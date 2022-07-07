Наш фильм стал лауреатом на кинофестивале РАДОНЕЖ

Главный редактор ИА РУССКИЕ НОВОСТИ Ярослав Мошков стал лауреатом на самом большом и известном конкурсе православных фильмов — XXVI Московском Международном фестивале кинофильмов и телепрограмм РАДОНЕЖ. Документальный фильм «ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ РЫЖКОВ. МУЧЕНИК ЗА ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ СЛАВЯНСТВУ», режиссёра Ярослава Мошкова получил диплом лауреата в номинации «Особое упоминание жюри». За рассказ о неизвестном герое – священнике, верном идее единения славянства.

Документальный фильм о протоиерее Николае Рыжкове, известном миссионере на Чешской земле в начале 20-х годов прошлого столетия, настоятеле храма св. ап. Петра и Павла в Карлсбаде (Карловы Вары) и храма св. Николая на Староместской площади в центре Праги в годы 1901-1914, до его ареста австрийцами 7 августа 1914 г. До июля 1917 года находился в заключении, 7 мая 1917 года был осуждён и приговорён к смертной казни. Показал себя стойким христианином. Претерпел мученичество за веру. После межгосударственного обмена на униатского митрополита Андрея (Шептицкого) в июле 1917 года переправился в Петроград. В революционные годы в городе свирепствовали тиф, испанка и другие заболевания. Отец Николай ходил по домам совершая требы и священнодействия. Никому не отказывал, чем сильно рисковал заразиться самому, так как после австрийских застенков его здоровье было сильно подорвано. В феврале 1920 года заразился после совершения священнодействия на дому, короткое время проболел и умер. Отошел ко Господу сполна выполнив свою земную миссию. Фильм приурочен к 150-летней годовщине со дня рождения и 100-летию отхода ко Господу. Были использованы многочисленные архивные документы из фондов Славянской библиотеки в Праге, архивные записи дочери и другие исторические источники.