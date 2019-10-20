На продовольственной базе в Ростовской области выявлены нарушения правил маркировки

12,7 тонн овощей и фруктов с нарушением правил маркировки обнаружили таможенники на продовольственной базе в Ростовской области

В ходе совместного проверочного мероприятия на одной из продовольственных баз Ростовской области должностные лица Южного таможенного управления, Южной оперативной таможни, представители Россельхознадзора и прокуратуры выявили крупную партию фруктов и овощей без маркировки.

Должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного таможенного управления совместно с сотрудниками Южной оперативной таможни, а также должностными лицами Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия и Южной транспортной прокуратуры в целях выявления мест хранения и реализации санкционной сельскохозяйственной продукции проведен таможенный осмотр помещений и территорий плодовоовощной базы, расположенной в Ростовской области.

В ходе проверочного мероприятия была обнаружена партия болгарского перца весом более 1,2 тонн, расфасованного в коробки черного цвета со следами сорванной маркировки. Обнаруженный болгарский перец был изъят представителем Россельхознадзора и уничтожен, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Кроме того, в ходе осмотра были обнаружены яблоки весом более 10 тонн и хурма весом около 1,5 тонн, упакованные в ящики без нанесенной на них необходимой маркировки. Информация об указанном нарушении передана в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.