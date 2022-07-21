Экономика

НБУ провёл девальвацию гривны

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гривна

Национальный Банк Украины провёл девальвацию гривны, снизив официальный курс по отношению к доллару сразу на 25%.

«Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономиках. В таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий», — заявили в банке.

Теперь один доллар стоит 36,5686 гривен. На практике это стало сигналом для банков и чёрного рынка резко опустить наличный курс гривны. Он уже вплотную подошёл к 40, а кое-где уже и перепрыгнул через эту планку. Если и дальше так пойдет, а оно пойдет, за гривну скоро будут давать в морду.

СтраныУкраина
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