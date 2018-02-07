Невосполнимая утрата. Скончалась Оксана Бекерене

Сегодня я узнал скорбную новость, ушла из жизни Оксана Бекерене:

Сегодня утром в 43 года скоропостижно ушла из жизни яркий и всеми уважаемый член русской диаспоры Литвы Оксана Бекерене.

Искренний и открытый человек, верный товарищ, готовый всегда поддержать и прийти на помощь, такой она останется в нашей памяти и в памяти тех, кому довелось быть с ней рядом.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким и друзьям!

Председатель КСРС Литвы Ольга Горшкова

Я, пусть, и не очень часто с ней общался, но был хорошо с ней знаком. Это был чудесный, честный, смелый и, действительно, самое подходящее слово — яркий человек. Она была, поистине, одним из лучших представителей Русского народа Литвы. Очень жаль, покинула этот мир и что ушла так рано… Это тот случай, когда это огромная и невосполнимая утрата, которую понёс Русский мир Литвы. Трудно осознать, что её больше нет с нами.

Упокой, Господи, душу новопреставленной Ксении. Царство небесное, вечный покой, вечная память!