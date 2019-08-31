Настоящее лицо и цвета фашизма

Что такое фашизм?

Итальянское слово fascio — союз, пучок, связка, объединение — обобщённое название политических движений и идеологий, проповедующих форму правления диктаторского типа. (Википедия – свободная энциклопедия).

Таким образом, в широком смысле слова всякая правящая партия, единолично захватившая или стремящаяся захватить на время или постоянно (вооруженным путём, насилием, обманом, взятками, подкупом, фальсификациями результатов выборов или всеми другими путями) власть над народом в государстве — автоматически есть фашизм.

Символом фашизма является топор в связке с пучком прутьев.

Фашизм в государстве это вооруженная группа, связанных между собой в партию, осуществляющая силой оружия диктаторскую власть над безоружным народом.

Система власти правящей партии, опирающаяся на многочисленные и разнообразные вооружённые государственные формирования (полицию, жандармерию, внутренние войска, армию) называется фашизм.

Какие цвета у фашизма?

Цвет «лица» и флагов фашизма (черный, красный, синий, желтый, зеленый, голубой, многоцветный, в крапинку, в полоску, с картинками или без и так далее) — определяется идеологией вождя правящей партии и, не смотря на разнообразие имеет на всех одно лицо. Отличаются одна партия от другой лишь концентрацией диктатуры фашизма, то есть потенциальной способностью вождя партии осуществлять насилие над народом (как далеко в своих преступлениях перед народом он готов пройти).

Какое настоящее лицо (откровение) фашизма?

Партии, скрывая свои подлинные цели, желая захватить власть, прикрывая свою сущность, говорят: «Мы хотим блага для народа».

— А как вы этого достигните, что вы будете делать, когда получите власть?

— Мы с самого начала, пользуясь властью и бюджетными ресурсами государства материально обогатимся, а потом будем тратить ресурсы государства и делать всё, чтобы власть у нас оставалась навсегда. Пользуясь властью, мы напишем для народа свои выгодные для нас законы и покараем всякого, кто наши законы нарушит. В случае протеста для сохранения нашей власти мы уничтожим народ частично, а в крайнюю меру для спасения себя – готовы и полностью. Власть над народом, а не его благо наша цель.

— Почему вы (партии) не хотите отдать власть народу, построив демократическое государство, в котором не будет правящих партий?

— Мы не хотим потерять власть, а вместе с ней славу, почести холуев, рабскую заботу слуг и материальные богатства, которые награблены у народа. Народ не имеющий знаний не в состоянии управлять и не в состоянии что-либо понять. Ложь – это наш главный инструмент для поддержания невежества народа. Для того, что народ постоянно оставался в незнании и невежестве мы лишим его свободных источников информации. Наши центральные источники массовой информации, которые мы захватив и подкупим будут говорить народу удобную для нас ложь, которую мы им дадим.

— Зачем же вам в таком случае народ?

— Народ для нас источник обогащения и инструмент для исполнения наших целей. Ни для чего более народ нам не нужен. Народ это обуза, с которой мы ради достижения наших целей вынуждены согласиться и поэтому в какой-то мере вынуждены считаться.

— Вам нужна народная власть (демократия)?

— Нет, не нужна. Мы будем без конца говорить о демократии, будем распространять ложь, называть себя демократами, но сделаем всё необходимое, чтобы народ не имел власти. Демократия (власть независимых народных представителей – депутатов) – это конец правящих партий и конец системы власти фашизма, а мы этого не хотим.

Вопрос к вам.

Вы хотите иметь фашизм или народную власть?

Как передать власть народу и построить демократическое государство?

— Смотрите на ссылке: http://garmatyuk.viperson.ru/articles/chestnye-poryadochnye-umnye-vseh-stran-ob-edinyaytes

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда