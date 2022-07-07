Награды и благодарностиОбъявление

Наш фильм стал лауреатом на кинофестивале РАДОНЕЖ

Автор:

Главный редактор ИА РУССКИЕ НОВОСТИ Ярослав Мошков стал лауреатом на самом большом и известном конкурсе православных фильмов — XXVI Московском Международном фестивале кинофильмов и телепрограмм РАДОНЕЖ. Документальный фильм «ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ РЫЖКОВ. МУЧЕНИК ЗА ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ СЛАВЯНСТВУ», режиссёра Ярослава Мошкова получил диплом лауреата в номинации «Особое упоминание жюри». За рассказ о неизвестном герое – священнике, верном идее единения славянства.

Документальный фильм о протоиерее Николае Рыжкове, известном миссионере на Чешской земле в начале 20-х годов прошлого столетия, настоятеле храма св. ап. Петра и Павла в Карлсбаде (Карловы Вары) и храма св. Николая на Староместской площади в центре Праги в годы 1901-1914, до его ареста австрийцами 7 августа 1914 г. До июля 1917 года находился в заключении, 7 мая 1917 года был осуждён и приговорён к смертной казни. Показал себя стойким христианином. Претерпел мученичество за веру. После межгосударственного обмена на униатского митрополита Андрея (Шептицкого) в июле 1917 года переправился в Петроград. В революционные годы в городе свирепствовали тиф, испанка и другие заболевания. Отец Николай ходил по домам совершая требы и священнодействия. Никому не отказывал, чем сильно рисковал заразиться самому, так как после австрийских застенков его здоровье было сильно подорвано. В феврале 1920 года заразился после совершения священнодействия на дому, короткое время проболел и умер. Отошел ко Господу сполна выполнив свою земную миссию. Фильм приурочен к 150-летней годовщине со дня рождения и 100-летию отхода ко Господу. Были использованы многочисленные архивные документы из фондов Славянской библиотеки в Праге, архивные записи дочери и другие исторические источники.




СтраныРоссия Чехия
Предыдущая статьяНаш фильм стал лауреатом на кинофестивале Вечевой Колокол
Следующая статьяЯрослав Мошков награжден медалью «СТОЛЕТИЕ РУССКОЙ ГОЛГОФЫ»

Ещё похожие новости

Ярослав Мошков награжден медалью «СТОЛЕТИЕ РУССКОЙ ГОЛГОФЫ»

Награды и благодарности
«По благословлению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона Ярослав Мошков за многолетние миссионерские и просветительские труды, служение Богу, Царю и...
Узнать больше

Наш фильм стал лауреатом на кинофестивале Вечевой Колокол

Награды и благодарности
Главный редактор ИА РУССКИЕ НОВОСТИ Ярослав Мошков стал лауреатом на одном из самых известных конкурсов православных фильмов, проводимых в России, — XXIII Международном Кубанском...
Узнать больше

Наш фильм получил диплом в номинации «История Отечества»

Награды и благодарности
В Москве прошёл 5-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ РУССКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ. Документальный фильм «ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ РЫЖКОВ. МУЧЕНИК ЗА ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ СЛАВЯНСТВУ» получил почётный диплом в номинации...
Узнать больше

Фильм главного редактора ИА “Русские Новости” будет показан в конкурсной программе фестиваля «РАДОНЕЖ»

Объявление
Дебютный документальный фильм главного редактора ИА "Русские Новости" и Видеоканала Держава.Ру Ярослава Мошкова "Храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в Ужусаляй" прошёл...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.