НАТО признало право проведения учения «Запад 2017»
В настоящее время в странах Балтии и Польши осуществляется развертывание четырех многонациональных боевых групп, в которые входят 17 (!) стран НАТО.
Основными силами Альянса в Польше станут представители вооруженных сил США, в Эстонии - Великобритании, в Латвии - Канады, в Литве - Германии.
По словам генсека Североатлантического альянса Й.Столтенберга, своей полной оперативной готовности боевые группы достигнут к июню.
В общей сложности, в странах Восточной Европе на ротационной основе дополнительно будут находится более четырех тысяч солдат. Военное присутствие контингентов не будет ограничено во времени, но состав подразделений будет меняться каждые полгода.
К примеру, батальонная боевая группа НАТО в Эстонии размещается на военной базе в н.п.Тапа. В составе британского контингента будет около 800 военнослужащих и 80 боевых машин «Warrior», танки «Challenger 2» и разведывательные БЛА. В составе французского контингента будет 300 военнослужащих, пять танков «Leclerc» и 13 боевых пехотных машин.
С середины февраля в Литве уже находятся 20 БМП «Marder» и 6 танков «Leopard 2» бундесвера. Всего в н.п. Рукла будет около 1200 солдат, в том числе из Бельгии, Нидерландов и Норвегии.
Для создания всех необходимых условий для обеспечения их жизнедеятельности министерство обороны Литвы планирует затратить около 5,8 млн. евро. В военном ведомстве указывают на необходимость возвести логистические объекты, создать оборудование для связи и пункты хранения амуниции.
Кроме того, в 2018 году литовская армия увеличится на два батальона. Они будут развернуты в западных районах страны и организационно войдут в мотопехотную бригаду «Жемайтия». Военный бюджет Литвы уже сейчас составляет 2,0% от ВВП, а к 2020 году достигнут отметки в 2,5% ВВП.
Руководимая Канадой боевая группа НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня. Однако, уже сейчас известно, что Североатлантический альянс планирует до 2021 года вложить в вооруженные силы этой прибалтийской страны около 70 млн. евро.
Кроме огромных финансовых издержек на милитаризацию и «содержание» чужих военнослужащих на своей территории, есть еще и нравственные аспекты. Иностранные военные ведут себя вызывающе по отношению к местным жителям, регулярно становятся виновниками пьяных разборок в барах, а передвижение их техники по дорогам часто приводит к авариям, в которых гибнут гражданские люди. Причем, не соблюдая законов и административных требований, они уходят от ответственности – американское правительство заранее заставило местные власти подписать договора о неприкосновенности иностранных военнослужащих в Восточной Европе.
В настоящее время в странах Балтии в рамках концепции «глобального удара» НАТО по России планируется реанимация порядка десяти старых советских военных баз. На очереди создание региональной системы ПВО. Полным ходом и с активным участием Польши идет развертывание европейской системы противоракетной обороны, а в совокупности с увеличением оборонных расходов и наращиванием боевых потенциалов вооруженными силами сопредельных государств, официальные Минск и Москва обязаны реагировать на происходящее у границ Союзного государства.
В этой связи министр обороны Беларуси генерал-лейтенант А.Равков уже заявил: «Наращивание средств на оборону, наращивание средств, которые предназначены для войны, на территории соседних государств вызывает определенные отрицательные эмоции и подвигает к тем шагам, которые необходимы, чтобы минимизировать возможные последствия».
С этой целью в сентябре текущего года будет организовано совместное с Россией стратегическое учение «Запад-2017», которое пройдет на белорусской и российской территориях. Главной его задачей станет подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Одним из способов такой подготовки являются двусторонние маневры и тренировки. Именно поэтому с 13 по 17 марта организована совместная штабная тренировка с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, которая является плановым мероприятием в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения «Запад-2017».
Целью проводимого мероприятия является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ(С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь.
СШТ осуществляется под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева. К ней привлекаются структурные подразделения Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил, оперативные группы республиканских органов госуправления, штабов зон территориальной обороны, объединений Вооруженных Сил, а также оперативная группа Вооруженных сил России.
«Прежде всего, важно помнить, что у каждого государства есть право проводить учения. Это является частью наших обязательств, когда у нас есть вооруженные силы. Но важно, чтобы учения проходили таким образом, чтобы не повышалась при этом напряженность, чтобы не создавалось отсутствие взаимопонимания и чтобы это все полностью соответствовало международным обязательствам, например Венскому документу», – отметил генсек Альянса.
Остается надеяться, что эту мысль глава НАТО озвучил не только для прессы, а донесет до всего военно-политического руководства стран-членов Североатлантического блока.