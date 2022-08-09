НАТО готовится к длительному противостоянию с Россией

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего.

“Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди… Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом”, – подчеркнул американский дипломат.

Волкеру вторит и генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Я настаиваю, НАТО настаивает решительно, что для большей поддержки Украины нужен постоянный поток боеприпасов, более тяжелое вооружение, более совершенные вооружения», — сказал он.

В политической верхушке США и их союзников по НАТО явно есть консенсус по поводу продолжения прокси-войны с Россией. Основная задача – нанести РФ максимальный урон, обескровить её. Судьба Украины – быть полем боя и поставщиком пушечного мяса. При этом «ястребы» понимают что западной экономике, прежде всего европейской, будет нанесен тяжелейший урон. Видимо такой ущерб они считают приемлемым. Смогут ли они удерживать контроль над ситуацией в своих странах, где растёт недовольство населения снижением уровня жизни – покажет время.

Можно смело предположить что конфликт будет долгим, кровопролитным и по его результату мир изменится до неузнаваемости.