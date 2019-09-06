Несмотря на попытки западного вмешательства, выборы в России пройдут в соответствии с самыми высокими стандартами

А. Климов: Выборы в России пройдут в соответствии с самыми высокими стандартами, несмотря на все попытки западного вмешательства

Единый день голосования 8 сентября пройдет в точном соответствии с российским законом, а зарубежные эксперты смогут убедиться — выборы полностью отвечают самым высоким мировым стандартам. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, глава Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Сенатор провел встречу с международными экспертами, приглашенными профильными российскими некоммерческими объединениями для ознакомления с избирательными процедурами и новеллами избирательного процесса Российской Федерации, а также обмена электоральным опытом.

Как сообщил исполнительный директор «Российского общественного института избирательного права» Александр Игнатов, по приглашению этой некоммерческой организации в Россию прибыли представители Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Сербии, Франции, Швейцарии, Швеции и других стран.

По словам Андрея Климова, во многих странах проявляют высокий интерес к предстоящим региональным выборам в России. Российская сторона готова к взаимодействию, обмену опытом проведения избирательных кампаний на федеральном, региональном и местном уровнях. «Мы абсолютно открыты», — отметил сенатор.

Вместе с тем, подчеркнул он, свой выбор граждане России должны сделать и сделают сами. «Попытки повлиять на результаты голосования извне – недопустимы».

Парламентарий сообщил, что имеются конкретные факты, которые свидетельствуют – на Западе есть силы, стремящиеся оказать влияние на результаты голосования. Сенатор обратил внимание, что речь идет не только о выборах в российской столице, но и в других регионах.

В частности, Андрей Климов продемонстрировал публикации русскоязычных сайтов западных СМИ, обратив внимание на попытки грубого вмешательства во внутренние дела России накануне выборов.

«Такого рода действия выходят за рамки международного права и простой человеческой порядочности», — убежден сенатор.

Французский политолог, генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет», основатель фонда «Защитим детей Донбасса» Эммануэль Марк Андре Леруа рассказал журналистам по итогам встречи, что есть явные доказательства стремления повлиять на избирательный процесс в России, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Мы видим, что создаются специальные организации, которые финансируют сайты в Интернете, а также деятельность людей, пытающихся скомпрометировать и подорвать ваши выборы», — сказал эксперт.