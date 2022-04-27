Немецкий бригадный генерал заступился за президента России

Немецкий бригадный генерал в отставке Эрих Вад заступился за президента России.

Вад предостерег от отрицания человечности лидера РФ Владимира Путина и навешивания на него ярлыка патологического деспота, с которым больше нельзя разговаривать. Война на Украине является частью цепочки сопоставимых недавних войн. «Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан — все это не ново», — отметил Эрих Вад.

Гибель мирных жителей в войне на Украине также не является исключением. «На войне гибнут невинные люди. Такова война. К сожалению, это заложено в системе», — сказал генерал.

Обвинять Путина в том, что он считает Украину и Крым частью геополитической сферы влияния России, также двойственно. Потом говорят, что это устаревший взгляд 19 века. «Но для американцев до сих пор действует доктрина Монро, в которой говорится, что никакое вмешательство иностранных держав на американском континенте недопустимо. И Карибский бассейн, безусловно, тоже является сферой влияния, не только после кубинского ракетного кризиса», — заявил Эрих.