передать власть Троцкому…

И вот прошло сто лет, и снова мы стоим на пороге взрыва. Причём теперь уже не немецкого, ни французского, ни русского, но все мирного – мiрового. Люцифер, предчувствуя свой близкий конец в дикой ярости сам выходит на землю и уже приготовил близ есть стоящего при дверех лютого и коварного зверя. Скоро начнётся. И поэтому, может сами того и не осознав до конца, Хоругвеносцы на Русском марше выставили на сцену тот Русский «краеугольный камень», который «зиждущие» наши любители пламенеющей звезды не просто отбросили за ненадобностью, но до сих пор испытывают к нему неосознанную, а посвящённые и совершенно осознанную, ненависть – что и показала в ночь с 11 на 12 ноября ночная передача, где в кресле главного достоевского беса В.И.Л.-а сидел великий патриот Красной идеи – писатель Захар Прилепин и поносил и самих Хоругвеносцев и Царя Николая Александровича и его икону, на которой чётко и ясно написано

ЦАРЬ ИСКУПИТЕЛЬ НИКОЛАЙ

Святый Царю Мучениче Искупителю Русского народа Николае, моли Бога о нас!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич