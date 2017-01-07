Наша авиация: западные измышления в действии

Для стран НАТО огромную роль играет не только наличие боеспособной авиации с высокоточным оружием, но и деятельность собственной кинопропаганды, которая воздействует на обывателей в интересах олигархии. И наши недруги давно ведут свою грязную «работу» по дискредитации наших Военно-воздушных сил.

Когда показывают те, или иные видеоматериалы об авиации, телезрители вольно или невольно дают оценку не только лётным характеристикам летательных аппаратов, но и моральному облику пилотов. Причём западные телекомпании не скупятся на зомбирование обывателей, «кормя» их так называемыми «спецэффектами». А как же обстоят дела на самом деле?

Нужно признать, что Запад со своими медиа-структурами только начал получать должное информационное противодействие. Телезрители, просматривая либо боевик, либо документальный фильм, проявляют изумительное легковерие. И в данной статье ставится цель дать оценку как западным, так и отечественным кинофильмам, а также пропаганде, посвящённым авиации.

Многие смотрели уже набившие оскомину американские фильмы С. Сталлоне «Рэмбо-2» (1985 г.) и «Рэмбо-3» (1988 г.), где сей «герой» сбил во Вьетнаме советский вертолёт Ми-24, а в Афганистане, избегая огня наших десантников, подбивает аж несколько таких машин. Хотя человек, более-менее разбирающийся в авиации, знает, что Ми-24 подбить на самом деле не так-то просто. Этот ударный вертолёт прекрасно показал себя в ирано-иракской войне 1980-1988 годов, уничтожал винтокрылые машины ВВС ЮАР в небе Анголы, отлично воюёт в сирийской кампании против «игиловцев». Так, не считая вертолётов АН-64 «Апач», Ми-24 сбили, как минимум, 57 машин противника, не понеся при этом потерь. Однако эти американские кино-опусы продолжают дурманить головы зрителей.

Продолжают показывать антироссийский фильм «Аэробосс» (1997 г.), где группировка «Калил», базирующаяся на территории Ирака, поручает бывшим бойцам советского спецназа провести операцию по угону мифического истребителя МиГ-35. Акция проходит успешно, советские спецназовцы, используя невидимость самолёта, приступают к планомерному уничтожению нефтяных полей в Саудовской Аравии с целью создания нефтяного кризиса на Ближнем Востоке, однако спецподразделению армии США удаётся уничтожить новейший самолёт. Хотя на самом деле известно, что МиГ-35 ещё даже не разрабатывался, однако и новые истребители МиГ-29С/МиГ-29СЭ поражали натовцев своими превосходными лётными характеристиками.

Поражает откровенно издевательский фильм «Огненный лис» (1982 г.), в котором американский пилот, воевавший во Вьетнаме, затем потерявший лётные навыки, вдруг становится агентом-профессионалом, угоняет новейший советский истребитель МиГ-31, причём из засекреченного аэродрома прямо из ангара, успевая уйти от наших зенитных ракет, попутно сбивая аналогичный самолёт, пилотируемый советским лётчиком.

В действительности дело обстоит следующим образом. МиГ-31 существует, но это истребитель-перехватчик, выполненный по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом. В «Огненном лисе» он показан как многоцелевая машина по схеме «утка», с искривлёнными законцовками крыльев.

Такой фильм вышел спустя шесть лет после угона перехватчика МиГ-25П предателем Виктором Беленко 6 сентября 1976 года в Японию. Тогда американская разведка шла на всё, чтобы захватить МиГ-25, который на то время отлично показал себя в Египте в войне против Израиля и имел уникальные лётные данные в маневренности, скорости и потолке. Кроме того, ВВС Ирана понесли ощутимые потери от атак иракских МиГ-25 в ирано-иракской войне 1980-1988 годов. По оценкам арабских лётчиков, этот перехватчик проявил себя как надёжный, высокоавтоматизированный самолёт, практически неуязвимый для истребителей и наземных средств ПВО противника.

При этом «янки» очерняют не только нашу авиацию. Так, фильм «Тактическое нападение» (1998 г.) является злобным антииракским и антисербским измышлением. Как показывает этот кино-опус, американские «асы» сбивают иракские истребители и убивают сербских патриотов. Видимо, большие потери ВВС НАТО в операции «Буря в пустыне» 1991 года и тяжёлые бои на Балканах не давали американским правящим кругам покоя, и чтобы оболванить мировую общественность, был снят этот дешёвый ширпотреб.

Голливуд и другие западные кинокомпании не жалеют средств на то, чтобы привить обывателям ненависть к нашей стране. В России западную кинопродукцию показывают на каждом шагу, и при этом никто не несёт никакой ответственности. Хотя известно, что каждое уважающее себя государство не допустит транслировать подобные фильмы. Нужно назвать вещи своими именами: американские «актёры» – прислужники агрессивных, захватнических интересов наших недругов!

Однако западное кино – это лишь половина проблемы. Настоящим бедствием для нашей молодёжи стало распространение антироссийских компьютерных игр. Так, в торговых центрах до сих пор продаются игры-симуляторы, где производятся виртуальные бомбардировки городов РФ (а также Вьетнама, Ирана и других стран). Нашим программистам также нужно выпустить аналог подобной игры, где российские бомбардировщики сносят с лица земли объекты либо в США, либо во Франции. И подарить её западным обывателям. Пусть развлекаются.

Но при этом мало кто задумывается, что есть отличные отечественные кинофильмы «Ответный ход» (1981 г.), где показываются эффектные удары вертолётов Ми-24 и блестящие действия нашей военно-транспортной авиации, «Случай в квадрате 36-80» (1982 г.), где демонстрируются превосходные лётные качества бомбардировщика Ту-16 и противолодочного самолёта Ил-38, «Размах крыльев» (1986 г.), где пассажирский лайнер Ил-18 смог благополучно сесть только с двумя работающими двигателями (о надёжности самолёта говорит тот факт, что из 500 выпущенных «Ильюшиных» иностранные авиакомпании закупили более 100 машин).

А чего стоит цикл документальных фильмов «Крылья России. Легендарные самолёты»! Там показана славная история отечественной авиации, которая по праву считается сильнейшей в мире. Авторы этой программы подготовили выпуски о том, как воевал первый русский крылатый богатырь «Илья Муромец», подробно говорится о боевой славе советского истребителя-моноплана И-16; как отлично зарекомендовали себя легендарный штурмовик Су-25 и универсальный истребитель-бомбардировщик Су-34. В документальных фильмах можно узнать много интересного про историю уникальных самолётов и вертолётов, об этом рассказывают наши конструкторы и военные лётчики.

В нынешней обстановке в российской культурной индустрии необходимо провести следующие меры:

Национализировать российские и зарубежные кинокомпании;

Запретить в РФ показ западной кинопродукции, где идёт клевета на нашу страну;

Закрыть радиостанции и газетные издания праволиберального направления (радио «Эхо Москвы», «Свобода», телеканал «Дождь» и др.);

Запретить антироссийские компьютерные игры, где идёт виртуальное разрушение наших городов;

Необходимо активизировать проведение антизападной контрпропаганды, также нужно изобличать все преступления, совершённые натовцами;

Ввести уголовную ответственность против тех, кто очерняет историю нашей страны.

Таким образом, безразличие российского общества к своей стране, в целом, и к авиации, в частности, будут продолжаться до тех пор, пока в сфере культуры господствует западная пропаганда.