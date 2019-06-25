В Совете Федерации состоялся «открытый диалог» с Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в формате«открытого диалога» провела встречу сенаторов с Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

«На территориях Дальнего Востока и Арктики сосредоточен колоссальный потенциал, реализация которого, безусловно, позволит совершить качественный прорыв в социально-экономическом развитии страны», — заявила Председатель СФ.

Валентина Матвиенко напомнила, что история становления Российского государства неразрывно связана с освоением Сибири, Арктики и Дальнего Востока. «Во все времена создание новых условий для роста местной экономики, для комфортной жизни граждан требовало особого подхода и отношения. Сегодня это задача общенационального масштаба, как неоднократно подчёркивал Президент России Владимир Путин. Общими усилиями мы должны превратить Арктику и Дальний Восток в настоящую территорию прорыва».

Председатель СФ отметила, что в стране уже есть опыт реализации крупных инновационных проектов и в Арктике, и на Дальнем Востоке. В апреле этого года Совет палаты провёл выездное совещание в поселке Сабетта на Ямале. «Мы увидели результаты этого масштабного проекта».

По словам Валентины Матвиенко, государство будет и дальше оказывать поддержку подобным проектам. «При формировании федерального бюджета мы уделим особое внимание этому вопросу».

Глава СФ добавила, что недавно принят целый ряд стратегических решений, нацеленных на развитие Дальнего Востока и Арктики. В конце прошлого года в Дальневосточный федеральный округ вошли Республика Бурятия и Забайкальский край, в феврале этого года в ведение Министерства были переданы вопросы развития Арктической зоны. «На дальнейшее раскрытие потенциала дальневосточных и арктических регионов направлены и механизмы национальных проектов».

По словам Валентины Матвиенко, предусматриваются и другие специальные программные инструменты. Например, до 1 сентября поставлена задача подготовить Национальную программу развития Дальнего Востока.

«Задачи по развитию Дальнего Востока и Арктики должны быть синхронизированы между собой во всех стратегических документах», — убеждена спикер СФ.

Председатель верхней палаты отметила, что до 1 июля в Государственную Думу должен быть внесен законопроект, устанавливающий специальные меры государственной поддержки для инвесторов в Арктической зоне.

Валентина Матвиенко также обратила внимание, что до сих пор нет базового закона о развитии Арктической зоны, подчеркнув необходимость решить данный вопрос. «Помощь в этой работе могли бы оказать профильные комитеты Совета Федерации и наш Совет по Арктике и Антарктике. Уверена, что совместными усилиями нам удастся разработать и принять этот важнейший закон».

Глава СФ отметила, что в целом, за последние годы проделана большая работа по обеспечению ускоренного развития Дальнего Востока. Государством реализован целый комплекс серьёзных мер. Принято более 30 федеральных законов. На Дальнем Востоке сегодня действуют территории опережающего социально-экономического развития и свободный порт Владивосток. Работает программа «дальневосточный гектар». Удалось снизить энерготарифы до среднероссийского уровня.

Вместе с тем Валентина Матвиенко отметила, что темпы роста промышленного производства и заработной платы на Дальнем Востоке лишь незначительно выше среднероссийских, а инвестиции, несмотря на созданные условия, растут медленнее, чем в целом по стране. Не удаётся пока преодолеть и тенденцию снижения численности населения. Увеличивается как миграционная, так и естественная убыль. «Это говорит о том, что привлекательные условия для бизнеса и для жизни людей пока не созданы, что действующие сегодня меры поддержки работают не так, как было задумано».

Валентина Матвиенко предложила внимательно проанализировать эту ситуацию, продумать работающие подходы, она призвала Совет по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ активнее включиться в эту работу.

Председатель Совета Федерации считает, что в приоритетном порядке нужно найти решения проблем, особо волнующих граждан.

Первой из них она назвала транспортную доступность и высокие цены на авиаперевозки, в том числе и на внутрирегиональные. «Это разрывает единое пространство страны. Нельзя, чтобы люди чувствовали себя «запертыми» в регионе, не могли слетать на море или показать детям Москву, Санкт-Петербург и другие наши города».

Глава СФ отметила, что пока эти вопросы удаётся решать корректировкой бюджета и субсидированием перевозок. «Правильнее было бы построить основательную эффективную систему транспортной доступности всех дальневосточных регионов. И Минвостокразвития должно играть в этом процессе, что называется, «первую скрипку».

Вторая проблема, по словам Валентины Матвиенко, связана с устаревшей системой государственных социальных гарантий для граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. «Если фиксируется убыль населения, значит, эти меры неэффективны, не мотивируют людей жить и работать на Севере». В связи с этим она предложила учесть рекомендации недавнего Форума социальных инноваций регионов, где были представлены современные решения в социальной сфере.

Также актуальным Председатель СФ считает вопрос эффективности и результативности расходования бюджетных средств. «Госпрограммами на развитие Дальнего Востока и Арктической зоны выделяются немалые ресурсы, но так и не создана комплексная система учёта расходов на достижение их показателей. Кроме того, остаются проблемы с невысоким уровнем исполнения расходов».

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что Министерство внесло Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года на рассмотрение в Правительство России. «Проект Национальной программы прошел согласование с 22 министерствами и ведомствами. Такой документ должен определить будущее развитие Дальнего Востока до 2035 года, поэтому не мог готовиться кулуарно. Мы опросили жителей Дальнего Востока, каким они хотят видеть свой регион, город, поселок. Был открыт сайт, на котором граждане оставляли свои предложения», — проинформировал Александр Козлов.

По его словам, на сайт поступило 16524 предложения. «Мы дали возможность зарегистрировавшимся гражданам голосовать за эти предложения и в итоге суммарно было отдано 455 877 голосов. Мы не ограничились сайтом, во всех муниципалитетах Дальнего Востока прошли в общей сложности 2492 встречи с жителями, в которых приняло участие более 147 тысяч человек», — рассказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. По его словам, поступившие сообщения были обобщены на уровне региональных правительств, обсуждались в законодательных собраниях.

По словам Александра Козлова, наибольшее количество предложений поступило по развитию образования и науки. Транспортная доступность на втором месте, на третьем — вопросы обеспечения жильем и комфортности проживания. Далее следует культура, социальная поддержка семей с детьми, здравоохранение, физическая культура и спорт.

«Проект национальной программы включает три основных блока: экономическое развитие, социальное развитие и конкретные меры развития каждого из одиннадцати регионов Дальнего Востока. В проекте национальной программы выделены следующие приоритеты: обеспечение конкурентоспособности условий ведения бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности ключевых отраслей, развитие инфраструктуры, поддержка экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, повышение качества работы региональных команд, развитие финансовой инфраструктуры, инфраструктуры развития высоких технологий и развитие территорий с высоким экономическим потенциалом».

Министр также затронул приоритетные направления реализации программы «Дальневосточный гектар», среди которых названы обеспечение инфраструктуры для агломераций взятых по программе участков, а также помощь людям в строительстве индивидуальных жилых домов, — сообщили нам в Совете Федерации.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов задал вопрос о сопряжении работы Совета Федерации и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров затронул тему механизмов регулирования при создании инфраструктуры «Дальневосточного гектара».

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов поинтересовался вопросом оформления земли под инфраструктуру дальневосточных агломераций.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов обратил внимание на освоение Павловского свинцово-цинкового месторождения.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Баир Жамсуев поднял тему об экологическом блоке Национальной программы развития Дальнего Востока.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Виктор Озеров поинтересовался, в частности, критериями оценки эффективности Национальной программы.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Валерий Марков задал вопрос о возможности расширения арктической зоны за счет примыкающих к ней регионов.

Члена Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игоря Чернышенко интересовала, в том числе, задача формирования программы социально–экономического развития арктических территорий.

Вопросы также задали первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева, член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, член Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.