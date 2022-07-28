Немецкие власти о планах перейти на биогаз

На всю Германию не хватит навоза, чтобы заменить российский газ – Bild

Немецкие власти не раз заявляли о планах перейти на биогаз. Однако, как сообщает издание, успех нескольких немецких деревень, которые компенсировали отсутствие газа из РФ навозом и кукурузным силосом, не поможет решить проблему глобальной нехватки топлива в стране.

«На всю Германию навоза не хватит, в больших городах эта схема неприменима, а, кроме отопления домов, есть ещё и промышленные предприятия, где нужны совсем другие объёмы»