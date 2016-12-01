Начальник ВПМ Игорь Смыков награжден медалью «За заслуги» РИСИ

30 декабря 2016 г. в конференц-зале Российского института стратегических исследований (РИСИ) прошло заседание НБФ «Наследие».

Директор РИСИ Леонид Петрович Решетников вручил медаль «За заслуги» президенту РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа», начальнику Войсковой Православной Миссии Игорю Евгеньевичу Смыкову.

Вручавший награду директор института Леонид Петрович Решетников в приветственном слове отметил большой вклад И. Е. Смыкова в развитие общественно — политического спектра России, в установление и углубление плодотворных связей РИСИ с ведущими православными структурами России и Зарубежья, сохранение наследия исторической России, большой личный вклад в развитие народной дипломатии.

Игорь Смыков сердечно поблагодарил руководство РИСИ за свое награждение и отметил, что миссия Войсковой Православной Миссии, как и следует из ее названия, заключается, прежде всего, в сохранении и пропаганде духовных, военных и культурных традиций исторической России, укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, просвещения народа о духовном подвиге царей, вождей и воинства России, много веков созидавших Святую Русь, и, волей Божией, сколотивших огромную державу от Черного моря и Балтики до Тихого океана.

Наша справка:

Российский институт стратегичеcких исследований (РИСИ) – крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом Российской Федерации.

Главная задача РИСИ – информационное обеспечение Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Совета Безопасности, аппарата Правительства, министерств и ведомств. РИСИ предоставляет экспертные оценки, рекомендации, готовит информационно-аналитические материалы для вышеуказанных структур.

РИСИ:

занимается вопросами обеспечения национальной безопасности, изучением взаимоотношений России с другими странами;

анализирует и прогнозирует тренды политических и социально-экономических процессов на глобальном и региональном уровнях;

исследует возможные пути сохранения стратегической стабильности в новых геополитических условиях и оценивает факторы стратегического риска;

рассматривает способы урегулирования кризисных ситуаций, угрожающих глобальной и региональной стабильности, а также уделяет большое внимание борьбе с терроризмом;

противодействует фальсификации истории на постсоветском пространстве.

Научно-аналитическую работу РИСИ осуществляют: Центр исследования проблем стран ближнего зарубежья; Центр гуманитарных исследований; Центр Азии и Ближнего Востока; Центр экономических исследований; Центр евроатлантических и оборонных исследований.

Региональные центры РИСИ находятся в Симферополе, Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Архангельске, Челябинске и Владивостоке. За рубежом информационно-аналитическая работа ведётся представителями Института в Польше, Финляндии, Франции, а также постоянным представительством РИСИ в Сербии и аналитическим центром в Приднестровье.

Среди научных сотрудников и экспертов РИСИ – 13 докторов и 40 кандидатов наук. Институт организует практики для студентов и аспирантов вузов России и зарубежья.

РИСИ издаёт серию книг, монографии, сборники по материалам круглых столов и конференций, периодические издания «Российский вектор» и «Аналитические обзоры РИСИ», журнал «Проблемы национальной стратегии» входящий в список изданий, рецензируемых ВАК РФ.