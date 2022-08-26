Следом за польскими СМИ немецкое издание Bild выпустило хвалебный материал о главкоме ВСУ Валерии Залужном. Он называется “Валерий Сильный: этот генерал дарит Украине надежду”.

В самом начале утверждается, что Залужный “является героем не только для солдат, но и для значительной части населения”.

“Наблюдатели верят, что популярный генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского после окончания войны”, – пишет газета.

“Генерал-герой” Залужный (так его именует Bild) “сыграл огромную роль в том, что Украина все еще существует»

По информации Bild, “действующий президент Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец”.

Интересно сопоставить эти публикации с тем негативом о Зеленском и его окружении, который в последнее время появился в западных СМИ. Президенту Украины вспоминают коррупционные скандалы, расхищение западной помощи, оружие, которое уходит на «черный рынок». Главе офиса президента Ермаку припомнили «вагнергейт» и обвинили в работе на Кремль…

Хозяева Украины весьма недовольны Зеленским и его окружением и намекают ему что «незаменимых у нас нет». На Западе очень не любят когда их марионетки начинают воображать себя самостоятельными политическими игроками.