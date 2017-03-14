Наталья Поклонская и Жанна Д’арк

Глава 1

Война Средневековья с Ренесансом

Опять появился Лунгин. Конечно, этого и следовало ожидать. А как же без автора кощуннического фильма «Царь». Ведь он должен защищать своего собрата от злобных «русских фашистов!». Да и то, «вся королевская рать» поднимается. Вот и Райкин разрывает на себе одежды и вопиет, что вновь по России начало бродить страшное приведение — Призрак Цензуры.

И патриот, и правозащитник, снявший «Ассу», Станислав Говорухин тоже на стороне собрата по экрану. Да, сильно задела всех их наша простая Русская девушка Наталья Поклонская. Прямо с пеной на губах выкрикивают свои заявления.

А что, собственно, произошло? А произошло абсолютное т. н. «знаковое событие» — против друг друга, как и всегда в истории, встали два мира — мир Средневековья и мир Ренесанса. Или, переведя из исторической в духовную плоскость — мир Веры, против мира Культуры. Или, еще точнее, мир Православия против ереси Жидовствующих. Или же, чтобы было совсем уж понятно — мир Иосифа Волоцкого против мира жидовина Схарии. Еще точнее? Пожалуйста: мир Ивана Грозного против мира Андрея Курбского. То есть: Опричнина против «ереси Новгородствующих». Русь против Хазарии.

«… Хазария жила работорговлей. Разбоем и ростовщичеством. Недолго беспредельничала Хазария, в 969 году Русское войско, ведомое Великим Князем Святославом, разгромила Хазарию, стерев её с лица земли. Но затаились жрецы Вавилона, сохранив свои оккультные знания. Вавилон понес сокрушительные потери, восстановиться смог только через 900 лет…

К тому времени Русь стала Третьим Римом — Русским Православным Царством. На Царский Престол восходит первый Великий Русский Царь Иоанн IV Васильевич Грозный. Тайная Хазария в шоке. Если с Русским Православным Княжеством справиться не могли, то с Царством не справятся и в помине. Ибо Русь стала Иконой Царствия Небесного на Земле , создав Богоугодную «вертикаль» (!) государственной власти… И охранять эту Икону, этот Русский Иер-Рус-Салим будет учрежденная Царём Опричнина…

Собственно, про Новое Средневековье, Новую Опричнину говорит и сам режиссер Учитель:

«Какая-то организация людей одетых в чёрное, сжигают постеры с моим изображением». Как-то так, я не помню точной цитаты. Но это и не важно. Важно же, что Учитель это заметил и это его, как когда-то и Владимира Соловьева сильно задело… Помнится, Соловьев возмущался на «Эхе Москвы» — «Хоругвеносцы! Они меня сожгли! Они сожгли мою книгу!!!».

А чего возмущаться, Владимир Рудольфович, когда вы назвали свой опус: «Евангелие от Соловьева». Да за такое название гореть вам вечно в Гиене Огненной, где «Огнь пожирающий, вопль и скрежет зубовный»…

Так же и с Лунгиным и с Учителем, гореть вам товарищи в пекле на сковородке, за кощунства против двух великих Русских Царей — Первого Помазанника Божия — Царя Иоанна Васильевича Грозного и Величайшего нашего Святого, возглавляющего сонмища мучеников и исповедников Российских — Святого Государя Императора Николая II Александровича.

Святые Цари Мученики Иоанна и Николае, молите Бога о нас!!!…

Глава 2

Шествие Бессмертного полка

Однако сейчас появляются новые люди, которые встают на сторону Средневековья, сторону Царства. Меня поражает мужество, с которым Наталья Поклонская защищает добрую память и святое имя Царя-Мученика Николая Александровича. Именно поражает. Ведь по сути дела против неё не только весь наш «культурный бомонд», возглавляемый теперь близким к Трону элитным режиссёром Станиславом Говорухиным, но и вообще все поборники прав человека, всё наше «цивилизованное сообщество», все «граждане мiра», а также и все красные патриоты-коммунисты, исповедующие религию Победы и «литургию» Бессмертного полка.

Собственно, тогда, с шествия Бессмертного полка, всё и началось. Это надо же было выйти на это, задуманное идеологами Красной Победы действо, выйти на Красное шествие, где люди несли только фотографии своих воевавших отцов, дедов, и вообще родственников, выйти на это шествие с мироточащей иконой Царя-Мученика! Какой вой, какой «гевалт» тогда поднялся: «Не позволим осквернять нашу Красную святыню, изображением гнобившего Красных – Николая Кровавого!».

Да, это был поступок. Ибо Красное шествие Бессмертного полка задумывалось именно как утверждение именно и исключительно — только «Красного Смысла». Более того, оно задумывалось как вызов всем либералам – народный вызов всем этим «селебретис», всему «креативному» буржуазному новому классу, всей системе жёлтого либерализма, который сегодня противостоит ушедшим «великим идеалам Советского Союза». И Красные, прошедшие маршем Бессмертного полка – торжествовали. Либералы же: все их жёлтые СМИ писали, что по окончании марша, все фанерные «иконы», отцов и дедов, согнанные на марш люди, побросали в огромные кучи… Да, действительно, либеральная ненависть тут зашкаливала. А простые наши русские люди – торжествовали и испытывали настоящее святое чувство. В пику всему этому, угнетавшему и презиравшему их бомонду, всем этим олигархам и селебретис, на улицы наших городов вышел настоящий народный праздник. Да, так, собственно, и было. Люди, простые наши люди, наконец-то могли заявить, что они чтят своих предков-победителей. Это было самое настоящее религиозное, именно религиозное, почитание предков-победителей, некоего невероятного подвига отстоявших Родину и Русскую историю. И в этом смысле задумка Красных удалась. В полную, так сказать, полную силу.

«И мы защитим тебя Русский язык, Великое Русское Слово!» – писала во время войны Анна Ахматова.

Вот такие, подобные этим строкам поэта, чувства испытывали тогда и все простые участники шествия. Но именно простые участники… А идеологи Красной религии и Красного Смысла испытывали несколько иные. Они радовались, что, наконец, народ пошёл за ними, уже самим шествием с портретами родственников, подверстываясь под «мистику Красной Победы»… Они уже предвкушали как разовьют это великое удавшееся им действо…

И вдруг случилось то, чего они «никак не ожидали». Молодая женщина, защищающая законность победившего Русского теперь Крыма, нарушив все их Красные коммунистические планы, вышла на шествие с иконой Царя-Мученика!

«- Не позволим осквернять наши Красные святыни! Как? Что? Откуда? Кто разрешил? Убрать! Немедленно убрать! Это наша – только наша, Красная Победа! Это наша — только наша, Красная религия! Это наши – только наши, Красные иконы! И не надо тут вашего Православия, вашей Церкви и вашего – упаси Господи! – Самодержавного Монарха! Ведь в шествие Бессмертного полка мы незаметно и подспудно вложили постулаты всей нашей Красной веры, центральные её святыни – Красный Октябрь – Ленин – Сталин – Красная Победа – Красный Космос – Гагарин – Мавзолей! И народ полон этими нашими символами веры. И вдруг некая Наталья Поклонская выходит на эту нашу Красную Литургию с Православной иконой! И кого? Царя, которого наши герои, во главе с Лениным и Свердловым, казнили в подвале Ипатьевского дома! Казнили, заметьте, совершенно правильно.»

Да, это был неслыханный дотоле поступок. Настоящий подвиг, символически утверждающий, что Бессмертный полк – это не только победители в Великой Отечественной. Нет, оказывается Бессмертный полк – это герои всей Русской истории, от Дмитрия Донского, Александра Невского, Александра Суворова, всей Святой, умученной врагами, России, Царской Семьи до не снявшего Крест воина-героя Евгения Родионова, и дальше до наших современных, последних героев Донбасса – Бэтмана, Ищенко, Дрёмова, Мозгового, Моторолы, Гиви, бойцов дипломатов – Карлова, Чуркина… Оказывается, Бессмертный полк – это не только Великая Отечественная, но и вся вообще героическая брань России и всего Русского народа во всей его истории против ненавистников, врагов, захватчиков и предателей России… И возглавляет весь этот воистину Бессмертный полк главный святой нашего времени, душу свою положивший за други своя – Царь-Мученик Николай II Александрович!

Что тут началось! Теперь кричали не столько либералы, сколько коммунисты. Понимали, болезные, что это только начало. И скоро марш Бессмертного полка из народного шествия превратится в Крестный ход, и пойдут впереди его иконы, стяги, знамёна и хоругви, и впереди всех, возглавляя, Наталья Поклонская – эта наша Жанна Д’Арк – понесёт Святой и Священный образ главного Русского святого – Царя-Мученика Государя Императора Николая II Александровича. И это будет действительно шествие Бессмертного полка. Только не Красного, а Русского — и именно потому воистину Безсмертного…

Глава 3

Вечная битва

Тут, конечно, нужно учитывать, что когда я пишу о начавшейся борьбе Средневековья с Ренессансом, то я, понятное дело, имею в виду не конкретные временные периоды, а, так сказать, абсолютные. Абсолютное Средневековье — с его истовой верой, с его соборами и иконами, с его Священной иерархией и Божиими Помазанниками, с его Богом, и только Богом установленной властью, с его канонической, пронизанной религиозными символами литературой, музыкой и живописью, с его борьбой с ересями и различными тайными оккультными учениями – такое вечное Средневековье снова, теперь уже у нас в России начала XXI века, начинает свою борьбу с различными Ренессансными «свободами», со всеми видами и версиями демонизма, с «Возрождением», а на самом деле «Насаждением», опять же демонического язычества, с его культами тела, силы, свального греха и пролития животной и человеческой жертвенной крови.

Собственно, борьба эта в Истории никогда не затихала. И зачастую, борясь с Христианством и Богом установленной властью Князей, Царей, Королей и Императоров, в качестве духовного оружия «Возрождение» всегда выдвигало различные «гуманистические» теории, где миром, точнее мiром правит не Бог, а тварь, созданная Им, т.е. – человек. Теория эта, в Истории принимая очень и очень различные формы, то проникала с Ближнего Востока в верхушку ордена Тамплиеров, то проявляла себя в бунте против Православия в религии болгарских бугомилов, то вспыхивала ярчайшим светом в Итальянском «Ренесансе», то у французских Катаров, то у российских революционеров начала XX-го века. С теорией этой, как с многоголовой, неумирающей гидрой боролся и Запад и Восток. На Западе, особенно в Испании, с самым настоящим сатанизмом боролась Священная Инквизиция, и такие Монархи как Филипп Красивый Французский (кстати, Русский по бабке), как испанские Монархи Фердинанд и Изабелла, а у нас в России особенно рьяно с этими «духовными вандалами» боролись Царь Василий III, при котором «гуманистическая» ересь жидовствующих чуть было не подчинила себе Церковь и Власть, и особенно его сын – Первый Помазанник Божий на Российском Троне, гениальный Царь Иоанн Васильевич Грозный.

Собственно, в деяниях таких столпов Церкви как Геннадий Новгородский, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, и таких столпов Царства как Ольга, Святослав, Владимир Креститель, Владимир Мономах, Василий III, Иоанн IV, мы видим мощнейшую линию битвы с гидрой жидовствующего гуманизма, сиречь Абсолютного Ренессанса, за возврат к вечному религиозному, т.е. Божественному восприятию себя и мiра – сиречь возвращение, причём совершенно сознательное – к Абсолютному Средневековью. Отсюда и Земские Соборы, и переписка с бежавшим в мiр гуманизма Курбским, и подавление гуманистического, опять же торгово-жидовствующего Новгорода, а ещё ранее уход из столь же жидовствующего Киева Князя Андрея Боголюбского с величайшим символом Вечного Средневековья – Владимирской иконой Божией Матери, и установление нового стольного града во Владимире на Клязьме, где уже в самом имени новой столицы ясно звучит – «Володеющая всем миром»…

Так было и так будет всегда, и никогда ни на Западе, ни на Востоке, не победит ни то ни другое. Но есть периоды, когда побеждает Возрождение – Катары и Альбигойцы на юге Франции или Новгород и ересь жидовствующих в России, а есть периоды, когда побеждает Средневековье – Филипп Красивый во Франции и Священная Инквизиция в Испании, Иосиф Волоцкий, Иван Грозный и Опричнина в России.

Сейчас, сегодня, в начале XXI века эта борьба между захватившим всё духовное пространство в России – жидовствующим Ренессансом и «Новым Русским Средневековьем» — набирает свою последнюю и абсолютную силу.

Именно всё это я имею ввиду, когда говорю, что Наталья Поклонская с иконой Царя Николая в руках сегодня для нас, для России, представляет тоже, что когда-то для Франции представляло явление молодой, ранее никому не известной, девушки Жанны. Наталья Поклонская с мироточивой иконой Царя-Мученика впереди Русского Бессмертного полка есть мистическое явление того же порядка что и Жанна Д’Арк на поле брани впереди французского воинства с хоругвью, называемой Орифламой — т.е. горящим пламенем в руках. То же самое явление, символизирующее освобождение Франции и России от «иноземного» ига, от ига, навязанного нам сегодня якобы Европейского, а на самом деле всё того же неискореняемого древнего жидовствующего гуманизма, который всегда и везде старается попрать, оболгать, снизить, поругать, осквернить и смешать с их собственной «гуманистической» грязью всё высокое, горнее, священное и святое, что есть в душе человека, и во Французской и в Русской истории.

Я утверждаю, что явление Жанны Д’Арк в оккупированной Франции было не столько проявлением борьбы с англичанами, сколько великим мистическим символом борьбы извечного Святого Средневековья с разлагающим Францию и всю тогдашнюю Ойкумену – так называемым «гуманистическим Возрождением». Возрождением чего? Питаемой люциферианской ненавистью к Богу и его Святыням – человеческой гордыни? Нет! На Земле есть Франция и есть Россия. Есть Жанна Д’Арк и Наталья Поклонская. Есть горящая огнем веры Хоругвь Орифлама и есть мироточивая икона Святого Царя-Мученика. И никакие английские пуритане, никакие Лунгины и Учителя не смогут убить в людях любовь к святому Священному Отечеству и к его высшим духовным героям и символам, таким как отравленный и оболганный ими Царь Иоанн Васильевич и изуверски умученный, и также оболганный и продолжаемый обалгиваться различными учителями, Царь Николай Александрович…

Так было и так будет всегда. Всегда во Франции будет ненавидимый «тайной беззакония» Король Филипп Красивый и Святая мученица Жанна Д’Арк. И не только во Франции. Всегда в Сербии будет Милош Обилич и Александр Карагеоргиевич. Всегда в Румынии будет Влад Тепеш. Всегда в Испании будут Фердинанд и Изабелла, всегда, наконец, там же в Испании будет Торквемада. А у нас в России – великий борец с изменой, крамолой и ересями – Григорий Лукьянович Бельский, по прозвищу Малюта Скуратов. И никогда в России до конца не победят все эти Элемы Климовы, Павлы Лунгины И Алексеи Учителя, пока впереди Русского Бессмертного полка идёт простая, явившаяся из самых недр народа – Наталья Поклонская с мироточивой иконой Святого Царя-Мученика Николая II Алекесандровича в руках…

Да пребудет Новое Средневековье! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних! Ей, гряди, Господи Иисусе! Православие или Смерть!

Глава 4

А-на-фема!

А всем богохульникам, кощунникам, всем врагам Русской Церкви и Монархии, всем ненавидящим Господа нашего Иисуса Христа и Государя нашего Святого Великомученика Николая Второго Александровича, мы, Хоругвеносцы, возглашаем сию Анафему:

Неверующим, яко Дух Святый умудри пророков и апостолов и чрез них возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и наставляет их на всякую истину

А-на-фема!

Помышляющим, яко православнии Государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению и при помазании на царство дарования Духа Святаго к прохождению великого сего звания на них не изливаются: и тако дерзающим против их на бунт и измену

А-на-фема!

Масоном, оккультистом, спиритом, чародеем и всем, иже не Единому Богу веруют, но бесов почитают, и не Богу смиренно жизнь свою предают, но чародейным бесов призыванием грядущее ведети тщатся.

А-на-фема!

Богопротивным человекам злым, дерзнувшим даже и на убиение Божия святаго Царя-мученика

А-на-фема!

Пишущим кощунственные и богохульные произведения против всех русских Князей и Царей, и поносящих тако Избранников Божиих, принявших помазание.

А-на-фема!

Борзописцу Эдварду Радзинскому возводящему хулу на Царского Друга Святаго Мученика Григория Ефимовича Распутина и на Святую Царскую Семью.

А-на-фема!

Режиссеру Павлу Лунгину, снявшему кощунственный богомерзкий фильм против Первого Русского Помазанника Божия Благоверного Царя Иоанна Васильевича Грозного

А-на-фема!

Режиссеру Учителю, снявшему еще более богомерзкий и мерзопакостный фильм, порочащий Святого Царя Мученика Николая II Александровича и Царицу Мученицу Александру Федоровну и всю Русь Святую

А-на-фема!

Всем писателям, режиссерам и деятелям искусства, порочащим Священную Русскую Историю, и по заказу Князя Мiра сего, создающим кощунственные поделки против Русской Церкви, Русского Царства, против Царей и Русского Народа-Богоносца трижды

А-на-фема!

А-на-фема!!

А-на-фема!!!

Сие и буди, буди!

А-минь!

Так провели мы, Хоругвеносцы, нашу собственную «Анафему» против писателя Радзинского и режиссеров Учителя и Лунгина, кощунствующих, богохульничающих и поругивающих наших Величайших, умученных Тайной Беззакония, Святых наших Царей Великомучеников, Царя Иоанна Васильевича Грозного и Царя-Мученика Николая Второго Александровича… Будем, братья и сестры, стоять за нашу Церковь и наше Царство до конца, стоять во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духу!

Православие или Смерть!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич