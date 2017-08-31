В рубрику ИА «Русская Народная Линия»: «Фильм «Матильда – хула на Святого Царя»

(встанем всем миром против «Матильды»)

Наталья Поклонская и её гонители.

I . Заговор Каиафы

— Всё. Вопрос снят! – запечатал дискуссию Министр кинематографии Никита Сергеевич Михалков. Такое же, или ещё хуже, мнение у всей нашей культурной элиты – тут и депутат Госдумы Станислав Говорухин, и писатель Эдуард Лимонов, и артист и руководитель театра Сергей Безруков и многие, многие другие. По сути дела вся культурная, артистическая, кинематографическая, литературная «элита» нашего общества, начиная с главы Правительства Дмитрия Анатольевича Медведева и министра культуры Владимира Мединского. Все они пытаются нам доказать, что всё — «вопрос снят!»…

Только это, что называется, хорошая мина при плохой игре. Или, как определял один очень талантливый человек: сеанс массового гипноза, производимого верховными жрецами религии, называемой «Культурой». Некий, так сказать, «сеанс Чёрной магии», правда, пока без её последующего разоблачения. Впрочем, замечательный гонимый писатель был прав. Так не бывает. За сеансом массового гипноза обязательно следует его «последующее разоблачение». Когда наваждённые облачения спадают и гипнотизёры предстают перед нами в, простите, обнажённом виде. Во всяком случае, мы всё сделаем, чтобы это произошло… Ибо, как я уже писал, наступает уже не бердяевское, а истинное Новое Средневековье. А в Средние века конфликт между Верой и Религией с одной стороны и Культурой и Искусством с другой – неизбежен. Ибо в Средние века Культура существует строго в рамках Культа, т.е. Религии. А так называемая «светская» культура подвергается гонению и преследованию, ибо она часто, точнее даже почти всегда, есть плод той или иной борьбы с Догматами Веры, и почти что всегда, заканчивается срыванием плода с дерева Зла. т.е. Свободы самовыражения, т.е. опять же явлением известной ереси Жидовствующих, а значит, борьбой с Христом и Церковью Его.

Правда, Средневековье, которое наступает – Современное Средневековье – Средневековье Духовное, потому что в том, настоящем Средневековье Алексея Учителя, как осквернителя Святых Мучеников, просто поставили бы на вязанки хвороста и просто сожгли бы на костре, устроив «Великолепное Аутодафе»… Но сейчас люди ослабли. Впрочем, наступление и агрессия пока идут не со стороны Церкви, которая реагирует очень вяло и «политкорректно», а со стороны самой ереси Жидовствующих, т.е. того духовного феномена, который сегодня именуется «Культурой».

Они применяют одно из древнейших духовных оружий – смех… Вчера в ночь Солнцестояния, 22 июня 2017 года, в полвторого ночи, в программе «Место встречи» Норкина обсуждался фильм «Матильда». Отрывок я посмотрел. Только отрывок, потому что дальше Русскому человеку смотреть невозможно. Основное впечатление – «Поклонскую высмеивают. Поклонскую поднимают на смех. Над Поклонской смеются. Над Поклонской издеваются». Причём смеются зло. С ненавистью. Ибо, как же так! Нарушена вся мiровая иерархия. Великие люди Культуры всё говорят «Да!», а какая-то приехавшая из крымского захолустья девчонка говорит – «Нет!».

Я уже писал, что её поведение напоминает мне деяния Жанны д’Арк. Так же и тогда против неё были не столько англичане, сколько своя французская «элита». Но она гнула и гнула свою линию… Так и тут. Выйти на Красное коммунистическое шествие с мироточивой иконой Царя-Мученика – это, несомненно, великий Духовный подвиг. Ибо на фигуре Николая Второго сегодня сойдутся в битве все мечи и копья.

Одни, подобно Красным, таким как Фурсов и Семин, будут твердить о слабом царе, который предал Россию, другие, подобно Учителю, будут стараться смешать Царя с грязью, опустить до собственного уровня разнузданности и хамства, осквернить, испоганить, выпачкать в своих, так близких и понятных им, нечистотах.

А некоторые культурные монархисты будут твердить, что собственно никакой духовной брани и не было, и ритуального убийства собственно не было, ни вытачивания крови, ни разрубания трупов, ни сжигания на жертвеннике, ни пития пепла с вином – ничего этого не было, всё это бред наших параноиков-зилотов. И строчка из еврейского поэта Гейне, и подпись каббалистическая – это лишь «проба пера»… А трупы, то бишь останки – вот они в месте с соответствующим названием – в Поросенковом логе. Ведь слово лог – это что-то навроде кладбища. В данном случае для свиней…

И вдруг на этом инфернальном фоне является молодая Русская женщина с иконой Царя в руках и говорит:

— Не троньте Святого Царя-Мученика Николая Александровича! Не прикасайтесь к Помазаннику Божьему! Не кидайте Святыни псам! Не мечите бисер свиньям!

Да, это, конечно же, невероятный подвиг посреди нашего совершенно, и уже почти что до конца, обжидовевшего сатанинского времени. И после этого, она подобно Антигоне из трагедии Эсхила, начинает борьбу против всей этой уверенной в себе, злобной жидовствующей элиты. И всех ставит перед выбором: с Царём ты, или против Царя – с Христом ты, или против Христа!

Какой вой, какой визг, какой вопль тут поднялся! Кто? Откуда! Кто разрешил! Её надо судить! Её надо отправить на психиатрическую экспертизу! Выгнать её из Госдумы! Растереть в порошок!

И даже многие православные монархисты, да и православные священники, начали писать – нельзя! Поклонская не знает правил политической борьбы, Поклонская не знает законов духовной брани! Надо быть тоньше, вежлевее, политкоректнее. Пусть она придёт к нам, мы её научим. Ибо сейчас самое главное сохранить мир в обществе, не допустить взрыва и экстремизма, а монархический экстремизм также опасен, как и либеральный…

А по-моему они забывают, что тогда ровно 2017 лет назад Анна с Каиафой призывали к сохранению мира во Израиле, ибо враг у ворот, и не надо его раздражать. Каиафа так и заявил:

— Пусть лучше Он один умрёт, чем целый народ погибнет…

Но Тот, Кого называли «Он один» спокойно продолжал свою «экстремистскую» деятельность…

II . Православные монархисты

Теперь давайте посмотрим, что точно сказал уважаемый Никита Сергеевич Михалков по поводу фильма Алексея Учителя. Вот заголовок из газеты «Ведомости»: «Михалков поддержал Учителя в конфликте с Поклонской». Читаем: «Режиссёр Никита Михалков назвал безумием ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Он также осудил решение депутата Натальи Поклонской, которая отказалась смотреть фильм», «Самое глупое и неправильное – когда Учитель предложил Поклонской посмотреть «Матильду», она отказалась!» — и дальше внимание! – «Тут сразу говорить нечего. Вопрос снят», — подчеркнул Михалков…

Тут интересно, как сама Наталья Поклонская ответила Учителю на предложение посмотреть фильм: «Никогда и ни в коем случае! Мне эксперты расскажут».

Дальше под статьёй сноска: «Адвокат Учителя попросил Володина проверить Поклонскую на нарушение этики».

Вот, такая вот вырисовывается картина. Вообще надо сказать, что многие тут попадают в очень двусмысленное положение. Особенно, конечно, Министр кинематографии Никита Сергеевич Михалков. Ибо он всегда позиционировал себя не просто Православным Церковным человеком, и даже не просто Монархистом, а именно большим и несомненным почитателем мученического подвига Царя Николая Второго Александровича и Его Семьи.

Вот только два эпизода из нашей истории, где он проявил себя таковым. Помню, как в 2000-м году проходил чин Прославления всего сонма Новомучеников и Исповедников Российских.

Был летний солнечный день. Мы шли небольшой хоругвеносной колонной через Патриарший мост, переходя Москва-реку из храма Николы на Берсеневке. Шли торжественно с молитвенными песнопениями, и несли нашу Чудотворную Мироточивую – которая мироточила прямо потоками! – икону Святых Царственных Мучеников. Так с молитвами и песнопениями и подошли к металлическим ограждениям, расставленным вокруг Храма Христа Спасителя. Поставили икону на один такой барьерчик, и с двух сторон держали её руками, чтобы видно было всем архиереям. И вот они идут тоже торжественным строем. В парадных византийских облачениях и в сверкающих драгоценными каменьями митрах. Много архиереев из России, Украины, Белоруссии, Греции, Сербии, Румынии, Кипра и Черногории… И с интересом поворачивают головы на нашу Икону… А вот перестроились, вот появился Святейший Патриарх Алексий, и за ним, опять же очень торжественно несут икону Всех Новомученников и Исповедников Российских от большевистской богоборческой власти мученных и убиенных. И в центре иконы, возглавляя сонм Новомучеников – Святая Царская Семья. А над всеми благословляющая Десница Господня. Так и шли, поднимаясь по ступеням Храма: Святейший Патриарх Алексий в белом куколе, иподьяконы в стихарях, несущие икону, а за ними шёл он, Никита Сергеевич Михалков, как один из главных, а может и самый главный Российский Монархист. Лицо его сияло тройным сиянием. Во-первых, оно было осияно солнцем, во-вторых, радостью прославления и, в-третьих, гордостью: вот ведь каков я – сразу за Патриархом и иконой иду, точнее, вдвоём идём. Я и скульптор Церетели. Потому что рядом с ним, действительно, шёл Зураб Константинович Церетели…

А вот эпизод второй. Это происходило уже в Тайнинском, на открытии памятника Николаю II Александровичу, работы Вячеслава Михайловича Клыкова. Второго уже памятника. Первый, как известно, был взорван… Там был поставлен такой высокий помост. На помосте стояли сам Клыков, рядом с ним старенький архимандрит Даниил Сарычев, а несколько сзади группа высокопоставленных военных с большими вышитыми звёздами на погонах, а с ними Никита Сергеевич Михалков. Тут же, недалеко от архимандрита Даниила, стоял и я. И вот отец Даниил сказал: «Помолимся, братья и сестры». И запел: «Отче наш!». Попытались, путаясь в словах, подпеть и генералы. Я услышал это нестройное пение, невольно, как говорится, «оглянулся во гневе». И тут встретился глазами с взглядом Никиты Сергеевича. Глаза его смеялись. Причём добрым таким смехом. Увидев мою реакцию на генеральское пение, он явно в душе расхохотался. Какая гамма чувств была в этом взгляде. И смех над моей реакцией и «послание» мне, мол, что с них взять – советские генералы! И в тоже время доброе отношение к ним, и полное понимание ситуации…

Но всё это нюансы. А смысл всего этого в том, что и на прославлении Новомучеников в Храме Христа Спасителя, и на открытии памятника в Тайнинском, и на многих других Монархических торжествах и Церковных службах Никита Сергеевич был на первых, как говорится, ролях… То есть он на сегодняшний день официальный Монархист, №1 в стране, один из главных почитателей Царя-Мученика Николая II Александровича и его Святой семья. И, наверное, как человек Православный, должен был понять чувства Натальи Поклонской, гнушающейся прикасаться к грязи и к клевете, снятой в фильме «Матильда», по отношению к Святому Мученику нашей Церкви, предстоящему сейчас пред Престолом Господним и молящемуся о нас грешных. И вдруг такие слова:

— Отказ Поклонской смотреть «Матильду» — решение глупое и неправильное. Тут говорить нечего! Вопрос снят.

Вот так-то, Православные, главный Монархист страны оценил, исчерпал и запечатал. Воистину – «говорить нечего!»

III . Вопрос только открывается

Сегодня многие выражают возмущение, многие ругают Учителя, другие возмущены Министром культуры Мединским, третьи — государственными чиновниками, раздающие деньги «налогоплательщиков» на разные Гоголь-центры и кощунственные блокбастеры. И все эти эскапады бьют мимо цели. Ибо дело не в деньгах налогоплательщиков, и вообще не в деньгах, дело совсем в другом – дело в Духовности и Вере. Дело в извечном конфликте так называемого «искусства» и религии, дело, по большому счёту, в столкновении Возрождения с его культом «Прекрасного» и Средневековья с его культом Небесного.

И вот тут действительно очень интересно увидеть и убедиться, как ведут себя многие наши Православные, и особенно Православные Монархисты. Конечно, Никиту Михалкова можно где-то и понять. Он же Министр кинематографии и, соответственно, он должен оправдывать потраченные на фильмы деньги и всячески защищать своих коллег, артистов и режиссёров от нападок тёмных и необразованных Православных масс. Этих сумасшедших бабок, русских черносотенцев, и фанатов, бредящих культом святости последнего Русского Царя. И откуда только взялась на его шею эта глупая Наталья Поклонская? Нельзя ли отправить её на психиатрическую экспертизу? Или хотя бы лишив депутатской неприкосновенности, отправить туда, откуда она явилась в Крым, или в дикие степи Луганска. Это там на диких берегах Северского Донца, там в их Гуляй поле, в этой первобытной степи возможны такие вот опять же совершенно диковинные нравы, но здесь в культурной столице, здесь в Третьем Риме, среди столичной элиты и богемы, среди великих гениальных художников, артистов и режиссёров – нет, здесь такое поведение выглядит дико и даже как-то совершенно неправильно, навроде как выглядело поведение открыто проповедавшего свои монархические убеждения Николая Гумилёва среди красных Блюмкиных, Зиновьевых и Урицких…

Нельзя, дорогие товарищи, нельзя же милые дамы и господа, — нельзя же нарушать общепринятые правила поведения и общественные табу. Одно дело идти за иконой Царя-Мученика в день всенародного Прославления всех Новомучеником и Исповедников Российских, причём идти вослед за Патриархом, как торжественно шёл сам Никита Сергеевич тогда, в день из Всенародного Прославления, а совсем другое требовать от гениального режиссёра Учителя снять с проката замечательный фильм «Матильда», и при этом ещё отказываться его смотреть! Это просто какое-то Средневековое Черносотенное мракобесие. И от кого оно исходит?! От дамы, которая в силу своего прокурорского и депутатского положения должна защищать нравственность и пресекать всякое нарушение установленного общественного и государственного порядка. Ей же предлагают посмотреть фильм – а она ещё и нос воротит. Нет, это невозможно! Всё! Это совершенно неприемлемо: «Всё. Вопрос закрыт!».

Но, к ужасу всех монархистов Михалковых, всех Учителей, всех «патриотов» Безруковых, всех гениальных Райкиных, Мироновых, Серебряковых, Лий Ахеджаковых и Чулпан Хаматовых вопрос, оказывается, только продолжает разрастаться… Даже вполне культурные люди в Церкви, такие как известный, закончивший Оксфорд, композитор Митрополит Иларион (Алфеев), и замечательный писатель, сценарист и монархист Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) – даже они – эти высококультурные люди, несомненно принадлежащие к высшей литературной и музыкальной элите, а последний – епископ Тихон, даже и давнишний друг Никиты Михалкова – даже они требуют запретить «кощунственный фильм»!

О, Господи, — продолжают свои заклинания наша «культурная элита» — ну, до каких пор деятели Церкви будут отлучать деятелей культуры уже не только от самой Церкви – как это несправедливо было сделано с Толстым, но и теперь уже отлучать деятелей Культуры — от самой Культуры! Вот, посмотрите, там, в Цивилизованной Европе, там совсем не так, снял Скорцезе фильм несколько вольно интерпретирующий жизнь Христа, ну и что, никто особо не возмущался. Правда, Католическая церковь выразила протест и всё на этом кончилось. Никто ни на кого не обиделся, все ходили и смотрели. Или вот сняли фильм по триллеру Дена Брауна, где также рассказывается, что у Христа с Марией Магдалиной были дети, и тоже – ничего. И даже в кинотеатре «Россия» он шёл… А у нас, где речь идёт о прекрасной страстной любви последнего Царя с прекрасной танцовщицей — у нас сразу – Анафема! «Мы сначала думали, что это шутка, — сказал Сергей Безруков, обращаясь в Президенту, — а это, оказывается, совсем даже не шутка… Как же так, Владимир Владимирович?!».

И не поймут, болезные, что это действительно «совсем не шутка». Что Государь и Государыня и все Августейшие дети – Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна и Анастасия – как поёт в прекрасной песне-молитве Жанна Бичевская, что все Они величайшие наши Мученики, добровольно, по образу и подобию Господа принесшие себя в кровавую жертву для спасения и искупления грешного и заблудшего народа Своего, который в это время оболваненный, одурманенный, обумаренный, по верному определению Достоевского – Красными беса́ми – вёл братоубийственную войну, сшибал кресты с куполов, рубил иконы, расстреливал попов и уничтожил опиум для народа…

И во главе всего этого, по точному определению умученного поэта Алексея Ганина – стояла «изуверская секта сатанистов», целью которой было полное уничтожение России и Русского народа…»

Нет, уважаемый Никита Сергеевич! – вопрос совсем даже не закрыт. Вопрос этот только ещё разворачивается и открывается – и не пройдёт и года, и вы увидите, с какой невероятной силой он откроется на грандиозном Крестном ходе из Екатеринбурга на Ганину яму – где тысячи, десятки тысяч, Русских людей будут идти и молится Царственным Мученикам о спасении России.

Царю-Мучениче Николае, моли Бо-о-га о на-а-а-с!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич