Новости

 

 

Авторы

Здоровье и медицина

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Необходим жесткий контроль за медицинским спиртом

Медицинский спирт
Октябрь 10
21:38 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

С. Рябухин: Необходим жесткий контроль за медицинским спиртом для борьбы с нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин провел совещание на тему «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции».

«За последние три с половиной года нам удалось многое сделать в борьбе с нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Появились очень серьезные законодательные инициативы, которые были внесены в Уголовный и Административный кодексы, мы ужесточили требования к производству и обороту, ужесточили наказания в отношении тех лиц, которые занимаются нелегальным производством, и видим результат, — сказал Сергей Рябухин. – По информации Министерства финансов РФ, из «серой зоны» в пользу доходов российского бюджета выведено около 240 миллиардов рублей».

При этом по оценкам экспертов, в «серой зоне» остается еще от 28 до 32 процентов алкогольной и спиртосодержащей продукции, сказал парламентарий. «Основной причиной является отсутствие жесткого учета и контроля за медицинским спиртом».

Участники совещания обсудили подготовленный сенаторами законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», предусматривающий ужесточение контроля в обсуждаемой сфере, и высказали предложения по его доработке.

Авторы законопроекта, принятого 10 октября 2019 года Государственной Думой в первом чтении, — члены СФ Евгений Бушмин, Сергей РябухинНиколай ЖуравлевСергей ИвановАндрей ЕпишинЕлена ПерминоваМухарбий Ульбашев.

Сергей Рябухин сообщил, что законопроектом предлагается, в частности,  внедрение ЕГАИС по всей цепочке движения этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств в отношении лиц, осуществляющих оптовую торговлю, перевозку, хранение указанной продукции. Это позволит пресечь незаконные поставки.

Также предусматривается установление запретов на производство спиртосодержащих препаратов обособленным подразделениям организаций, использующим основное технологическое оборудование для производства этилового спирт и ряд других мер.

Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Елена Афанасьева сообщила, что ведомство только за последнее время выявило 27 фактов незаконного оборота и использования медицинского спирта при производстве нелегальной продукции. Изъято более 1 тысячи тонн жидкости под видом медицинского спирта. Это 72 процента от объема всего изъятого спирта и спиртосодержащей жидкости. «Объемы изымаемого спирта за один раз доходят до двухсот тонн», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

В обсуждении приняли участие представители Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Счетной палаты, государственных и коммерческих организаций, эксперты.

Тэги
Совет Федерации
Страны
Россия

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Пальмовое масло с глицидиловыми эфирами: меры госконтроля в Российской Федерации

Пальмовое масло с глицидиловыми эфирами: меры госконтроля в Российской Федерации

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» 23 сентября состоялась пресс-конференция «Пальмовое масло с глицидиловыми эфирами: меры госконтроля в Российской Федерации». По результатам обсуждения повестки дня все участники пришли к единому мнению

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright Legatus theme. All Rights reserved.