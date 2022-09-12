На Украине будут судить учителей, которые обучали школьников по российской программе. Об этом сообщила местным СМИ украинский вице-премьер Ирина Верещук.

По её словам, преподавателей из России будут судить по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Статья предусматривает до 12 лет заключения. Верещук подчеркнула, что учителей не будут рассматривать в качестве пленных и обменивать.

Что касается украинских педагогов, которые согласились работать по российской программе, то они предстанут перед судом за коллаборационизм (до 15 лет), добавила вице-премьер.

Источник в ВГА Харьковской области сообщил, что в регионе не было российских учителей, которые могли быть привлечены к ответственности за преподавание по российской программе.