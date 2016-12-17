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НАРУШАЕТ ЛИ РОССТАТ КОНСТИТУЦИЮ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА?

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Декабрь 17
05:39 2016
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В Росстат Суринову А.Е. (лично)

СОГРАЖДАНАМ

Общественным организациям, вузам,  НИИ, СМИ и т.д.  (по списку)

от Гречишникова Леонида Васильевича (экономист по труду)

 

Открытое письмо

НАРУШАЕТ ЛИ РОССТАТ КОНСТИТУЦИЮ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА?

 

Убеждён, — нарушает. Десятилетиями. Вместе с высшей российской властью: Госдумой, Советом Федерации  и т.д.  Чем нарушает? Тем, что внедряет, убеждён, неконституционные законодательные положения из области труда и занятости.

 

Тем, что, судя по ответам на неоднократные обращения к руководству Росстата по этому вопросу, не только не добивается исправления этих неконституционных положений, но даже оправдывает их.

 

Хотя, казалось бы, кому как не профильному Росстату, специализирующемуся на вопросах статистики труда и занятости,  добиваться  их исправления. Кому как не «трудовикам»-статистикам сигнализировать высшим госорганам о нарушении их решениями в области труда и занятости Конституции, прав человека. Потому-то, потому-то и потому-то. Но, увы.

 

Отдельные положения федеральных законов прямо «работают» на нарушение Конституции. А ещё эти законы «работают»  на нарушение Конституции тем, что в них НЕТ положений, НЕОБХОДИМЫХ для того, чтобы Конституция, права человека не нарушались.

 

К примеру.  Закон о занятости прямо предписывает относить рабочих и специалистов, НЕ ИМЕЮЩИХ РАБОТЫ И (ИЛИ) ЗАРАБОТКА, к занятым в экономике, к имеющим рабочее место. То есть, — К ИМЕЮЩИМ работу и заработок. Предписывают это и документы Росстата. Как говорят: не верь глазам своим.

 

Речь, в частности, — об отправленных в длительный неоплачиваемый «отпуск». Конечно же, — никакой это не отпуск. В том числе и не отпуск без сохранения зарплаты (ст. 128 Трудового кодекса). А самая настоящая БЕЗРАБОТИЦА.

 

Согласно документам Международной организации труда, безработный (суть, главное) – это тот, у кого нет ДОХОДНОГО ЗАНЯТИЯ и он в нём нуждается. То есть, признаки безработицы такие: 1) нет занятия (работы) и 2) нет дохода (заработка).

 

У отправленных в такой «отпуск» нет ни того, ни другого. Как же можно считать их занятыми в экономике, имеющими рабочее место?! То-есть, имеющими работу и заработок?!  И лишать защиты от безработицы, хоть каких-то средств существованию?! Чего прямо требует Конституция (ст. 37)?!

 

У апологетов отнесения не имеющих работы и (или) заработка к имеющим работу и заработок есть такой «довод». Он настолько несостоятелен, что приходится брать это слово в кавычки.

 

Они выводят занятость в экономике фактически безработных рабочих и специалистов из того, что они продолжают сохранять трудовой договор с организациями, отправившими их в длительный неоплачиваемый «отпуск».

 

Но рассуждать так – это всё равно что ставить телегу впереди лощади. А  точнее – иметь одну только «телегу» (трудовой договор). Без «лошади» (работы и заработка).

 

Что должен был бы сделать законодатель, чтобы Конституция, право человека на защиту от безработицы не нарушалось? А вот что.

 

Прежде всего — закрепить законодательно  определения основополагающих в области труда и занятости понятий — что такое ЗАНЯТОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ (занятость экономической деятельностью)  и что такое РАБОЧЕЕ МЕСТО (в значении ВСЕГО необходимого для занятости, включая РАБОТУ И ЗАРАБОТОК).

 

Из которых однозначно вытекало бы, что БЕЗ РАБОТЫ И (ИЛИ) ЗАРАБОТКА занятости в экономике, рабочего места  – НЕ БЫВАЕТ.

 

Законодатель этого не сделал. И этим, убеждён, тоже прямо «сработал» на нарушение Конституции, права человека на защиту от безработицы.

 

Если бы законодатель закрепил определения этих исходных понятий, то ему пришлось бы считать рабочих и специалистов, не имеющих работы и (или) заработка, БЕЗРАБОТНЫМИ (кем они и являются на самом деле). И платить им пособие по безработице.

 

А заодно и признать, что он десятилетиями НЕОБОСНОВАННО относит НЕ ИМЕЮЩИХ работы и (или) заработка к занятым в экономике, к имеющим рабочее место, к имеющим работу и заработок. И НЕОБОСНОВАННО  же лишает их пособия по безработице, хоть каких-то средств к существованию.

 

Ещё в самом начале века Минтруд России (исх. № Г-19746 от 20.08.02 г., Герций Ю.В.) признал, что в «…настоящее время нет четкого понятия термина «рабочее место» и сообщил, что в соответствующий законопроект предполагается включить понятийную часть, куда «… предположительно, войдёт и новая трактовка термина «рабочее место». Но, увы.

 

Можно ли представить, чтобы власть оперировала термином «валовой внутренний продукт» (ВВП), не вооружив практику предельно однозначными разъяснениями, а что это такое — ВВП?  С терминами же «занятость в экономике» и «рабочее место» ситуация именно такая.

 

Отрицательные последствия того, что сделал законодатель и чего не сделал (о чём – выше), переоценить невозможно. Они отнюдь не исчерпываются тем, что этим нарушается Конституция, права человека.

 

Это, убеждён,  и одна из причин ухудшения качественных и количественных характеристик трудового потенциала страны. Главного  богатства и главного экономического ресурса общества. Из-за этого завышается занятость в экономике страны. И соответственно занижается безработица.

 

Это одна из причин и других острейших проблем страны. Массовой малообеспеченности. Просто-таки зашкаливающего расслоения общества по уровню доходов. Громадной преступности.

 

Подробнее обо всём этом (в частности) – в моём открытом письме от 02.12.16 г.  озаглавленном: «О ЗАДЕРЖКАХ ЗАРПЛАТЫ: МЕДВЕДЕВ Д.А. ПРОТИВ МЕДВЕДЕВА Д.А.» (прилагается). Оно отправлено Росстату с сопроводительным письмом от 10.12.16 г. по электронной почте (по адресу stat@gks.ru).

 

Вот полный текст ответа из Росстата от 12.12.16 г. (если его можно ответом) на письма от 02.12.16 г. и от 10.12.16 г.:

 

«Добрый день! В списке Ваших адресатов Росстат не значится.

 

С уважением, Росстат.».

 

Но письма от 02.12.16 г. и от 10.12.16 г. отправлены в Росстат ПО ЕГО АДРЕСУ. И как же это возможно?! Утверждать, что Росстат не числится в списке  адресатов писем от 02.12.16 г. и от 10.12.16 г.?! Это утверждение явно вразрез со здравым смыслом.

 

И главное. В письмах этих поставлены вопросы, которые строго по компетенции Росстата. И, значит, Росстат должен был дать ответ ПО СУЩЕСТВУ поставленных в них вопросов. Чего Росстат не сделал. И этим прямо нарушил Закон о работе с обращениями и опять-таки Конституцию (ст. 33 – о праве граждан на обращение в госорганы).

 

Кто же в ответе за такие порядки в Росстате? Позволяющие должностным лицам нарушать Конституцию, права человека? Отделываться откровенными отписками? Думается,  в ответе за это прежде всего – руководство Росстата.

 

Повторять в настоящем письме конкретные предложения, как следует исправить федеральные законы и т.п. (а, значит, — и документы Росстата) явно нецелесообразно. Они – в прилагаемом открытом письме от 02.12.16 г.

 

Здесь же – лишь о ещё двух предложениях (в адрес руководства Росстата):

 

1) сделать всё возможное для исправления неконституционных положений в федеральных законах в области труда и занятости;

 

2) обеспечить строгое соблюдение должностными лицами  Росстата Закона о работе с обращениями и Конституции в части работы с обращениями в Росстат.

 

Был бы признателен Росстату за ответ ПО СУЩЕСТВУ вопросов, поставленных в настоящем письме и в письме от 02.12.16 г., ПО СУЩЕСТВУ содержащихся в них предложений. За ответ о принятых по ним решениях.

 

Уважаемые СОГРАЖДАНЕ! Давайте побыстрее двигаться к социальной активности. Преодолевать взаимное отчуждение, самоорганизовываться и т.д. Это — в наших, членов общества (в массе), общих интересах. В интересах общества в целом.

 

Без это, убеждён, власть так и будет нарушать Конституцию, конституционные права рабочих и специалистов.

 

Приложение: открытое письмо от 02.12.16 г., отправленное в адрес Росстата 10.12.16 г.,  –

на 6 листах.

 

Гречишников Л.В.

            15.12.16 г.

—-

СОГРАЖДАНАМ

 

Общественным организациям, вузам,  НИИ, СМИ и т.д.  (по списку)

 

В Конституционный Суд РФ Зорькину В.Д. (лично), Генпрокуратуру РФ Чайке Ю.Я. (лично), Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. (лично)

 

Президенту Российской Федерации Путину В.В. (лично), в Государственную Думу Володину В.В. (лично),  Совет Федерации  Матвиенко В.И (лично)

 

В Правительство РФ  Медведеву Д.А. (лично)

 

от Гречишникова Леонида Васильевича (экономист по труду)

 

Открытое письмо

 

О ЗАДЕРЖКАХ ЗАРПЛАТЫ: МЕДВЕДЕВ Д.А. ПРОТИВ МЕДВЕДЕВА Д.А.

 

Вот два мнения по этому вопросу второго по должности лица в государстве. Они – взаимоисключающие.

 

Одно из них такое («Российская газета», 12.01.10 г., стр. 2): «Здесь главное не в том, чтобы долгов (по зарплате – Л.Г.) не было – такой ситуации не было даже до кризиса, — а главное, чтобы региональная власть с этим управлялась».

 

Один из смыслов этой фразы бесспорно таков: раз уж долги по зарплате были и до кризиса, то уж тем более  без них не обойтись при кризисе. Получается, что, по его мнению, долги по зарплате — это вполне приемлемо.

 

А недавно, согласно РИА НОВОСТИ (09.09.16 г.), им дана противоположная оценка долгов по зарплате: «Медведев назвал безобразием задержки с выплатой зарплат»; «Это безобразие, таких случаев быть не должно вообще» — подчеркнул Медведев».

 

Это, по оценке Медведева Д.А., «БЕЗОБРАЗИЕ», убеждён, — есть не что иное, как прямое нарушение Конституции (ст. 37). Прямое нарушение конституционного права рабочего и специалиста НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД.

 

А как же?! Если не заплатили за труд в срок, установленный Трудовым кодексом и другими нормативными документами, то, значит, — нарушили конституционное право человека на вознаграждение за труд,  нарушили Конституцию.

 

Люди работают. Но заработанное не получают. Согласно СМИ, — иногда месяцами, а то и годами. Следует подчеркнуть, что в России многие семьи, как говорят, «живут от получки до получки», а то и занимают, чтобы «дотянуть» до зарплаты. И, значит, ко дню получки вовсе не располагают средствами к существованию.

 

Убеждён, в ответе за эти неконституционные «безобразия» не только непосредственные исполнители «безобразий». Но и самая высшая российская власть: Правительство (далее – ПРФ), Госдума, Совет Федерации и т.д. Они ведь не предприняли необходимых и достаточных мер для того, чтобы этих неконституционных «безобразий» не было.

 

Более того. Можно, думается, говорить даже и о их соучастии в нарушении Конституции в части обязательности вознаграждения за труд. Ведь если кто-то видит, что нарушается Конституция, но не предпринимает необходимых мер для прекращения её нарушения, то его, убеждён, следует считать соучастником нарушения Конституции.

 

Крайне отрицательные последствия от этих неконституционных «безобразий» такие же, как и от некоторых федеральных законов и постановлений ПРФ (под которыми подпись Медведева Д.А.).

 

На эту тему (в частности) – открытое письмо от 15.09.15 г. руководству страны, РАН, Общественной палате РФ и другим адресатам. Озаглавленное: «РАБОТАЮТ ЛИ ВО ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ В РАН И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ  НА УХУДШЕНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ, НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ, ПРАВ ЧЕЛОВЕКА?». Есть в интернете.

 

Законы и постановления эти – тоже из области труда и занятости. Ими, убеждён, — тоже десятилетиями нарушаются Конституция, право человека на вознаграждение за труд и на защиту от безработицы (статья 37).

 

Нарушается  ими, убеждён,  и статья 7 Конституции. Согласно которой, государство создаёт условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека. То есть, — ДОЛЖНО это делать.

 

Но решениями этими, убеждён, — высшая власть действует строго наоборот. Создаёт условия для жизни недостойной (по крайней мере, — в чисто материальном отношении). Для деквалификации, деградации  человека. А не для его развития.

 

Решения эти, убеждён, прямо «работают» на ухудшение трудового потенциала. А трудовой потенциал – это главное богатство, главный экономический ресурс общества. Образно говоря, люди труда, как атланты, держат страну «на своих плечах».

 

Чем хуже качественные и количественные характеристики трудового потенциала страны, тем менее эффективная экономика, тем ниже уровень жизни, тем хуже содержатся нетрудоспособные члены общества, тем слабее обороноспособность страны и т.д. и т.п.

 

Специалисты констатируют: рабочая сила в России всё меньше отвечает требованиям рынка труда. Вот мнение экс-министра экономического развития РФ Белоусова А.Р. (газета  «АИФ», № 22, 2014, стр. 20): «Кроме того, наблюдается резкое падение качества человеческого капитала».

 

Решения эти – одна из причин и других острейших проблем страны. Массовой малообеспеченности. Просто-таки зашкаливающего расслоения общества по уровню доходов. Громадной преступности.

 

Согласно обследованиям Института социологии РАН («Российская газета», 11.03.10 г., стр. 11), малообеспеченных в России (самой богатой природными и территориальными ресурсами стране в мире) – 51% (в феврале 2009 г). То есть, — БОЛЬШИНСТВО.

 

Это у кого среднедушевой доход в расчёте на одно домохозяйство меньше прожиточного минимума (далее – ПМ), равен ему и чуть больше. При этом (невероятно, но факт)  почти 70% малообеспеченных – это РАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ. Не пенсионеры и т.п.

 

Следует подчеркнуть, что их доход сравнивается здесь с ОФИЦИАЛЬНЫМ ПМ. Который, согласно оценкам независимых экспертов, очень сильно занижен.

 

Далее. Из «АИФ» (№ 46, 2012, стр. 4): «Россия заняла 1-е место в мире по неравенству распределения богатств. Согласно данным Global Wealth Report, на долю 1% россиян приходится 71% всех личных активов нашей страны». (!) ПЕРВОЕ. (!) В МИРЕ.

 

Далее. Первый заместитель председателя Верховного Суда в отставке В. Радченко пишет в «Российской газете» (в 2009 году): «Общество насыщается людьми, имеющими судимость: 15 миллионов – это четверть взрослого мужского населения».

 

Самый, наверное, наглядный пример в подтверждение изложенного — это, пожалуй, Законы о «МРОТ» (о том, почему «МРОТ» взят в кавычки, – ниже).

 

Ими ПРФ, Госдума, Совет Федерации и т.д. десятилетиями внедряют  «зарплату», которая меньше ПМ (даже официального, заниженного). То есть, меньше (!) МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО для сохранения  (даже только для сохранения; что уж говорить об улучшении, развитии) здоровья и трудоспособности людей труда.

 

Согласно разъяснению Росстата (см., в частности, «Российскую газету» от 12.09.14 г., стр. 19),  ПМ (суть) – это минимально необходимое для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

 

Внедряется «зарплата», которая меньше минимально необходимой для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности людей труда, весьма «успешно»: в России «зарплата»  меньше ПМ – у каждого ПЯТОГО работника («Российская газета», 15.08.14 г., стр. 3).

 

Согласно последнему постановлению ПРФ о ПМ, ПМ  трудоспособного населения во 2-м квартале 2016 г.– 10722 руб. А «МРОТ» в этом квартале, согласно Федеральному закону, – 6204 руб.

 

То есть, ПМ — минимально необходимое для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда (10722 руб.) — больше «МРОТ» от власти (6204 руб.) на 4518 руб., или на 72,8%. Чуть ли не вдвое. Даже исходя из официальных, заниженных, данных о ПМ.

 

Почему российские «МРОТы» обоснованию не поддаются? И их надо брать в кавычки? Вот, кстати, мнение едва ли не главного «зарплатчика» в системе власти, министра этого профиля, Топилина М.А: платить МРОТ ниже прожиточного минимума — это нонсенс (см. сообщение об этом в интернете). Нонсенс, согласно словарю, — это нелепость.

 

Так вот. Экономическое назначение зарплаты (зарплаты без кавычек) – это ВОСПРОИЗВОДСТВО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ человека, его рабочей силы. Об этом, в частности, — в учебниках по экономике труда.

 

Труд (как процесс) — это производительное РАСХОДОВАНИЕ физиологической энергии. Когда люди работают, они РАСХОДУЮТСЯ, ИЗНАШИВАЮТСЯ. Как станки. И поэтому должны постоянно восстанавливаться, воспроизводиться.

 

Для восстановления, воспроизводства людей труда надо много чего. Но прежде всего: им должны платить за труд зарплату без кавычек. ПОЗВОЛЯЮЩУЮ воспроизводить, восстанавливать их рабочую силу.

 

Для того, чтобы люди труда могли восстанавливаться, воспроизводиться, денег за труд должно хватать не только на поесть-попить, одеться-обуться, на оплату жилища, коммунальных услуг, на полноценный отдых, на лечение и т.п. Но и на поддержание и повышение общеобразовательного и профессионального уровня. На содержание семьи, иждивенцев. И т.д.

 

Цифры из Законов о «МРОТ» (!) МЕНЬШЕ минимально необходимых для сохранения здоровья  и трудоспособности. И, значит, — для восстановления, воспроизводства рабочей силы людей труда (!) ЯВНО НЕДОСТАТОЧНЫ.

 

Неоспоримый вывод из чего: цифры эти ЗАРПЛАТОЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ. Они ведь не выполняют экономическую функцию зарплаты – воспроизводить, восстанавливать людей труда.

 

Поэтому цифры из Законов о «МРОТ» надо называть не «МРОТами», а как-то по-другому. К примеру, — МРПТ (минимальный размер пособия по труду). Чтобы не зарплата не выдавалась за зарплату.

 

А раз цифры эти — не зарплата, то это и НЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД. Поскольку зарплата и вознаграждение за труд – это одно и то же. Из Трудового кодекса (ст. 129): «Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд…».

 

А раз цифры эти – не зарплата, не вознаграждение за труд, то цифрами этими высшая власть, убеждён, прямо нарушает Конституцию (ст. 37), конституционное право человека на вознаграждение за труд. А заодно, убеждён, — и статью 7 Конституции  (об обязанности власти создавать условия для достойной жизни и развития человека). О чём уже сказано выше.

 

Следует подчеркнуть, что не конституционность российских «МРОТов» (которые меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности) «бьёт» не только по самым низкооплачиваемым людям труда, но и по другим рабочим и специалистам.

 

Поскольку МРОТ (в принципе) – это, говоря образно, «фундамент» ВСЕЙ системы оплаты труда. Если недопустимо низкий «МРОТ», то и недопустимо низкие размеры «зарплат», при определении размера которых «МРОТ» является исходной базой.

 

Именно поэтому в России, убеждён, была недопустимо низкой (десятки лет) «зарплата» специалистов едва ли не самых ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ профессий — педагогов, врачей, учёных, а также и других бюджетников. (См. открытое письмо госорганам от 14.05.14 г. «ЗАРПЛАТА БОЛЬШЕ, НО МЕНЬШЕ К ОЦЕНКЕ  ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГАМ, ВРАЧАМ  И Т.Д.», есть в инете).

 

Следующий наглядный пример, убеждён, неконституционных решений власти – это постановления ПРФ о «пособии по безработице» (тоже в кавычках) величиной 850 руб. Что –  (!) В 13 РАЗ меньше ПМ (10722 руб.), (!) В 13 РАЗ меньше минимально необходимого для сохранения здоровья и трудоспособности.

 

И это, убеждён,  конечно же, ещё одно нарушение Конституции. И, в частности, – конституционного права человека на защиту от безработицы.

 

Согласно  постановлению Конституционного Суда от 16 декабря 1997 г. № 20-П» (п. 3), целевое назначение пособия по безработице состоит в том, чтобы предоставить временный источник средств к существованию. А для существования в течение месяца 850-ти руб. ЯВНО НЕДОСТАТОЧНО. Это же в 13 раз меньше ПМ.

 

По данным Минтруда России (исх. № 16-3/3046739-969 от 25.09.13 г., Нечаева С.М.), в январе-августе  2013 г. доля безработных граждан, получавших такое  «пособие»,  – более 48%. ПОЧТИ ПОЛОВИНА. Следует сказать, что возможность участия в оплачиваемых общественных работах предоставляется безработным гражданам далеко не всегда и не везде.

 

Неконституционен, убеждён, и Закон о занятости (и основанные на нём документы Росстата). Вот в какой части. Во исполнение положений этого Закона тех, кто НЕ ИМЕЕТ работы и (или) заработка, относят к занятым в экономике.  То есть, — К ИМЕЮЩИМ работу и заработок.  Как говорят, не верь глазам своим. И вовсе лишают их пособия по безработице, защиты от неё. Убеждён, — вразрез с Конституцией.

 

Согласно документам Международной организации труда, безработный (суть, главное) – это тот, у кого нет ДОХОДНОГО ЗАНЯТИЯ и он в нём нуждается. То есть, признаки безработицы такие: 1) нет занятия (работы) и 2) нет дохода (заработка).

 

Из чего, убеждён, неоспоримо вытекает, что если налицо ДАЖЕ ТОЛЬКО ОДИН из этих признаков (к примеру, есть работа, но нет заработка), то человек безработный. И его надо защищать от безработицы. Во исполнение Конституции (ст. 37). Конечно же, — в том числе и пособием по безработице, предоставлением временного источника средств к существованию  (см. упомянутое выше постановление КС от 16.12.97 г.).

 

У отправленных в длительный неоплачиваемый «отпуск» — нет ни работы, ни заработка. Как же можно считать их занятыми в экономике, имеющими рабочее место?! То есть, — имеющими работу и заработок?! Конечно же, — никакой это не отпуск. В том числе и не отпуск без сохранения зарплаты (ст. 128 Трудового кодекса). А самая настоящая БЕЗРАБОТИЦА.

 

А те рабочие и специалисты, кому подолгу не платят за работу (о которых было сказано выше)? У них фактически нет заработка. А раз так, то они тоже безработные. Ведь заработка-то (один из признаков безработицы) у них нет. Беззаработица – это тоже безработица.

 

Неконституционным, думается, следует считать и то, что в Законе о занятости и Трудовом кодексе не закреплены  основополагающие в области занятости понятия – что такое ЗАНЯТОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ (занятость экономической деятельностью)  и что такое РАБОЧЕЕ МЕСТО (в значении ВСЕГО необходимого для занятости, включая РАБОТУ И ЗАРАБОТОК). Быть занятым в экономике и иметь ТАКОЕ рабочее место – это одно и то же.

 

Это-то, думается, — как раз для того, чтобы «обосновать» отнесение  не имеющих работы и (или) заработка к занятым в экономике, к имеющим рабочее место. То есть, — к имеющим работу и заработок.

 

Представим, что обоснованные определения этих основополагающих понятий законодательно закреплены. И из них однозначно вытекает, что БЕЗ РАБОТЫ И (ИЛИ) ЗАРАБОТКА занятости в экономике, рабочего места  – НЕ БЫВАЕТ.

 

Тогда власти пришлось бы считать рабочих и специалистов, не имеющих работы и (или) заработка, БЕЗРАБОТНЫМИ (кем они и являются на самом деле). И платить им пособие по безработице.

 

Вариант определения рабочего места (в значении ВСЕГО необходимого для занятости) содержится, в частности, в проекте Типового положения о разработке в составе федеральных целевых программ раздела об итоговых данных о создании и сохранении рабочих мест в результате реализации этих программ, направленном в Минтруд России (по компетенции) ещё из Минэкономики России (исх. № ША-936/12-456 от 26.05.2000 г., Шаронов А.В.).

 

Этот проект был направлен Минтрудом России (исх. № 408-12 от 23.06.03 г.) на экспертизу в профильный НИИтруда. Который  дал принципиально положительное заключение   и на проект в целом, и на содержащееся в нём определение рабочего места.

 

Ещё в самом начале века Минтруд России (исх. № Г-19746 от 20.08.02 г., Герций Ю.В.) признал, что в «…настоящее время нет четкого понятия термина «рабочее место» и сообщил, что в соответствующий законопроект предполагается включить понятийную часть, куда «… предположительно, войдёт и новая трактовка термина «рабочее место». Но, увы.

 

Законопроект «О внесении дополнений и изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (о рабочем месте) и пояснительная записка к нему – это приложения №№ 9 и 10 к упомянутому выше открытому письме от 15.09.15 г.

 

Исправить неконституционные решения высшей власти (о которых в настоящем письме) представляется необходимым таким образом. НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. Нарушать Конституцию законами и постановлениями ПРФ нельзя.

 

  1. Установить МРОТ, который БОЛЬШЕ официального (заниженного) ПМ.

 

  1. Намного увеличить пособие по безработице. По крайней мере, — для тех безработных граждан, которым не предоставлена возможность участвовать в оплачиваемых общественных работах. Восстановить доплату к нему на иждивенцев.

 

  1. Начать защищать от безработицы рабочих и специалистов, не имеющих работы и (или) заработка и нуждающихся в них. Платить им пособие по безработице. Это относится:

 

— к отправленным организациями в длительный неоплачиваемый «отпуск»;

 

— к тем, кому своевременно не платят за труд (о чём – выше), чей труд фактически не вознаграждается.

 

С последующим возмещением (пусть и не сразу) организациями (нарушившими Конституцию в части обязательности вознаграждения за труд)   бюджетных расходов на выплату этим безработным гражданам пособия по безработице и т.п.

 

  1. Закрепить в Законе о занятости определение занятости в экономике (занятости экономической деятельностью), из которого ОДНОЗНАЧНО вытекало бы, что заработок – это необходимое условие занятости в экономике, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЙ.

 

  1. Закрепить в Законе о занятости и Трудовом кодексе определение понятия «рабочее место» в значении ВСЕГО необходимого для занятости, включая РАБОТУ И ЗАРАБОТОК.

 

  1. Внести в законы и другие решения высшей власти изменения и дополнения, которые вытекают из предложенного в пунктах 1-5.

 

Эти и другие предложения (с подробными обоснованиями) неоднократно направлялись высшим госорганам. В ответ получены откровенные отписки (ответы, в которых нет ответа ПО СУЩЕСТВУ поставленных в обращениях вопросов) и сообщения о прекращении переписки с автором обращений.

 

Что, убеждён, является прямым нарушением Закона о работе с обращениями и Конституции (ст. 33 – о праве граждан на обращение в госорганы). Думается, такая же «судьба»  и у настоящего открытого письма – обращения в госорганы.

 

Уважаемые СОГРАЖДАНЕ! Давайте побыстрее двигаться к социальной активности. Преодолевать взаимное отчуждение, самоорганизовываться и т.д. Это — в наших, членов общества (в массе), общих интересах. В интересах общества в целом.

 

И первое, что, думается, должно впитать в себя сознание ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЙ части общества, — это неприемлемость 1) социальной пассивности, 2) бесконтрольности власти, необоснованной её организации и 3) неконституционного способа смены власти.

 

Гречишников Л.В.

02.12.16 г.

 

Тэги
МРОТ
Страны
Россия

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