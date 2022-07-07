Наш фильм получил диплом в номинации «История Отечества»

В Москве прошёл 5-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ РУССКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ. Документальный фильм «ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ РЫЖКОВ. МУЧЕНИК ЗА ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ СЛАВЯНСТВУ» получил почётный диплом в номинации «История Отечества»

«Протоиерей Николай Рыжков», Чехия / Литва, 2020 г., 52 мин., режиссёр Ярослав Мошков (Главный редактор ИА Русские новости, сайта Русские.Ру, видеоканала Держава.Ру). Данный фильм — это совместный труд с протоиереем Олегом Махнёвым.







