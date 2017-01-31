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Население Германии стремительно увеличивается, но… за счёт мигрантов

нелегалы3
Январь 31
03:04 2017
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Несмотря на то, что смертность в Германии неизменно превышает рождаемость, тем не менее, население страны в 2016 году выросло, — сообщается в материалах федерального статистического агентства Destatis.

Сообщается, что на конец 2016 года в Германии проживали 82,8 тысячи человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году, когда в ФРГ жили 82,5 тысячи человек.

Эксперты связывают увеличение населения с большим количеством мигрантов – за год в страну прибыло 750 тысяч беженцев. В 2015 году в Германию прибыли 1,1 миллиона мигрантов.

При этом смертность была выше рождаемости 150-190 тысяч человек.

Количество жителей Германии с иностранными корнями выросло до 17,1 миллиона человек.

Тэги
Мигранты
Страны
Германия

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