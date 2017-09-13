Наталья Поклонская на конференции «Информационная война против Русского мира»

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в он-лайн режиме пообщалась со студентами и преподавателями Луганской государственной академии культуры и искусств им.Матусовского во время проходившей там конференции «Информационная война против Русского мира: реалии сегодняшнего дня».

— До 8 лет моя семья жила под Луганском. Мне запомнились отважные шахтеры, которые каждый день спускались под землю. В Крыму, куда мы переехали, я оказалась совсем в другой реальности, пришлось заново учиться жить. Но Луганщина мне запомнилась особенными — человеческими — отношениями, несмотря на суровость горняцких будней, — рассказала Наталья Владимировна.

Наталья Поклонская также остановилась на тех приоритетных задачах, которые стоят перед ней как российским федеральным политиком и ответила на многочисленные вопросы аудитории. Кстати, тему скандального фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», тоже в разговоре не обошли. Ведь Наталья Поклонская – одна из тех, кто является активным противником этой картины. Она рассказала, почему православная общественность считает этот фильм кощунственным и что делается для того, чтобы совместными усилиями не допустить его выхода в широкий прокат. В завершении Наталья Владимировна передала донбассцам слова благодарности за поддержку и самые теплые пожелания.

-«Верьте в свои силы, у вас обязательно все получится, чтобы вами могли гордится ваши родители и ваши предки»,- подчеркнула она, обращаясь к луганской молодежи.