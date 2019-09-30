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Незадекларированные часы Rolex стоимостью более полумиллиона рублей выявили сотрудники Крымской таможни

часы Rolex
Сентябрь 30
23:07 2019
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В ходе проведения таможенного контроля в отношении транспортных средств, пересекающих государственную границу в пункте пропуска МАПП Джанкой, сотрудники Крымской таможни выявили брендовые наручные часы, стоимость которых превышает полмиллиона рублей.

При осмотре салона автомобиля сотрудники таможни обнаружили фирменную коробку, в которой находились наручные часы фирмы Rolex с гарантийной пластиковой картой, талоном и инструкцией. В ходе опроса гражданин сопредельного государства, который осуществил ввоз товара на территорию Российской Федерации, предъявил чек одной из глобальных виртуальных торговых площадок, согласно которому стоимость изделия составила 78 тысяч гонконгских долларов (более 640 тысяч руб.). При этом при пересечении таможенной границы гражданин подал в таможенный орган пассажирскую таможенную декларацию, содержащую сведения об автомобиле. О наличии дорогостоящих часов мужчина не заявил.

«В настоящее время для подтверждения рыночной стоимости и оригинальности изделия часы направлены на экспертизу. Решается вопрос о привлечение гражданина к административной ответственности по части 1 статьи 16.2. КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию)», — отметил исполняющий обязанности начальника Джанкойского таможенного поста Александр Астахов.

За последний месяц это уже второй случай незаконного ввоза часов Rolex. В начале сентября попытка ввезти без декларирования часы швейцарской фирмы стоимостью почти один миллион рублей также пресечена должностными лицами Крымской таможни, — сообщил нам представитель Крымской таможни.

Крымская таможня напоминает, что наземным видом транспорта без таможенного декларирования можно ввезти товары для личного пользования стоимостью, не превышающей 500 евро, и (или) весом не более 25 кг. В случае превышения установленных значений необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию и заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

Тэги
Таможня
Страны
Россия

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