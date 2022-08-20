Немцы потребовали от Шольца не рисковать экономикой Германии

Немецкие промышленники потребовали от Шольца не рисковать экономикой Германии ради Зеленского. Они направили письмо канцлеру с просьбой снять санкции с России, пишет Die Welt.

«Мы знаем из разговоров с нашими клиентами, что немцы не хотят жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, заработанным кровным трудом. Вы хотите быть тем канцлером, который довел Германию до разорения?» — говорится в обращении

Ранее сегодня вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики призвал срочно запустить трубопровод “Северный поток 2”.

“Федеральный министр экономики должен сделать все, чтобы мы имели больше энергии. Мы должны сейчас немедленно открыть “Северный поток 2″, чтобы заполнить наши газохранилища на зиму”, – сказал политик.

Первые, пока ещё робкие признаки недовольства нынешним курсом Германии со стороны её бизнес-сообщества. Антироссийские санкции бьют бюргера по самому больному месту – по кошельку.