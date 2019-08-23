Несколько тезисов о разумном самоопределении Русской жизни в реалиях глобального социума

1.Современный этап истории человечества определяется как эпоха глобализации совместной жизни людей и генерализации в ее содержании всеобщих законов развития.

Сознательная жизнь человеческого сообщества выявила два основных вида всеобщих законов – «единства противоположностей», с одной стороны, как установка «взаимного согласия» предметных сущностей в претворении совместного будущего и «борьбы противоположностей», с другой, как интенция их «взаимоисключения» в реализации настоящего, отвергающая действительную гармонию бытия. Первый закон был предложен человечеству в качестве разумного руководства коллективной жизнью людей Иисусом Христом, а второй был концептуально осмыслен в свете данных мировой науки XIX века К.Марксом и Ф.Энгельсом, получив в ХХ столетии свою целенаправленную практическую реализацию в историческом эксперименте советской России построения общества «социальной справедливости». Если вся прошлая 1000-летняя жизнь «русского народа» направлялась верой людей в созидательную силу христианского «закона Любви» как внутренней сути общественной идеологии «взаимопомощи и согласия», то современная эпоха его духовно-нравственного развития, обозначенная в своих социальных началах революционным низвержением «царизма», признала «борьбу противоположностей» главным каноном объективно-исторического процесса. Практическим свидетельством культа «борьбы противоположностей» в сознательном обустройстве «современной жизни» российских народов стали три периода ее социально-исторических трансформаций:

а/ «советско-коммунистический» этап новейшей истории России, утвердивший борьбу «социальных классов» главным инструментом в созидании разумно организованного, «справедливого» общества;

б/ «либерально-демократический» этап развития российского общества рубежа ХХ-XXI веков, признавший борьбу «свободных личностей» определяющим фактором в реализации «социальной справедливости»;

в/ нарождающийся ныне в общественно-политических трансформациях нового века «глобально-демократический» способ социальной организации, связанный с построением «справедливого» общества на базе духовно-практических особенностей «мировых цивилизаций» Запада и Востока, Юга и Севера.

Целенаправленным претворением стратегии «борьбы цивилизаций» в жизни современного человеческого сообщества стала его глобализация в XXI веке, представленная тремя фазами своей исторической реализации в действиях национальных государств как «генеральных субъектов» рациональных усилий общественной практики:

а/ обозначенная в 0-е годы наступившего столетия политикой силового подавления коалицией западных государств самостоятельной жизни народов Южной цивилизации, свидетельством чего стали войны против Ирака, Ливии, Сирии;

б/ продолженная во втором десятилетии нашего века совместным давлением стран Запада на Россию как социально-политическое ядро народов Северной цивилизации, ныне уже расколотой «революционным взрывом» на Украине и последующими военными столкновениями между «киево-львовскими» сторонниками прозападного курса развития страны и «луганско-донецкими» защитниками ее самостоятельности в современном мире;

в/ наметившая недавним жестким выступлением лидеров западного альянса против «ядерной политики» КНДР как ближайшего союзника социалистического Китая «практические перспективы» третьего десятилетия в реализации политики глобализма, связанные с полным подчинением народов Востока требованиям Западной цивилизации.

Текущий 2018 год станет для России «завершающим этапом» в сознательном выборе своей исторической судьбы, демонстрирующим мировому сообществу общую логику действий Кремля по защите национального суверенитета страны в претворении будущего, разумные контуры которого очерчены тремя знаменательными событиями в сегодняшней российской действительности:

а/ прошедшими 18 марта этого года выборами президента РФ на ближайшие 6 лет (2018-2023 гг), показавшими поддержку основной массой российских граждан намеченного В.В.Путиным патриотического курса в реализации геополитических интересов страны (внутриполитический выбор России);

б/ успешно проведенным в РФ с 14 июня по 15 июля текущего года чемпионатом мира по футболу, показавшим всему мировому сообществу «нравственную открытость» российского социума для дружеского общения с народами иных стран и цивилизаций (внешнеполитический выбор России);

в) состоявшейся 16 июля в Хельсинки личной встречей В.В.Путина с Д.Трампом как политическим лидером Западного альянса, нацеленной на согласование генеральных параметров во внутренней и внешней политике РФ и США как необходимом условии укрепления духа сотрудничества в жизни глобального социума и разрешения «украинского кризиса» как социального пространства непосредственного «столкновения» сил Запада и России, грозящего перерасти в глобальный военный конфликт.

Общее «практическое заключение» в оценке результатов встречи Путина и Трампа даст 2019 год на основании итога выборов 31 марта 2019 года нового Президента Украины, призванных сыграть решающую роль в определении конечной судьбы как Русского мира, так и всего человеческого сообщества, способных:

А/ укрепить в случае повторного избрания Петра Порошенко президентом Украины антироссийские политические силы, нацеленные на усиление военно-политической конфронтации Запада с РФ и полное уничтожение Русского мира;

Б/ обеспечить приход к власти нового лидера Украины, настроенного на возрождение в украинском социуме традиционных ценностей Русского мира как нравственной первоосновы в разумном созидании будущего.

На фоне радикальной «поляризации» социальных возможностей в исторической судьбе Русского мира, ведущей его либо к окончательному крушению, либо к нравственному возрождению, главным условием спасения России от социальной катастрофы становится идеологический потенциал национальной жизни, способный обеспечить духовное пробуждение гражданских масс к солидарным действиям, к идейно-нравственному единению народов Беларуси, РФ и Украины. Следует признать, что постсоветская «бюрократическая стратегия» Кремля в обустройстве российского общества как социального пространства реализации «потребительских», сугубо «частных», «эгоистических» интересов «населения» страны, узаконенная ст.13 Конституции РФ о запрете «государственной идеологии», оказалась губительной для русского народа, провалившей его надежды на укрепление братского сотрудничества граждан Беларуси, России и Украины в совместном созидании будущего, приведшей, фактически, к распаду Русского мира. Для устранения явной угрозы полного нравственного разложения русской этнической первоосновы российского общества, обозначенной украинской «революцией достоинства», следует четко определить ценностные приоритеты Русской жизни в реалиях глобального социума. История прошлой и современной жизни России указывает на христианско-православную «идеологию Любви» как идейную суть Русского мировоззрения в «гармоничном» обустройстве глобального социума. Эта Русская идеология «всеобщего согласия», «внутреннего единения», «гармоничной целостности» бытия требует от политического руководства современной России всемерного культивирования интеллектуальных ресурсов общественной практики как идеальной, вполне разумной, созидательной энергии в обустройстве социальной реальности: лишь сила «интеллекта» способна обеспечить логику поступательного развития глобального социума. Жизнеутверждающая «логика» Любви предполагает постижение научно-философским интеллектом «предметной целостности» Русского мира в социально-политическом единстве нравственных особенностей Украины, РФ и Беларуси. Главной особенностью Украины как определенной социально-политической системы является благодать ее природных оснований в единстве климатических, географических и геологических факторов, обеспечивающих максимально полное удовлетворение чувственных влечений людей, дарующих им богатые возможности для утверждения индивидуальной «свободы», реализации личных желаний, для достижения «настоящей», «достойной, «счастливой» жизни. Наглядным свидетельством украинского культа «настоящего» как реализации чувственной полноты жизни и стала «революция достоинства», выразившая стремление «украинцев» к обретению уже в «наше время» максимального объема житейских благ, полного осуществления личных желаний, утверждения неограниченной «свободы» в удовлетворении индивидуальных потребностей: полнота чувств в стремлении к личной свободе определяет жизненные порывы украинского общества. Этот культ «свободы» в действиях украинцев требует для своего социально конструктивного осуществления в действительности утверждения генеральной основой политической организации украинского социума теократической формы правления, способной «идейно» сгладить нравственные конфликты между индивидуальными и коллективными субъектами общественной практики. Главная черта социальной организации РФ в практическом выражении содержательной целостности Русского мира определяется гигантской протяженностью и крайней разноликостью ее территориальных владений. Такое разнообразие природных сил в детерминации российской действительности требует для эффективного управления социальными процессами предельной централизации политической власти, ведет к признанию наследственной монархии наиболее разумной формой общественного устройства России и предполагает максимальное укрепление военного потенциала страны как гаранта сохранения ее природных богатств в столкновениях с иными социальными системами. Российское государство, всемерно стремясь к обеспечению незыблемости своих территориальных владений, оказывается социальной системой по культивированию духа «прошлого», «идеальным» выражением которого служит рассудочный потенциал общественной практики, нацеленный на освоение «локальной» необходимости. Главным достоянием Белорусского общества, лишенного обширных территориальных владений российского социума и природной благодати украинской земли, оказываются люди, доказавшие в годы Великой отечественной войны твердость своего характера в битве с врагами, в стремлении к достижению общей победы. Такой изначальный «нравственный закал» белорусской души в стремлении к намеченной цели, в утверждении желанного «будущего» требует для своей продуктивной социальной реализации максимального насыщения общественной практики потенциалом научных, достоверных знаний. В данной проекции главной особенностью разумного государственно-политического устройства Беларуси оказывается «идеократия» как приоритетное право на политическую власть в стране «интеллектуальной элиты» общества, настроенной на творческое освоение бытия, на вполне продуманное созидание «будущего» на основе универсальной необходимости. Современная жизнь Русского мира в исторических реалиях формирующегося глобального социума определяется «индивидуально-чувственной» склонностью украинского общества, «приземлено-локальным» рассудком федерации российских народов и «интеллектуально-возвышенным» настроем белорусского государства. Для продуктивной реализации этих душевных сил Русского мира требуется их гармоничное сочетание в осуществлении общественной практики как необходимой взаимосвязи «индивидуально-личных», «социально-особенных» и «универсально-научных» потенциалов бытия, в разумной коррекции практических целей украинского, российского и белорусского обществ на основе «общей идеологии» в созидании будущего. Политическая практика современной РФ, осмысленная сквозь призму разумной консолидации государственной воли русских народов, должна быть направлена, прежде всего, на «духовное заживление» нравственных ран Русского мира от революционных процессов на Украине. Но полное нравственное возрождение украинского общества возможно лишь при утверждении генеральным субъектом в управлении социальной практикой православной церкви, культивирующей идеологию Любви как высшее выражение божественной благодати. Наибольшей склонностью к реализации идеологии «Любви» в социальном пространстве совместной жизни людей обладает «женская природа» человеческого существа. Поэтому именно «женщина» должна стать главной фигурой в реорганизации украинского социума, в нравственном преображении политической власти постсоветской Украины: эта «сильная женщина», став официальной главой украинского общества, должна будет в максимальной степени приблизить дух Православия к исторической практике украинского народа. Как в легендарном прошлом княгиня Ольга приблизила Киевскую Русь к нравственным заветам православной церкви, так и современная «Мадонна украинской земли» вновь должна будет утвердить православную веру на Киевском престоле.

18 Среди современных женщин-политиков украинского общества наибольший патриотизм своей нравственной воли продемонстрировала Надежда Савченко, с оружием в руках воевавшая за Украину, рисковавшая своей жизнью за ее будущее и достойно перенесшая тюремное заключение в РФ. Ныне Киевская власть, опасаясь нравственного влияния Надежды Савченко на украинские массы и стремясь устранить ее с политической арены до реализации в 2019 году выборов нового президента страны, приговорила недавнюю героиню украинской земли к тюремному заключению. Но это «украинское заключение» лишь укрепляет нравственную силу НАДЕЖДЫ в идейном влиянии на украинские народные массы, в утверждении ее права на власть в украинском обществе. Лишь Надежда Савченко способна восстановить власть православной веры в жизни современного украинского социума и спасти Русский мир от духовного распада.

Поскольку Киев явно не намерен выпустить Н.Савченко из тюрьмы до президентских выборов, то украинская «спасительница Русского мира» должна для реализации собственной «политической воли» в обустройстве страны передать свои «политические полномочия» родной сестре Вере, которая и должна пойти на всенародные выборы как выразитель «нравственной воли» самой Надежды. Кремль, поддерживая политику гражданского примирения на украинской земле как исторической первооснове формирования Русского мира, должен сделать все возможное для консолидации украинцев вокруг «Дела Надежды и Веры» как новых «женщин-воительниц» в утверждении православного будущего Украины. На фоне стремительного нарастания международной напряженности в современном мире президент В.В.Путин должен, наконец, определить «идейные приоритеты» патриотической стратегии России в реалиях глобального социума: если эти основы «патриотической идеологии» не будут представлены Русскому миру в ближайшем будущем, то Россию ждет к началу третьего десятилетия нового века социально-политический крах (https://www.razumei.ru/lib/article/3916/konechnaya-taina-russkoi-sudby;). Жить в «глобальном социуме» и быть «свободным» от практических императивов его «разумной организации» невозможно: поэтому у современной России нет иного пути в будущее, как максимально полная проработка «идеологического вопроса» об идейных основах консолидации гражданских масс Русского мира.

Л.А. Гореликов — д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.