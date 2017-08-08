Неслучайные совпадения — предвестники монархии

Весьма интересные совпадения одной недели мировой геополитики

Неслучайные совпадения: 1. США принимают новые санкции к России на фоне скандала с турбинами Сименс, что предполагает усиление ответственности иностранных компаний к деятельности в нашей стране, 2. Президент В.В.Путин весьма своеобразно реагирует на эти новые санкции – уезжает на Дальний Восток вместе с членами правительства и туда же отправляется С.К.Шойгу. Надо полагать, что запланирован традиционный отдых в Туве с рыбалкой, но случается непредвиденное, 3. Драка «стенка на стенку» между уральцами и этническими тувинцами с госпитализацией нескольких пострадавших – отдых насмарку, 4. Д.О.Рогозин летит в Приднестровье, но Румыния (какая неожиданность!) отказывает в пролете гражданскому борту. В ответ Рогозин раскрывает всю правду о влиянии олигархов на политику Молдавии (интересно, а как подобный процесс происходит в России?), 5. Д.Трамп откровенно угрожает Китаю и призывает Пекин присоединиться к санкционному процессу в отношении России, но Китай (неожиданно!) в ответ США указывает американскому истеблишменту на дверь, что очень странно, особенно учитывая влияние клана Ротшильдов в КНР.

Весьма интересные совпадения одной недели мировой геополитики, особенно учитывая откровения А.Гринспена о ближайшем крахе фондовых рынков и прогнозе экономиста М.Хазина о последних днях ФРС. И в этой связи возникает несколько вопросов: 1. Для чего США вводят санкции против России? Истеблишмент нашей страны и так принадлежит Вашингтону: во всех крупных ТНК России в советах директоров всегда пребывает представитель Запада; весь российский бизнес, а также чиновники и силовики, сколотившие свои состояния на либеральной модели Запада, держат свои деньги в английских и американских офшорах, то есть полностью зависимы от Лондона и Вашингтона; политическая и экономическая система России установлена в 90-х годах прошлого века по лекалам англосаксов и не меняется ни на йоту; присоединение Крыма и создание Новороссии согласовано с Госдепартаментом США, П.Порошенко и крайне выгодно В.В.Путину с точки зрения рейтинга внутри страны, а также рейдерского захвата той части экономики Украины, которая больше не способна приносить доход в казну государства; операция ВКС России в Сирии необходима Израилю в большей степени, нежели Б.Асаду, так как за счет России создается необходимый баланс сил накануне главных событий на Ближнем Востоке.

Итак, США рубят российский сук, на котором они сидят, очевидно, что задачи смещения В.В.Путина не существует, но при этом страна закрыта снаружи (Рогозин), Китай постепенно переходит на позиции Америки в Азии, на Ближнем Востоке и распространяет доктрину «один пояс – один путь» на весь мир, еврейские диаспоры по всему миру вступили в конкуренцию за Храмовую гору, а все вместе ополчились против Ротшильдов (Рокфеллеры уже повержены), как имеющих наибольшее влияние в среде ортодоксов Израиля, которых необходимо сместить с руководящих постов в Кнессете и, по возможности, выдавить в Палестину. Таким образом, США больше не нужны в качестве мирового гегемона и наднационального финансового центра нефтедоллара, поэтому Глубинное государство, ошибочно привязанное к Д.Трампу, наносит точно спланированные удары по американским колониям в Европе и в Азии, где главный удар наносится по России.

Тенденция на восстановление монархии в России необходима для разрушения коалиции ортодоксов в Израиле, являющихся прямыми выходцами из России и Польши (события в Польше лишний раз подчеркивают слаженность действий одной группы против другой), которых нужно снова ослабить, чтобы начать войну за Храмовую гору. То есть, в основе всех сегодняшних событий лежит религиозная война за строительство Третьего храма, которое невозможно без: 1. Разрушения мусульманских святынь – мечетей Аль – Акса и Купола Скалы, но за этим актом последует война, которую нынешний истеблишмент Израиля боится, как огня, 2. Восстановления монархии в России, так как в Новом Завете сказано: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь» 2 Сол.2:7 Апостола Павла. Удерживающий – это Русский царь, а взят от среды – взят от христиан православного вероисповедания, как сохранивших апостольское преемство. Но что значит «тайна беззакония»? Ответ читаем дальше в послании к Солунянам: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» 2 Сол.2:8 и дальше в стихах 9-14 полностью раскрывается сущность того, кто придет после Русского царя перед Вторым Пришествием Иисуса Христа во славе и силе. Эти два столпа нынешней мировой политики определяют весь климат на планете.

Итак, США больше не нужны для того, чтобы совершилось реченное в Ветхом и Новом Завете, в пророчествах от разрушения Второго храма в Иерусалиме и даже от Первого храма. Почему? Потому, что фактически Вашингтон содержит две ключевых колонии – Израиль и Россию, которым необходимо вырваться из – под крепкой опеки американского истеблишмента, где Россия – ключи к исполнению пророчеств, то есть к приходу Иерусалимского царя, а Израиль – ключи от всего Ближнего Востока и Третьего храма, который уже пора начинать строить, учитывая масштаб сооружения и создания необходимого количества жилья для переселяющихся евреев со всего мира в Израиль для встречи машиаха – Иерусалимского царя. США явно мешают этому процессу, поэтому Глубинным государством, куда входит Ватикан, в чьих стенах сегодня возрастает будущий Иерусалимский царь, а также ватиканские ордена, имеющие власть и силу во всех странах мира, начат процесс уничтожения тех США, которые сегодня тормозят главные мировые события. Антироссийские санкции – это в действительности блокада самих США от продолжения колониальной экспансии в отношении России, а также Европы, где необходимо перейти к Созданию единого европейского государства с одним правительством, ЦБ, армией и полицией, о чем постоянно говорят в Ватикане, но этому процессу мешают старые кланы Ротшильдов и Рокфеллеров, которые должны быть уничтожены без всякого сожаления.

Именно поэтому начато переформатирование Китая, чья доктрина «один пояс – один путь» нацелена не только на внешнюю экспансию, но и на внутреннюю, где проведение новой культурной революции должно начаться со дня на день и ее основы лежат в английском общественном социализме Троцкого – Парвуса, когда само общество создает критерии оценки деятельности каждого человека, а государство растворяется в общественном самосознании. И если для Запада (включая Россию) подобная утопия невозможна, то Китай является уникальным местом для проведения подобного эксперимента, который очень быстро приживется в китайском обществе. Подобная общественная саморегуляция создает необходимые условия участия Китая в делах Третьего храма, как залога обращения под руку Иерусалимского царя всей Азии, если понадобиться, то силой китайского оружия, которое найдет свое применения ради достижения торжества доктрины «один пояс – один путь». И этот путь уже начат в Джибути и в Саудовской Аравии, в Иране и Пакистане, в Турции и в России, где Китай стремиться распространить свою «мягкую силу» через торговое представительство и участие в создании инфраструктуры. Однако в Россию Китай не спешит вкладывать свои инвестиции, во многом справедливо опасаясь грядущего Русского царя, чья политика пока еще остается тайной, закрытой для многих аналитиков, в том числе и планировщиков Глубинного государства, имеющих общее представление, но не понимающих всю глубину русской монархии.

Впрочем, Глубинному государству нет необходимости понимать дальнейшие события в России, так как сконцентрированность на Храмовой горе и восстановления Третьего храма неизбежно приведет к согласованным с Россией шагам, без которых невозможно пришествие Иерусалимского царя. Однако рассчитывать на легкую политическую прогулку также не следует, так как заставить Русского царя играть по западным правилам невозможно, равно, как и принудить действовать в рамках некоей модели, предложенной Глубинным государством, также, ибо законы развития и существования Русской монархии в корне отличаются от любой доктрины Глубинного государства, так как созданы и основаны на национальных традициях русского народа, в основе культуры и мировоззрения которого лежит православная вера, никак не соприкасающаяся, но прямо антагоничная, католическому христианству, растерявшему в папской непогрешимости остатки апостольского преемства. В одном Глубинное государство может быть уверено – участие России в судьбе Израиля и Храмовой горы гарантированно, но в какой степени и с каких точек приложения сил – об этом можно говорить только после венчания на царство Русского царя, когда он принесет клятвы Богу, полностью меняющие сущность человека, принимающего второе миропомазание от Духа Святого: «И от исполнения Его мы вси прияхом и благодать возблагодать» Ин.1:16, то есть вторая благодать Даров Духа Святого, помноженную на благодать Святого крещения.

Такие события, происходящие сегодня в мире, предваряющие восстановление монархии в России, восстановление Третьего храма, как престола Иерусалимского царя, способны полностью изменить наш мир, и никто не может противиться наступлению этих грандиозных событий в человеческой истории, ибо они продиктованы всеми произошедшими малыми или значительными шагами мирового сообщества по пути своего развития, которое ныне, свидетельствуя об обнищании одних и восстановлении других, создает новую реальность последних десятилетий человеческой истории, которая закончится колоссальными испытаниями для каждого из нас, когда свидетельство веры нужно будет подтверждать даже не делами, а ожиданием исполнения обетованного Второго Пришествия Иисуса Христа.

Ипатьев К.Ф.(майор ГРУ в отставке)