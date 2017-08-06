«Непреходящий подарок»

«Сделай шаг из толпы и Господь заметит тебя».

Эта история не вымышленная, а события в ней дословно подлинные.

В середине 90-х годов летом в одном старом русском городе широко известная в России молодежная рок-группа в праздник «День города» готовила на площади концерт.

Воскресенье. До начала ещё далеко, но народ уже потихоньку начал собираться. Сергей идти на концерт не намеревался, так как там надо было долго стоять…

Ранее до этого дня, лет десять назад поднимая тяжесть, Сергей сильно «потянул» спину. И тогда узнал, что даже собственное тело имеет неподъемный вес. Масса тела может давить на позвоночник так, что нельзя не только стоять, но и сидеть. Придёт болезнь, и сам всё поймешь. Всё когда-то познается впервые. Пройти пару шагов можно было разве что на костылях, не опираясь на ноги. От резкой, как электрический разряд нестерпимой боли в пояснице — в одно мгновение на лбу крупными каплями выступал холодный пот. Несколько дней Сергей лежал, потом кое-как подлечился, но с тех пор боль в спине «прописалась» навсегда. Периодически при неловком движении она возвращалась. И тогда опять на неделю отправлялся на «больничный». Казалось, что теперь, это будет вечной проблемой.

Постоянно лечебные процедуры посещать не будешь. Молодому мужчине как-то неудобно ходить по больницам. Да и пользы от процедур практически не было никакой. С лечением перепробовал всё, что предлагали. Ничего не помогало. Потому частенько приходилось терпеть боль. Надо было постоянно контролировать наклоны, повороты, нагрузку, ходить с прямой спиной, «лавируя, как лыжник на горном слаломе» между приступами боли. Ходить получалось, но наклониться, и поднять груз «не сломавшись» было невозможно. Так было и в тот памятный воскресный день.

Сергей был в городе, надо было купить какую-то мелочь. Он оставил машину у обочины дороги и через концертную площадь направился в магазин. На его пути на газоне он заметил двоих подростков. На вид им не более одиннадцать — тринадцать лет. Ребята выделялись своим поведением. Еле-еле стоят на ногах, шатаются. На это невозможно равнодушно смотреть! Совсем ещё дети! Где взяли спиртное? Кто дал? Или может быть надышались «химии» из пакета? — Несколько нелицеприятных мыслей пронеслось в голове в адрес новых перемен в людских нравах.

Минут через двадцать Сергей тем же путём возвращался обратно. Старшего из ребят не было. А меньший совсем еще «воробей — метр с кепкой», лежит без сознания на земле. Толпа идёт на концерт, всё видят и… проходят мимо. Люди направляются в сторону эстрады, где идёт подготовка и слышится звуковая настройка аппаратуры.

Надо срочно позвонить в «скорую медицинскую помощь»!

Ждать, и смотреть на то, как пропадает отравленный паренек – нельзя!

В то время «сотовой» связи еще не было, а городские телефонные автоматы с улиц уже убрали. Сергей, вернувшись на площадь, нашел в толпе патруль милиции. Оказалось, что пеший наряд был без рации. Вызвать медицинскую помощь через них было невозможно. Сергей обратился к милиционерам: «Вон, там на газоне лежит без сознания мальчик. У меня недалеко стоит машина. Отнесите, пожалуйста, парнишку на заднее сиденье. Нельзя ждать. Я отвезу его в больницу. Так будет быстрее. Приподнял бы его сам, да наклониться не могу, спина болит».

Милиционеры оказались — молодцы ребята. Немедленно, без лишних слов взяли на руки бессознательного парнишку и понесли к машине. По пути «процессии» собралась толпа любопытствующих. Кто-то из толпы спросил: «Это сын твой»? — Нет.

Через пятнадцать минут Сергей был уже на городской станции скорой помощи.

Через дежурного врача в окошке на приеме вызвал оперативную бригаду медиков.

— У входа в здание в машине на сиденье лежит без сознания паренек. Наверное, чем-то отравился. Возьмите его. Сам за ним наклониться не могу, спина болит.

Врачи спрашивают: Кто он тебе?

– Никто. Не знаю его. Он с концертной площади.

Тут же у входа на крыльце на ступеньках Сергей случайно встретил знакомого в прошлом одноклассника. Оказалось, что он работал здесь водителем на дежурной машине скорой помощи.

— Зря ты его привез. Такие в жизни все равно пропадут.

— А если бы на его месте был ты?

— Со мной такого бы, ни когда не случилось.

— Не зарекайся…

Врачи на руках унесли парнишку.

Сергей сел в машину и выехал со двора. Отъехал всего метров триста до первого перекрестка, остановившись на светофоре, обернулся на повороте посмотреть в сторону.

И обнаружил. – О, чудо! Можно повернуться без боли! Сергей не поверил. Осторожно и медленно повернулся на сиденье влево, а потом вправо. Спина не болит. Прямо чудеса какие-то! Затем повернулся более энергично и на больший угол поворота. Боли в спине совсем нет! Словно никогда и не было.

Прошло от силы две минуты, как он отъехал от станции скорой помощи и совершенно непостижимо, незаметно, самым чудесным образом спина исцелилась!

Это не возможно ничем объяснить. Никакого эмоционального напряжения и разрядки в связи с произошедшим событием на площади Сергей не испытал. Было всё, как всегда. До этого момента постоянно и периодически в спине была ноющая «зубная» боль. И в одно мгновение боль полностью исчезла.

С того дня прошло уже много лет. Как бы это не выглядело со стороны неправдоподобно, даже для совершенно здорового человека, но боли в спине ни разу за всё годы больше не было. Ни разу!

Чтобы Сергей не делал и как бы тяжело, а порой специально, ещё раз ради проверки не нагружался — всякий раз с удивлением в себе наблюдал, что спина всегда здорова. Боли нет! Прислушивался к своему телу, и мысли об этом вызывали в сердце какую-то внутреннюю радость и бесконечную благодарность.

Этого не может быть! Но, это произошло! Это — есть!

До произошедшего необычного мгновенного исцеления, Сергей был уверенным атеистом. Когда в разговорах речь заходила на религиозные темы, Сергей обидно подшучивал над верующими, и резко их критиковал. Случившееся в тот день неожиданное выздоровление, а самое главное полное отсутствие проявлений боли во все последующее годы изменили его представления о мире.

Кто-то в тот день на площади в многолюдной толпе или над толпой, помимо людей, незримо присутствовал. Был там, и всё видел. Всё сказанное слышал.

И подарил Сергею то, в чем он больше всего нуждался.

Нетрудно догадаться от кого был получен тот, непреходящий во времени подарок.

В нашем мире, который мы легкомысленно и невежественно считаем единственно своим, мы далеко не одиноки. Нас видят, и нас слышат!

… Награда Его не медлит, а дарованное назад не отбирается.

Всё произошло именно так.

… «Коротко время, не знаем своего дня и часа. Потому, для хорошего дела, самое лучшее время – сделать сейчас. Что бы опоздавшему, не случилось сожалеть»…

Не имеет значения, какой веры человек придерживается и на каком языке говорит.

Солнце в небе одно, а называют его разные народы каждый своими именами.

Но от разных названий людей Солнце не меняется.

Главное, чтобы люди не были слепы, не проходили мимо, знали, помнили. Высшая Сила – есть! Этим рассказом я свидетельствую. – Есть!

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». (Луки: 2-14).

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда.