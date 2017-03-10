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На базе ИА Русские Новости создан Видеоканал Держава

Видеоканал-Держава
Март 10
18:05 2017
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Уважаемые читатели нашего информационного агентства, представляем вашему вниманию новый проект, созданный на базе ИА Русские Новости — Видеоканал Держава. Данный сайт запущен ещё в феврале этого года. Главным редактором видеоканала Держава (как и главным редактором ИА «Русские Новости») является Ярослав Мошков.

Видеоканал Держава – ориентирован, главным образом, на Россию и русскоязычную аудиторию стран Центральной, Западной и Восточной Европы. Рассчитан он на тех, кто любит Россию и Русский народ или просто интересуется прошлым и настоящим России и Русской цивилизации.

Несмотря на то, видеоканал главным образом предоставляет информацию о России и Русском зарубежье, тем не менее, у нас вы найдёте много интересных материалов о славянстве в целом и о Православной церкви вне РПЦ, а также о жизни в Западной и Центральной Европе.

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