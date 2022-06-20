Л. Гумерова выступила на сессии «Нематериальное культурное наследие России: экономический контекст» в рамках ПМЭФ-2022

Рассчитываем, что закон о нематериальном этнокультурном достоянии РФ будет принят в текущем году, сказала сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова приняла участие в панельной сессии «Нематериальное культурное наследие России: экономический контекст». Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

В своем выступлении сенатор обратила внимание на предпринимаемые сейчас беспрецедентные попытки разрушить духовные скрепы, культуру, которая является уникальным наследием многонационального народа страны.

Лилия Гумерова рассказала о работе над законопроектом «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации». Документ был внесен в апреле этого года Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. «Законопроект, регулирующий вопросы выявления, изучения, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния России, принят в первом чтении. Работа продолжается. Рассчитываем, что он будет принят в проходящий в стране по указу Президента РФ Год культурного наследия народов России», — отметила парламентарий.

По ее словам, поддержка традиционной народной культуры обеспечивается в сельских клубах, домах культуры в малых городах. Решить этот вопрос может помочь программа «Земский работник культуры». Сенатор сообщила, что на сегодняшний день потребность составляет более 14 тыс. специалистов, а с вводом новых объектов культуры в ближайшие годы она станет еще больше.

«Финансирование программы «Земский работник культуры» не вошло в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Но мы продолжим работать в данном направлении, чтобы в федеральном бюджете на следующий плановый период предусмотреть финансирование этой программы в необходимом объеме», — пояснила парламентарий.

Лилия Гумерова также подчеркнула значимый вклад театрального наследия в сохранение нашего культурного кода. «Театр — это уникальное искусство. В театре есть и танец, и вокал, и игра драматических актеров. Это многогранное и особенное по своему воздействию на зрителей искусство. А национальный театр — еще и национальные особенности, колорит, язык, традиции. Это создает условия для сохранения и развития языков народов России, двуязычия граждан, проживающих в национальных республиках и регионах».

Она напомнила, что в Совете Федерации Год культурного наследия народов России открылся расширенным заседанием Комитета СФ, посвященном национальным театрам. Состоялась презентация Всероссийского образовательного проекта «Национальная театральная школа» — инициативы Национального драматического театра России (Александринского театра) и Ассоциации национальных театров России.

Лилия Гумерова сообщила, что 24-26 июня в городе Якутске состоится Первый Конгресс национальных театров России, на котором будут выработаны предложения и инициативы, направленные на развитие театральной жизни в регионах и всей многонациональной стране.

«Как палата регионов мы понимаем, что национальные театры — это важный ресурс развития субъектов РФ, укрепления единства народов России при сохранении многообразия их культурных традиций», — заключила сенатор.

В мероприятии приняли участие модератор — директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, директор международного проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев, директор Президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов.