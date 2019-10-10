Находки Дятлова по АПВЕРГИДу. Часть 3. Неподъёмная находка Дятлова

В предыдущих двух частях данной статьи были рассмотрены четыре фотографии, сделанные студентом УПИ Моховым, принимавшего участие в поиске погибших Дятловцев. Две следующие фотографии сделаны другим поисковиком и хранятся они так же в фонде памяти группы Дятлова. Полную информацию по ним может дать руководитель фонда Юрий Кунцевич.

На рисунке 13 представлена первая из этих фотографий. Здесь на переднем плане слева в фуражке стоит полковник Ортюков. За его спиной находится могучее сооружение из бревен, вокруг которого, а также на верхнем бревне, расположились его подчиненные. Такое расположение участников строительства не случайно, они показывают нам масштаб сооружения и не закрывают в центре самое главное, ради чего все это было затеяно. В зоне № 8 видна очень необычная вещь, условно названная «колесо Отортэн» и о которой будет сказано чуть позже.

Рисунок 13 Кран-балка полковника Ортюкова и «колесо Отортэн»

В первую минуту, глядя на эти бревна, все задают вопрос — для чего все это сделано? А это полковник Ортюков, благодаря своему боевому опыту, полученному во время Отечественной войны, из подручного материала соорудил примитивный подъемный механизм, что-то вроде кран-балки. Перебросив через верхнее бревно три-четыре веревки, несколько человек, потянув их на себя, могут поднять что-то очень тяжелое. То, что собрался поднимать полковник, хорошо видно на рисунке 14, где дан крупный план зоны №8. Здесь мы видим какое-то ажурное колесо. Те, кто немного пожил при социализме, сразу скажут, что оно очень похоже на колесо советского лунохода, легкое и прочное. Но очевидно, что не ради этой легкой вещи построили циклопическое сооружение. Колесо было только частью тяжелого механизма, основная масса которого была погружена в болото. Вот чтобы достать из болотной грязи эту неподъемную находку Дятлова и было сделано из бревен это мощное приспособление полковником Ортюковым и его командой.

Рисунок 14 Крупный план зоны №8 «Колесо Отортэн»

Здесь же надо сказать, что эта кран-балка тем более не предназначалась для того, чтобы достать из ручья последних четверых погибших Дятловцев. Их тела просто на руках выносили поисковики из ручья.

Следующая фотография неназванного поисковика, представленная на рисунке 15, еще более ярко показала нам свой постановочный характер для выделения в ней главного.

Рисунок 15 «Тарелка» в тулупе

Здесь все участники съемки находятся компактно в центре, но полковника Ортюкова среди них нет. Но чтобы все знали, из какой они команды, на переднем плане слева воткнута в снег лыжная палка с полковничьей папахой наверху. Ну а главный виновник фотосъемки расположился на почетном месте впереди всех, да еще с комфортом на тулупе в зоне №9. Что находится в этой зоне хорошо видно на рисунке 16.

Рисунок 16 Крупный план зоны №9 «Тарелка»

Многие наверняка подумают, что это миниатюрная копия знаменитой тарелки. Но скорее всего это небольшая деталь от неизвестного аппарата, так как сами туристы-спортсмены вряд ли принесли эту штуку сюда с собой в феврале 1959 года.

Здесь надо особо отметить то, что всех участников поиска погибших туристов предупредили в одной серьезной организации, что они не имеют право говорит о том, что они увидят здесь. Но про то, что нельзя и показывать их находки, забыли сказать. В итоге из 1959 года поисковики прислали нам свои замечательные картинки, на которых они молча стоят, но всем своим видом говорят нам: Смотрите внимательно на нас и делайте правильные выводы из наших находок.

В конце данной статьи кратко подведем итоги анализа рассмотренных фотографий. Полковник Ортюков и его команда на месте гибели туристов обнаружила аппарат Дятлова, тела трех неизвестных, неподъемное устройство, тарелку и мелкие детали — телефонную трубку и пульт управления.

Следователь, который вел уголовное дело без номера о гибели туристов группы Дятлова в районе горы Отортэн, прокурор-криминалист из города Свердловска товарищ Иванов очень искренне закрыл в мае1959 года это дело своей знаменитой фразой: «… причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии». Он был абсолютно прав, так как вынос этой материализованной стихийной силы из снежной пещеры в виде аппарата Дятлова он сам лично наблюдал, опираясь на лыжную палку ( см. вторую часть статьи, рисунок 7 )

А про Дятлова и его товарищей в этом походе можно сказать, что это мужественные ребята, они сознательно шли на поиски таинственного аппарата, а все неизвестное всегда таит в себе угрозу. Поэтому их гибель надо приравнять к несчастному случаю при проведении испытаний с технически сложным устройством. Если найдется общественная организация, которая будет ходатайствовать в соответствующих органах о награждении всех членов группы Дятлова орденом Мужества (посмертно), то многие граждане России присоединятся к этой просьбе.

В заключении хочется сказать, что как мы выяснили по фотографиям Мохова и других гражданских поисковиков, в начале февраля недалеко от горы Отортэн Дятлов со своими товарищами нашел очень много необычного, затем по его наводке полковник Ортюков со своей командой повторно все это обнаружил. За выносом ценного груза наблюдали как военные, так и гражданские люди, а также представители прокуратуры Иванов и Темпалов. Поэтому, если военным в силу специфики их деятельности задавать какие-либо вопросы по этому делу бессмысленно, то прокуратуре вполне резонно задать вопрос: Где аппарат Дятлова ? Это же вещественное доказательство с места трагедии.

P.S. Пока Прокуратура и Следственный комитет России в качестве причины гибели группы Дятлова будут говорить только о лавине, снежной доске или о чем-то подобном, до тех пор для всеобщего обозрения будет фигурировать одно общипанное уголовное дело без номера со странной датой его открытия. Но это будет означать только то, что аппарат Дятлова продолжает быть огромной ценностью для нашего государства с точки зрения обороноспособности и время сообщения широкой публике о его существовании еще не пришло.

Так же надо учитывать и то, что возможно руководство нашей страны уже готово публично отдать должное героизму группы Дятлова и открыть некоторые детали этого дела, но для большинства людей, общественных и церковных организаций на планете Земля это может обернуться слишком сильным потрясением и поэтому им приходится выжидать. Как говориться «Мал аппарат, да очень дорог» во всех отношениях.

Находки Дятлова по АПВЕРГИДу. Часть 1 Аппарат

Находки Дятлова по АПВЕРГИДу. Часть 2 Кто-то рядом с аппаратом

Автор: АПВЕРГИД (АПпаратная ВЕРсия ГИбели Дятловцев)