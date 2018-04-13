Начали в России заботиться о малом бизнесе, значит, ему конец

«Благими намерениями вымощена дорога в ад, а добрыми делами – дорога в рай».

Только-только закончились президентские выборы в России. Как будто ждали и уже в конце марта 2018 г. в Вологде городская власть (с благой целью заботы о развитии малого бизнеса) по сообщениям в новостях по областному телевидению — снесла по городу свыше сотни торговых ларьков, павильонов предпринимателей (с плодоовощной продукцией, пирожками, печеньем, мороженым и прочей мелочью).

Словно раны на земле в городе – зияют пустые места от вырванных ларьков.

Как это можно оценить? — Так раньше поступали разве дикие племена варваров монголо-татар во времена нашествия, да банды польско-литовских интервентов. Разрушить, разграбить, уничтожить. — Это такая забота о развитии малого бизнеса или может быть это государственный подход к делу?

В условиях безработицы предпринаматели безо всякой помощи государства сами создали для себя рабочие места, на свои жалкие средства поставили в городе на свободном участке (в 10 — 20 кв. м.) на голой земле торговый ларёк. Благоустроили за свой счет вокруг территорию (подходы). Никому не мешали. Худо-бедно со своих маленьких доходов, платили какие-никакие налоги.

Так нет, к ним пришли — причинили морально-материальный ущерб, ограбили, лишили работы (несколько сотен человек). А за этими людьми ведь стоят их семьи.

Кто их будет содержать, куда люди пойдут работать?

Может быть в Вологде благополучие?

– Опять же нет. Так доуправлялись, что бюджет города и области банкрот – получает помощь из федерального бюджета. Из-за безденежья даже в старейшей городской больнице закрыли целое отделение ЛОР.

Рабочих мест в городе не хватает. В городском центре занятости безработным платят мизерное (ниже прожиточного минимума) пособие по безработице.

Народ в России от неуверенности в завтрашнем дне живёт в постоянной тревоге. Люди в молодом возрасте болеют, от стрессов и болезней умирают, мало детей рождается. Ежегодно на 0,5 – 1% вымирает народ. Например, в Вологодской области на 1.01 1992 г. было – 1.353 млн. человек, а осталось на 1.01. 2018 г. – 1.176 млн.

В России по стране миллионы квадратных километров пустой территории.

По гектару земли бесплатно в восьми регионах вымирающего Дальнего Востока всем желающим раздают. А тут, как «собака на сене» — 10 м. пустующей земли жалко.

Разве до этих несчастных предпринимателей кому-то есть дело?

До людей дела нет, а вот до их мизерных доходов, наверное, у кого то — есть.

Не нравится вид бедных киосков – помогите (на это и средства из федерального бюджета выделяются) – поставьте им новые. Не можешь помочь – не мешай. Возможно, здесь есть и другой аспект, что дали взятку кому то из чиновников. И тем самым крупные «сетевики» разом устранили своих многочисленных мелких конкурентов.

Характерно, что после сноса мелких ларьков в сетевых гипермаркетах Вологды поднялись цены на фрукты. Например, в торговой сети магазинов «Магнит» в марте (до сноса ларьков) бананы стоили 68 руб. за 1 кг., а после на 50% дороже — 105 рублей.

Знает ли наш покупатель, что в местах выращивания бананов их оптовая цена — 10 центов (5 рублей за 1 кг.). Но мелкому бизнесу торговые таможенные барьеры не преодолеть, а развиваться ему не дают – уничтожают, сносят ларьки и павильоны.

Разгромили не только предпринимателей – причинили ущерб всем.

Уничтожили рабочие места — раз, народ от роста цен беднее стал — два, государство не получит прибыль от их работы – три, безработным выплатит содержание – четыре..

Когда уничтожается конкуренция, то цены поднимаются, и люди беднеют.

Например, то же самое происходило и в начале XX века в США. Американские монополии, таким же образом, уничтожили у себя мелкий бизнес, а затем в сговоре между собой взвинтили цены. Наступил кризис. — И после этого до правительства США дошло – насколько опасны для народа и государства «монополии — людоеды».

4 апреля 2018 г. Президент РФ В. Путин, выступая в Москве в Кремле на Государственном Совете по вопросам развития малого бизнеса и конкуренции, специально, заострил внимание присутствовавших там министров правительства и губернаторов, на то, что в цивилизованном западном мире капитала – монополизм одно из самых тягчайших преступлений, наравне с убийством. И потому опасности от влияния монополизма для экономики России надо уделять самое пристальное внимание.

А ведь так оно и есть. – Вышвырнули людей вместе с ларьками, уничтожили их имущество – отчасти ведь убили их. Люди получили психологическую травму.

Но можно же было сделать для народа и государства полезное дело.

Например, заключить с предпринимателями договора на аренду этих несчастных 10-20 кв. м. земли и помимо налогов с предпринимателей получать в городской бюджет ежемесячно арендную плату.

Мало того, самим городским властям можно было помочь благоустроить их торговые точки. Наконец, построить им современные, красивые павильоны.

Но только не мешать, не уничтожать рабочие места и людей, а помочь им.

Не многим ранее, спрашиваю одного продавца в Вологде в маленьком торговом овощном павильончике: «У вас фрукты дешевле, чем в гипермаркетах, почему вы, хотя бы рекламную «раскладушку» с ценами снаружи не поставите? Покупателей будет больше».

Отвечает: «Я бы так и сделал, да нельзя, власти придут — за рекламу оштрафуют».

Вот так запретами, штрафами и законами уничтожают бизнес и самих людей.

— Разве это не понятно?

Если хочешь развивать экономику, то подойди и спроси у предпринимателя – чем вам, уважаемый, можно помочь? Чтобы вы лучше работали, чтобы сами создавали рабочие места, инвестировали в свой бизнес и больше бы платили налогов в казну?

Теперь же, конечно, этого не сделать. – Вышвырнули, разорили людей.

Более того, наученные горьким опытом, получив ущерб, эти люди сделают для себя вывод, — что в России честным открытым бизнесом заниматься нельзя.

Сегодня вы не дали человеку честно заработать своим трудом, а завтра он пойдет – у вас же украдет что-нибудь, ограбит вас вечером, и сделает ещё целый «букет» преступлений, не дай бог кого-нибудь в сердцах убьёт.

Так, разоряя людей, плодится нищета и криминализируется общество.

Зачем вы создаете государственные центры помощи малому бизнесу?

Зачем вам бесполезные уполномоченные по защите прав предпринимателей?

— Если делами своими разоряете и убиваете предпринимательство.

Сказано: «Благими намерениями — вымощена дорога в ад, а дорога в рай – сделана добрыми делами». Не благие намерения, а дела определят результат.

В Правительстве России поставили задачу увеличить долю доходов в бюджет от малого бизнеса. — Так вот, при пренебрежении конституционными правами и свободой людей, никогда этого не достичь. Навредить – сделаете, а вот помочь – не сможете.

Другой древнекитайский мудрец Лао-Цзы предупреждал: «Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников».

Хотите развивать бизнес в стране – не мешайте заниматься делом.

Вчера разорили предпринимателей в Москве, сегодня в Вологде, а завтра это заразное дурное дело будет повсюду в стране.

Как можно исправить дурное дело?

Пусть федеральная власть потребует от местной (вологодской) – извиниться и вернуть все торговые киоски назад, либо предоставить им лучшие места (по желанию предпринимателей). Как снесли, так и вернуть. Это и будет доброе государственное дело.

Вообще же корни российских экономических проблем глубже.

— Надо освобождаться от господо-рабского сознания. Менять взаимоотношения власти «чеховских держиморд» и бесправного человека. — Ставить вперёд права и свободу человека, а прежде и одновременно, развивая нравственность и культуру в обществе.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда