9 июля 2017 года. Воскресенье.

16-20

Тихвинской иконы Божией Матери

На смерть Художника

(кончина Ильи Сергеевича Глазунова)

Отошёл ко Господу Великий Глазунов. На 88-м году жизни. Илья Сергеевич был не только грандиозным Русским Художником, но и крупнейшим общественным и государственным деятелем Российской Державы. Но самое главное то, что он всегда стоял за Русских. Он из той великой плеяды деятелей культуры, которые плечом к плечу стояли за Россию и Русских. Многие из них уже ушли от нас: отец Николай Псковоезерский, Старец всея Руси отец Кирилл (Павлов), Владыка Иоанн (Снычёв), отец Дмитрий Дудко, Игорь Шафаревич, Сергей Симанов, Юрий Жуков, Василий Шукшин, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Карпец, Вячеслав Клыков, Георгий Свиридов, Владимир Солоухин, Валерий Балабанов — какая рать воистину великих Русских людей, в прямом смысле слова душу свою полагавших за други своя. Ведь главная — «Русская» заповедь Евангелия, оставленная нам Господом нашим Иисусом Христом так и звучит: «Нет больше той любви, как если кто душу положит за други своя!»

Поразительно, как вся эта Русская когорта в невероятно трудных условиях какого-то прямо-таки древневавилонского коммунистического режима, час за часом, изо дня в день, боролась, пробивая бреши в базальтовых стенах русофобской, антиправославной, атеистической идеологии и добивалась, и добилась огромных результатов. Ибо стоит на Славянской площади памятник учителям Словенским Кириллу и Мефодию. Стоит на истоке Мясницкой улицы прекрасная, единственная в мире Академия Живописи, Зодчества и Ваяния, выпускающая замечательных художников, воспитанных в той Русской школе и традиции, которую в течение целого века изуверскими древневосточными методами пытались искоренить разные ЛЕФы, РАППы и ВХУТЕМАСы и их идеологи Троцкие, Брики и Авербахи… Действительно, Россия до сих пор жива только Божьим чудом. Совершенно непонятно, как в эти годы красного кровавого лихолетья жили, творили и создавали Русские гении, такие как Есенин, Корин, Барановский, Рубцов, Свиридов и Глазунов. А ведь против них шла такая война на уничтожение, какая и в страшном сне не представлялась художникам и поэтам других эпох. И дело тут не в социализме и капитализме. Рафаэль написал Сикстинскую Мадонну при феодализме. А Фидий творил при рабовладельческом строе. А Гомер при родоплеменном. Дело не в «общественно-экономической формации» и не в «борьбе классов» — дело в невероятных, запредельных русофобии и антирусизме, и «зверином оскале» воистину люциферианского бунта против Традиционной России, против непостижимой, вызывающей дьявольскую ненависть у адептов Международного Космополитического Интернационала, целью которого было, есть и будет уничтожение Русской Весны, Русского Мира, Русской Монархии, а самое главное — Русской Веры и Русского Бога.

— Силен Русский Бог! — с ужасом восклицали воины Мамая на Куликовом поле, глядя на хоругви с изображением Нерукотворенного Образа Господа нашего Иисуса Христа, и в страхе всей своей ратью бежали в Сарай…

И вот наступили времена нового ига, когда враг воистину «скорпионом» стал истязать Русскую землю и пиявкой высасывать кровь из Русских людей. А они — наши герои, поэты, художники, композиторы, писатели, ваятели, учёные, инженеры — насмерть стояли за нее в этой великой и трагической новой Куликовской, длящейся уже век битвы, которая не только не закончилась, но даже вновь набирает сейчас силу. И если в прозе таким героем-вождем был Валентин Распутин, в музыке — Георгий Свиридов, в ваянии — Вячеслав Клыков, то в живописи и в воспитании целой плеяды прекрасных русских художников вождем был Илья Глазунов.

Поражает размах его полотен — этих гигантских фресок, на которых изображен страшный «некалендарный» век. Вот он весь, начинается на полотне «Россия», где в первом ряду стоят святой отрок Цесаревич Димитрий Рюрикович и святой отрок Цесаревич Алексей Романов. И тут же все гении России. А справа татарское иго, а слева в адском зареве несется тройка, и в ней черти — Троцкий, Ленин, Свердлов, а за ними несется ад…

А вот середина века: в центре в огромном океане крови, плывет гроб и в нем «отец народов» Иосиф Сталин. А над ним с задумчивым лицом визионера — Гитлер. А ниже справа — ансамбль «Битлз». А над всем на облацех Господь Бог наш Иисус Христос, который смотрит на нас и говорит:

— Не бойся, малое стадо, Я победил мiр!

И ещё одна картина встает пред глазами: Храм Божий. Идет Божественная Литургия. Епископу и клиру предстоит вся Россия. Офицеры, учителя, врачи, простые русские мужики и бабы, старики, дети. А в это время в храм врывается анти-Россия во главе с чекистом в пенсне и с маузером в руке. И вот они внимательно смотрят друг на друга. Монах на амвоне в клобуке и мантии с золотым крестом, преграждающим путь преисподней, и интеллигентный, похожий на Свердлова чекист с бородкой, в кожаной куртке. А за ним идет вся та «сволочь», опираясь на которую красные сектанты совершили люциферианскую революцию… Тогда, в начале века, ад вышел на землю в России, и жег ее, и терзал, и пытал, истязал и уничтожал… Затем идет полотно «Раскулачивание» — страдальческие лица крестьян, женщин, старух, детей — смотришь на все эти великие полотна Ильи Сергеевича, и в голове сами начинают звучать строчки:

Россия, нищая Россия,

Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые, —

Как слёзы первые любви…

Потом какие-то другие, не известно, откуда приходящие:

На землю пасть и зарыдать,

И Родину в себе услышать,

И землю Русскую обнять,

И ветер, что Россией дышит…

Вот какие строки навевает творчество Великого Русского Художника Ильи Глазунова.

Вечная тебе Память, Илья Сергеевич, и огромная благодарность в душах всех Русских людей.

Впереди Царство Небесное…

День преставления Ильи Сергеевича Глазунова.

Празднество Тихвинской иконы Божией Матери.

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ