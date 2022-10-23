Наша правда в том, что мы люди, которые даже на войне способны оставаться людьми, в отличии от нацистов.

В каждом пятом посте – причитания насчет отсутствия идеологии у России. Украина, де, эту идеологию имеет и успешно использует. А Россия – как инвалид… Ну нет у неё, болезной, идеологии. Читая об этих вздохах и рыданиях, задаю себе один и тот же вопрос: где у людей глаза? Как они смотрят в этот мир? Почему не видят очевидного?

Впитанная с молоком матери, отечественная идеология, проявляется ярче в годы лихолетья.

Наша правда в том, что мы люди, которые даже на войне способны оставаться людьми, в отличии от нацистов. Измываться над раненым и пленным врагом – сатанизм. Грабить и прикрываться беззащитным населением – подло. Наша идеология это не позволяет. Она есть. Существует. Просто надо раскрыть глаза и увидеть очевидное.