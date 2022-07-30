Горячие точки

Наступление на Херсон отменяется?

Автор: Максим Сливко



Украине придется отложить широко анонсированное «освобождение» Херсона, который сейчас находится под контролем российской армии.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин life».

По словам Арестовича, связано это с тем, что Россия готовит свое наступление в направлении Николаева. Но, по его мнению, это будет выгодно для Украины.

«Сначала мы вынесем этих товарищей при попытке наступать, а потом попрем вперед. Но здесь есть две новости – одна плохая, вторая хорошая. Плохая в том, что оно немножко отодвигается, наше героическое освобождение Херсона и контрнаступление по времени, если только они пойдут в наступление. А второй момент – зато перспективы его куда более светлые, потому что после того, как мы их вынесем, защищать там будет тупо некому вообще», – уверяет представитель ОП.

«Как бы сделали умные люди? Они бы стали в оборону, и мы бы проламывали это все с огромной кровью, с потерями. «Химарсы», «перехимарсы», артиллерия – все равно это было бы очень тяжело и с кровью. А если они попрут в наступление, а они явно собираются, то когда мы их вынесем в наступлении, выяснится, что оборонять не очень есть чем.

Потому что переход от наступления к обороне – это очень нетривиальная задачка, и они ее откровенно плохо решают. Поэтому я только за то, чтобы они пошли в наступление», – заявил Арестович.

Видимо украинские военные отказываются идти в наступление на Херсон, опасаясь разгрома и огромных потерь. Политтехнологам Зеленского нужно срочно переключить внимание общественности. Чтобы несостоявшаяся перемога не превратилась в очередную зраду.

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