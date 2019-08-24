На перепутье: геополитические перспективы Русского мира в становлении глобального социума

«Подлинно, не знать самих себя – крайнее безумие,

хуже умопомешательства. Последнее есть болезнь невольная,

а первое есть следствие развращенной воли» (Иоанн Златоуст)

Современный этап исторической жизни России характеризуется в максимально широком геополитическом контексте как эпоха глобализации человеческого сообщества и его консолидации в единое целое. Основанием такого объединения служит духовная суть человека, его способность постижения «универсальных законов» коллективной деятельности людей, формирования их всеобщего разума и утверждения научного интеллекта определяющей силой в созидании будущего. Однако разразившийся в новом столетии пожар гибридной Мировой войны, термоядерной по своим разрушительным возможностям, говорит об отсутствии в современном социуме должных потенциалов конструктивного мышления, что грозит гибелью всему человечеству. Эта вспышка нового военного безумия в жизни мирового сообщества опалила своим жаром и пространство Русского мира, свидетельством чего стал гражданский конфликт на Украине, надорвавший братские узы между малороссами и великороссами, расколовший украинский народ на «русских» защитников самостийной Украины и «либеральных» приверженцев Западной цивилизации.

Пламя гражданской войны на Украине, угрожая перекинуться на территорию Беларуси и РФ, требует от политической элиты этих стран умных решений и решительных действий в замирении конфликтующих сторон. Высший уровень осмысления и целенаправленного преодоления главных проблем общественной жизни представлен волей государства как генерального субъекта реализации практического разума национального сообщества в утверждении лучшего будущего. Но практический разум коллективных действий людей жестко привязан к местным условиям их гражданской жизни: поэтому продуктивное разрешение кризиса украинского социума предполагает «целостное», предельно полное самоопределение его государственного ума, диктует необходимость «грамотного», максимально «корректного» совмещения в функционировании общественного организма императивов социального универсализма и национального прагматизма. Поскольку гражданский взрыв на Украине грозит обвалом и другим основным частям Русского Мира в лице Беларуси и РФ, постольку необходима тщательная коррекция механизмов жизнедеятельности и этих социальных систем. Таким образом, события на Украине обнажили своими разрушительными последствиями крайне опасное расхождение между универсальными, созидательными требованиями современной эпохи, выражением которых служит научный интеллект, и особым характером общественно-политического устройства главных этнокультурных конструкций Русского Дома.

Научный интеллект, убежденный в закономерной, разумной организации природного бытия, требует и от людей осмысленной политики в построении социальной реальности, выправляя человеческий разум в понимании окружающей действительности историческими фактами, когда связь исторических событий становится наглядным руководством в познании внутренних закономерностей социального процесса. В этой исторической ретроспекции нынешние события на Украине выглядят как продолжение и углубление общероссийского мировоззренческого кризиса 90-х годов, связанного с утратой народными массами тогдашнего СССР какого-либо доверия наставлениям коммунистической идеологии, отставшей от жизни, и последующим распадом страны, определившим расхождение народов бывших советских республик по разным геополитическим ориентирам мирового сообщества.

Первыми показателями для граждан постсоветской РФ неверного характера их социально-политических установок в реализации будущего стали вооруженные столкновения в Москве 1993 года между приверженцами Президентской и Парламентской ветвей власти, а также последующие кровавые события на Кавказе, связанные с вспышкой местного национального экстремизма и политического сепаратизма. Очередным свидетельством ложности социального выбора русским людом своих общественно-политических ориентиров в обустройстве постсоветской действительности стала нарастающая в начале нового века гражданская конфронтация на Украине. Этот идейный раздор социальных сил страны в определении ее исторических перспектив привел в итоге к Киевской «революции достоинства» 2014 года, референдуму населения Крыма о вхождении полуострова в состав РФ и возникновению Луганско-Донецкой Народной Республики как независимого от новой киевской власти государственного образования, выступающего за политический союз с большой Россией. Благополучие всего Русского мира зависит ныне, прежде всего, от прекращения войны на Украине между поклонниками Запада и защитниками русско-украинского братства. Усиление военного противоборства между Киево-Львовской и Луганско-Донецкой государственными сообществами свидетельствует со всей трагической очевидностью о невозможности устранения конфликта и достижения гражданского мира на Украине традиционными общественно-политическими средствами равноправных переговоров и взаимных уступок враждующих сторон: каждый из участников конфликта категорически убежден в собственной «правоте» и не намерен в чем-либо уступать «сопернику».

Идейная непримиримость враждующих сообществ современной Украины обусловлена не только затмением их державного разума в проектировании будущего, но также особым характером украинской земли, ее благодатью, обещающей жителям чудесные дары своей природы, пробуждающей у них чрезмерную «любовную страсть» к обретению ее плодов. Как «любовник» не может остановиться в борьбе за свою «избранницу», так и украинские политические силы не могут усмирить свою «политическую страсть» в овладении Украиной. В нравственно-психологическом освещении украинской действительности природная благодать страны, многолюдность и жизненный настрой ее граждан оказываются силами, постоянно пробуждающими у них повышенные хозяйственно-прагматические потенции, требующие своего удовлетворения уже сегодня, не откладывая собственные запросы на завтра. Такая повышенная хозяйственная склонность украинской натуры утверждает экономические проблемы главным направлением реализации политической воли украинского государства, нацеливая его правоохранительные структуры на преодоление постоянно возникающих конфликтов «личных интересов» хозяйствующих субъектов, на обустройство и всемерное совершенствование «настоящего» в жизни украинского социума.

Особая «чувственная страсть» к присвоению «щедрот» украинской земли воспитывает ее население как общество стихийных «предпринимателей» и «прагматиков», ищущих «экономической выгоды» в осуществлении общественного прогресса и жаждущих обеспечить себе прежде всего хозяйственное процветание, полагающих высший смысл собственных усилий в обретении натуральной полноты своей жизни. Хозяйственно-экономическая страсть украинской натуры прямо-таки «прет» из недр украинской почвы и нацелена на получение максимальной «прибыли» земных благ, возбуждая в украинском обществе дух индивидуализма, соперничества в стремлении к жизненному успеху и представляя собой в конечном выражении культ «настоящего». Хозяйственно-экономическая натура, естественная склонность украинского социума к земным благам обрела наиболее полновесное удовлетворение во времена СССР: именно тогда Украина получила наибольший объем вложений в рост своих производственных мощностей. Поэтому нынешние экономические провалы постсоветской Украины свидетельствуют со всей очевидностью о полной хозяйственной недееспособности ее политического руководства.

Данные провалы говорят, что преодоление национального кризиса на Украине, достижение социального примирения ее гражданских сил и экономическое возрождение страны возможны лишь при подключении к политическому процессу высших духовно-нравственных потенциалов общественной жизни, представленных религиозными убеждениями народных масс. Военный конфликт на Украине может быть остановлен лишь высшим авторитетом православной религии как главного исповедания основной части населения страны. Век назад кровавая беспощадность и продолжительность братоубийственной войны в России была вызвана существенным падением церковного авторитета в глазах русских народных масс. Также и сегодняшний украинский гражданский конфликт обусловлен в немалой степени церковным расколом украинского православия, религиозным разобщением и взаимным противоборством православного населения. Другими словами, главной социальной первопричиной нынешнего гражданского безумия на Украине является организационный раскол ее православной церкви.

Лишь максимально полное восстановление авторитета православия может вернуть гражданский мир на украинскую землю, что требует от ее жителей признания «теократии» наиболее «органичной» формой государственно-политического устройства украинского социума, максимально независимой от частных интересов каких-либо гражданских группировок в претворении социальной действительности. Для нисхождения божьей благодати на украинскую землю, обеспечения религиозной основательности ее политической жизни и соблюдения православных канонов в развертывании социальных процессов необходимо скорейшее введение на Украине теократической формы правления, когда все политические силы признают авторитет и наставления Главы Украинской Православной Церкви. Только теократия способна обеспечить будущее возрождение украинского социума: православная церковь должна освятить своим праведным Словом гражданское бракосочетание этнических малороссов с Украинской Землей.

Гражданское замирение на Украине достижимо лишь при утверждении религиозно-церковной власти в стране, близкой по социальным скрепам теократической форме правления в Иранской республике, когда над светской властью возвышается власть духовная: лишь религиозный авторитет способен надежно загасить пламя гражданской войны в обществе. Но если мир на Украине достижим лишь при утверждении теократии, то религиозная жизнь страны ни в коем случае не может определяться извне, а требует своего полнейшего суверенитета. Теократия как форма государственного правления не может быть зависимой от какой-либо чужой земной воли, помимо Воли Божественной: убедительным примером невозможности реализации полноты «религиозной власти» в условиях иноземного военно-политического диктата служит жизненная судьба современного лидера тибетского буддизма Далай-Ламы XIV.

Однако одного лишь социально-гражданского, формально-юридического, вполне «светского» организационно-правового объединения и самоутверждения ныне разобщенных православных церквей Украины еще не достаточно для возвращения мира на украинскую землю. Для этого необходимо не только достижение согласия церковных иерархов украинского православия, заключения между ними «общественного договора» о границах собственных полномочий, но требуется еще восстановление нравственного доверия к церкви со стороны православного населения страны как социального носителя «божьей благодати», когда «церковь» признает себя лишь исполнителем «Святой воли». Мир вернется на Украину тогда, когда возродится полнота православной веры в сердцах и повседневных делах украинских граждан, уверовавших в достойные основания воссоединения православных общин и готовых следовать наставлениям единой церкви. Наиболее верный путь к возрождению такого доверия и каноническому самоопределению Украинской православной церкви — это идейный и организационный возврат к Древнему православию Киевской Руси: все остальные пути к достижению религиозного единства украинского социума не будут исторически оправданными церковной традицией. Киев должен сегодня вновь подтвердить незыблемый характер своего древнего выбора православной веры в качестве главного руководства исторической жизнью украинского общества.

Если нравственным итогом политического развития независимой Украины стала острая внутренняя необходимость введения теократической формы правления, то возникшие на рубеже веков внешние угрозы будущему РФ определили главным направлением реализации ее государственной воли усиление военной мощи страны, продемонстрировавшей в новом столетии стремительный рост своих боевых возможностей на основе политической организации общества в форме выборной, «президентской автократии». И такой «автократический уклон» в укреплении постсоветской российской власти вполне объясним геополитическими обстоятельствами жизни страны: гигантский размах земельных владений РФ требует от властных структур страны обеспечения, в первую очередь, неприкосновенности ее границ, защиты территориальных владений. Поэтому генеральная политическая линия в развитии современного российского государства связана с культивированием духа «прошлого», нацелена на максимальное укрепление обороноспособности российского социума. Наиболее полноценной формой реализации автократической системы государственного управления является самодержавие, когда идейно-нравственный авторитет в стране представителей какого-либо «семейно-родового сообщества» становится «социально-историческим основанием» для признания «живого круга» его детей постоянным «социальным источником» поступления новых государственных лидеров, превращаясь со временем в национальную политическую традицию.

Действительно, выглядит крайне противоречивой, если не сказать «дурацкой», очень затратная и слишком ненадежная по результатам «демократическая практика» регулярных «перевыборов» высших полномочных лиц государственной власти. Эта практика нацелена на возвышение к рычагам социального управления не «наиболее достойных» граждан, а наиболее «массовидных»: она выражает «усредненную волю» населения страны – как «лучших» ее сынов, так и «худших», пробуждает в жизни сообщества хаотические метания народных масс в поиске новых «авторитетов» и вызывает безумные расходы государственных средств на совершенно «пустые дела». Было бы более правильным назвать эту политическую «чехарду» с перевыборами национальных лидеров реализацией не «демократии», а «охлократии» в управлении обществом. А в итоге всех этих политических метаний людских масс, как показали последние президентские выборы в США и РФ, у избирателей возникают большие сомнения в правовой «надежности» полученных результатов. С другой стороны, полный провал «президентской власти» в жизни России 90-х годов также говорит не в пользу данной формы управления страной.

Концептуальная проработка правовых механизмов восстановления в России системы «самодержавной власти» является, по нашему мнению, наиболее перспективным направлением развития российского социума в условиях глобализации мирового сообщества. Признав данную перспективу наиболее верной, мы должны призвать русские национально-патриотические движения к объединению своих политических действий с усилиями представителей монархических кругов по восстановлению в жизнедеятельности российского общества политической воли «русского царя». Как свидетельствует история российского государства, лишь три генеральные Идеи определяли позитивный смысл его практической деятельности – православной Соборности, великодержавной Монархии и всемирного Коммунизма.

На сегодняшний день лишь постсоветская Беларусь смогла избежать в своем общественно-политическом развитии силового противоборства социальных сил, преодолеть опасность военно-политических столкновений гражданских масс. Но для полного устранения угрозы гражданского конфликта в белорусском обществе следует четко определить практические перспективы совершенствования его государственного устройства в соответствии с историческими традициями белорусского народа и обстоятельствами современной действительности.

Беларусь не обладает обширной территорией и потому не столь озабоченна, как Россия, максимальной концентрацией собственных усилий в деле укрепления обороноспособности страны, в повышении уровня своей боеготовности для защиты земельных владений и обеспечения незыблемости своего исторического «наследия», сохранения духа «прошлого». С другой стороны, она не имеет такой изобильной природной почвы, какой обладает Украина, и должна прилагать немалые усилия по улучшению повседневной жизни народных масс за счет внедрения в общественную практику хозяйственно-экономических инноваций и достижений научно-технического прогресса. На фоне всех этих обстоятельств главной чертой социально-исторической жизни Беларуси должна стать «научно-идеологическая» проработанность ее государственной стратегии в достижении лучшего будущего, максимальная обоснованность политических решений и действий. Подобная научная основательность в реализации политической воли государства предполагает утверждение в обществе «идеократической системы» социального управления как способа организации общественной практики на основе достижений передовой науки и признания ведущей роли научного сообщества в обеспечении продуктивного развития современного социума, в нахождении наиболее разумных путей построения лучшего «будущего».

Если РФ культивирует дух прошлого, а Украина страстно стремиться к освоению полноты благ «настоящего», то научно-философский разум Беларуси должен быть в максимальной степени заострен на познание будущего. В данной проекции именно Беларусь выступает основным идейным наследником и прямым социальным преемником исторического опыта СССР в целенаправленном созидании общества «социальной справедливости» на основе идеологии «научного коммунизма». В формирующемся ныне глобальном социуме именно Беларусь должна стать идейным лидером всего Русского мира, духовно-нравственным инициатором претворения его идеального будущего. Генеральным условием утверждения ведущей роли белорусского народа в реализации Русского будущего является разработка целостного научно-философского мировоззрения как рационального руководства исторической практикой народных масс, как продолжения и углубления научной стратегии СССР в созидании всемирного общества «социальной справедливости» (См.: Л.А.Гореликов. Главный вопрос нашего времени и разумные перспективы его «чисто русского» решения. 26.12.2017 / http://viperson.ru/articles/glavnyy-vopros-nashego-vremeni-i-razumnye-perspektivy-ego-chisto-russkogo-resheniya; Л.А.Гореликов. Русский путь в современном мире. 02.02.2018 / http://viperson.ru/articles/russkiy-put-v-sovremennom-mire; Л.А.Гореликов. Русский Разум в созидании будущего. 01.03.2018 / http://viperson.ru/articles/russkiy-razum-v-sozidanii-buduschego).

Поэтому я обращаюсь с призывом к представителям белорусской научной общественности, к интеллектуальным лидерам ее академического сообщества поддержать гражданскую инициативу по разработке и реализации социального проекта идейной, научно-мировоззренческой консолидации духовных сил Русского народа в созидании «разумного будущего». Кто, как не Вы — наследники героев-отцов Великой Отечественной войны, должен спасти Русский мир от гибели в смертельной схватке с Диким капитализмом нашего времени? Лишь Ваш научный интеллект способен защитить народы России от глобального рабства и вывести Русский мир на истинную дорогу в «справедливое», разумно устроенное будущее. Тревожный набат украинской гражданской войны стал для Русского мира грозным предупреждением близости общенациональной трагедии. Спасением от этого трагического финала русской истории может быть лишь радикальный прорыв в научном осмыслении мировой целостности, в научно-философском проектировании Русского будущего (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016 / http:/ /www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011653.htm; Л.А. Гореликов, Принцип «целостности» как генеральный императив научно-философского познания глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22417, 20.08.2016 / http: //www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011684.htm.).

Л.А. Гореликов — д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.