НАТО признало право проведения‭ ‬учения‭ ‬«Запад 2017‭»

В настоящее время в странах Балтии и Польши осуществляется развертывание четырех‭ ‬многонациональных боевых групп,‭ ‬в которые входят‭ ‬17‭ (!)‬ стран НАТО.‭

Основными силами‭ ‬Альянса‭ ‬в Польше станут представители‭ ‬вооруженных сил‭ ‬США,‭ ‬в Эстонии‭ ‬-‭ ‬Великобритании,‭ ‬в Латвии‭ ‬-‭ ‬Канады,‭ ‬в Литве‭ ‬-‭ ‬Германии.

По словам генсека Североатлантического альянса Й.Столтенберга,‭ ‬своей полной оперативной готовности боевые группы‭ ‬достигнут к июню.

В общей сложности,‭ ‬в‭ ‬странах Восточной Европе на ротационной основе дополнительно будут находится‭ ‬более четырех тысяч‭ ‬солдат.‭ ‬Военное присутствие‭ ‬контингентов не будет ограничено во времени,‭ ‬но состав‭ ‬подразделений будет меняться каждые‭ ‬полгода.

К примеру,‭ ‬батальонная боевая группа НАТО в Эстонии размещается на военной базе в‭ ‬н.п.Тапа.‭ ‬В составе британского контингента будет около‭ ‬800‭ ‬военнослужащих и‭ ‬80‭ ‬боевых машин‭ «‬Warrior‭»‬,‭ ‬танки‭ «‬Challenger‭ ‬2‭»‬ и разведывательные‭ ‬БЛА.‭ ‬В составе французского контингента будет‭ ‬300‭ ‬военнослужащих,‭ ‬пять танков‭ «‬Leclerc‭»‬ и‭ ‬13‭ ‬боевых пехотных машин.

С середины февраля в Литве уже находятся‭ ‬20‭ ‬БМП‭ ‬«Marder‭»‬ и‭ ‬6‭ ‬танков‭ ‬«Leopard‭ ‬2‭»‬ бундесвера.‭ ‬Всего‭ ‬в н.п.‭ ‬Рукла будет около‭ ‬1200‭ ‬солдат,‭ ‬в том числе из Бельгии,‭ ‬Нидерландов и Норвегии.‭

Для создания всех необходимых условий для обеспечения их жизнедеятельности министерство обороны Литвы планирует затратить около‭ ‬5,8‭ ‬млн.‭ ‬евро.‭ ‬В военном ведомстве указывают на необходимость возвести логистические объекты,‭ ‬создать оборудование для связи и пункты хранения амуниции.

Кроме того,‭ ‬в‭ ‬2018‭ ‬году литовская армия увеличится на два батальона.‭ ‬Они будут развернуты в западных районах страны и организационно‭ ‬войдут‭ ‬в мотопехотную бригаду‭ «‬Жемайтия‭»‬.‭ ‬Военный бюджет Литвы‭ ‬уже сейчас‭ ‬составляет‭ ‬2,0%‭ ‬от‭ ‬ВВП,‭ ‬а‭ ‬к‭ ‬2020‭ ‬году‭ ‬достигнут отметки в‭ ‬2,5%‭ ‬ВВП.

Руководимая Канадой‭ ‬боевая группа‭ ‬НАТО в составе более‭ ‬1000‭ ‬военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня.‭ ‬Однако,‭ ‬уже сейчас известно,‭ ‬что Североатлантический альянс планирует до‭ ‬2021‭ ‬года вложить в вооруженные силы‭ ‬этой‭ ‬прибалтийской страны‭ ‬около‭ ‬70‭ ‬млн.‭ ‬евро.

Кроме огромных финансовых издержек на‭ ‬милитаризацию и‭ ‬«содержание‭»‬ чужих‭ ‬военнослужащих на своей территории,‭ ‬есть еще и нравственные‭ ‬аспекты.‭ ‬Иностранные военные ведут себя вызывающе по отношению к местным жителям,‭ ‬регулярно становятся виновниками пьяных‭ ‬разборок в барах,‭ ‬а передвижение их техники по дорогам часто приводит к авариям,‭ ‬в которых гибнут гражданские люди.‭ ‬Причем,‭ ‬не соблюдая законов и административных требований,‭ ‬они уходят от ответственности‭ ‬– американское правительство заранее заставило местные власти подписать договора‭ ‬о неприкосновенности‭ ‬иностранных военнослужащих в Восточной Европе.‭

В настоящее время в странах Балтии в рамках концепции‭ «‬глобального удара‭»‬ НАТО по России планируется реанимация порядка десяти старых советских военных баз.‭ ‬На очереди создание региональной системы ПВО.‭ ‬Полным ходом и с активным участием Польши идет развертывание европейской системы противоракетной обороны,‭ ‬а в совокупности с увеличением оборонных‭ ‬расходов и наращиванием боевых потенциалов вооруженными силами сопредельных государств,‭ ‬официальные Минск и Москва‭ ‬обязаны реагировать на происходящее у границ Союзного государства.

В этой связи министр обороны Беларуси генерал-лейтенант А.Равков уже заявил:‭ «‬Наращивание средств на оборону,‭ ‬наращивание средств,‭ ‬которые предназначены для войны,‭ ‬на территории соседних государств вызывает определенные отрицательные эмоции и подвигает к тем шагам,‭ ‬которые‭ ‬необходимы,‭ ‬чтобы минимизировать возможные последствия‭»‬.‭

С этой целью‭ ‬в сентябре текущего года будет организовано‭ ‬совместное‭ ‬с Россией‭ ‬стратегическое учение‭ «‬Запад-2017‭»‬,‭ ‬которое пройдет на‭ ‬белорусской и российской территориях.‭ ‬Главной его задачей станет подготовка и применение группировок войск‭ (‬сил‭) ‬в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.‭

Одним из способов такой подготовки являются‭ ‬двусторонние маневры и тренировки.‭ ‬Именно поэтому‭ ‬с‭ ‬13‭ ‬по‭ ‬17‭ ‬марта организована совместная штабная тренировка с Объединенным командованием региональной группировки войск‭ (‬сил‭) ‬Беларуси и России, которая является плановым мероприятием в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения‭ ‬«Запад-2017‭»‬.

Целью проводимого мероприятия является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ(С‭) ‬совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь.

СШТ осуществляется под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил‭ ‬– первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева.‭ ‬К ней привлекаются структурные подразделения Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил,‭ ‬оперативные группы республиканских органов госуправления,‭ ‬штабов зон территориальной обороны,‭ ‬объединений Вооруженных Сил,‭ ‬а также оперативная группа Вооруженных‭ ‬сил России.‭

«Прежде всего,‭ ‬важно помнить,‭ ‬что у каждого государства есть право проводить учения.‭ ‬Это является частью наших обязательств,‭ ‬когда у нас есть вооруженные силы.‭ ‬Но важно,‭ ‬чтобы учения проходили таким образом,‭ ‬чтобы не повышалась при этом напряженность,‭ ‬чтобы не создавалось отсутствие взаимопонимания и чтобы это все полностью соответствовало международным обязательствам,‭ ‬например Венскому документу‭»‬,‭ ‬– отметил‭ ‬генсек Альянса.

Остается надеяться,‭ ‬что эту мысль глава НАТО озвучил не только для прессы,‭ ‬а донесет до всего военно-политического руководства стран-членов Североатлантического блока.