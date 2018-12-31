Настоятель Романовской церкви священник Константин Лазукин награждён орденским знаком «Император Николай II»

В воскресенье, 30 декабря 2018 года, сразу после Божественной литургии в храме святых Константина и Михаила г. Вильнюс состоялось награждение настоятеля храма сего — священника Константина Лазукина орденским знаком «Император Николай II». Данную награду Конвоя Памяти Государя Николая II по просьбе известного православного миссионера, автора многих церковно-общественных проектов, Начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова и по благословению настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка, духовника Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II архимандрита Гавриила (Коневиченко), вручил главный редактор ИА «Русские новости» Ярослав Мошков. Удостоверение о присвоении ордена за номером №12 подписано архимандритом Гавриилом (Коневиченко).

Священник Константин Лазукин не только является настоятелем храма в честь 300-летия династии Романовых, построенного в 1913 г., ныне в нём один из самых многочисленных приходов в Литве и один из наиболее сплочённых и активных, но также Константин Лазукин Председатель Отдела по делам молодёжи Виленско-Литовской епархии и известен своей миссионерской и просветительской деятельностью.

Церковь Святых Константина и Михаила, Романовская церковь, Константино-Михайловский храм — православный храм во имя равноапостольного царя Константина и преподобного Михаила Малеина, небесных покровителей Константина Острожского и царя Михаила Романова в Вильнюсе, построенный по проекту московского архитектора В. Д. Адамовича в ознаменование 300-летия династии Романовых в 1913 году на улице Большая Погулянка, ныне ул. Йоно Басанавичяус. Адрес: улица Йоно Басанавичяус, 27 (Jono Basanavičiaus g. 27).

ПОЛОЖЕНИЕ об Орденском знаке «Император Николай II»

Орденский знак «Император Николай II» изготовлен по заказу Санкт-Петербургской общественной организации «Конвой Памяти Государя Императора Николая II» к юбилейным датам:

-100-летие трагической гибели Российской Империи (2017)

-150-летие со дня рождения Государя Императора Николая II Александровича (2018)

-100-летие мученического подвига Царской Семьи (2018)

Именно к этим датам «Конвой Памяти Государя Императора Николая II» и учредил эту награду. Орденский знак «Император Николай II» вручается соработниками и миссионерами Духовно-просветительского центра города Сестрорецка Санкт-Петербурга по благословению духовника «Конвоя Памяти Государя Императора Николая II» архимандрита Гавриила (Коневиченко) и за его подписью за верноподданнические чувства и любовь к Государю и Его Августейшей Семье.