Начальник ВПМ Игорь Смыков награждён медалью «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией»

Вечером 19 декабря 2016 года в рабочей резиденции Главы Приморской митрополии состоялся торжественный прием по случаю открытия памятника Николаю II в г. Владивостоке. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин вручил начальнику Войсковой Православной Миссии Игорю Евгеньевичу Смыкову медаль «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией» 2 степени.

Высокой православной награды с изображением Порт-Артурской иконы Божией Матери, Игорь Смыков удостоен «Во внимание к усердной помощи Владивостокской и Приморской митрополии и в связи с открытием памятника Царю-Мученику Николаю в богоспасаемом граде Владивостоке».

18 декабря 2016 года, в воскресенье, накануне празднования дня памяти святителя Николая Мир-Ликийских чудотворца в Покровском парке у стен Покровского кафедрального собора был торжественно открыт бюст последнего русского императора Николая II, причисленного к лику святых как Страстотерпца. Это событие приурочено к отмечаемой в этом году знаменательной дате – 125-летию посещения Владивостока Цесаревичем Николаем Александровичем — этот юбилей широко отмечается в Приморском крае весь 2016-й год, в рамках «Царских дней». Так, накануне, 17 декабря состоялась презентация книги известного приморского краеведа Н.Г.Мизь «Романовы во Владивостоке».

Памятник установлен по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина при содействии Войсковой Православной Миссии. К открытию памятника делегация Войсковой Православной Миссии прибыла из Москвы с чудотворной мироточивой иконой Царя-Страстотерпца Николая II. Делегация доставила во Владивосток горсть земли из Ганиной Ямы – места, куда в июле 1918 г. были привезены для уничтожения из ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской семьи и их верных слуг.

По окончании воскресной Божественной литургии митрополит Вениамин, духовенство Покровского собора и прихожане прошли крестным ходом к памятнику, пока ещё накрытому белым полотном. После молебна владыка Вениамин окропил памятник святой водой.

Завершая церемонию открытия памятника, Глава Приморской митрополии положил в специальную урну у памятника землю, привезенную из Ганиной Ямы.

Фото: Пресс — служба Владивостокской митрополии.